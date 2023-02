Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 17.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 17.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Ein Hang zur Größe liegt fast greifbar in der Luft. Du bist positiv gestimmt und meisterst die Anforderungen des Tages mit optimistischem Schwung. Du lässt dich allerdings auch leicht dazu verführen, viel zu essen, viel Geld auszugeben oder dich selbst hoch einzuschätzen. Halte dich ein bisschen zurück!

Sprich über deine Gefühle! Diesen Morgen ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Tageshoroskop Stier

Lass eventuellen Ärger nicht an deinen Mitmenschen aus, denn dann könnte er wie ein Bumerang zu dir zurückkehren und du würdest dich noch schlechter fühlen als vorher. Außerdem riskierst du so ein schlechtes Gewissen. Wie wäre es damit, deine Wut aufzuschreiben? Bis du damit fertig bist, ist sie schon verflogen.

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem Partner zeigst, dass du ihn gernhast, dürftet ihr einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht, hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Tageshoroskop Zwillinge

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Eine beschwingte Stimmung sorgt für gute Laune. Du blickst optimistisch auf dein Leben und freust dich auf deine Zukunft. Beim Feiern neigst du dazu, zu tief ins Glas zu schauen.

Tageshoroskop Krebs

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn heute verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Löwe

In puncto Beziehungen dürfte heute einiges los sein. Du strahlst einen prickelnden Charme aus, auf den deine Mitmenschen spontan reagieren. Unternehmt etwas zu zweit! Du kannst es jetzt besonders genießen.

Kann es sein, dass du einige deiner Bedürfnisse in letzter Zeit hast zu kurz kommen lassen? Wunder dich nicht, wenn diese sich heute zu Wort melden. Kümmer dich um sie, widme ihnen Aufmerksamkeit und Pflege.

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Tageshoroskop Jungfrau

Du magst es, wenn du im Mittelpunkt stehst und dir alle zuhören. Dies grundsätzlich und heute ganz besonders. Zum Austausch mit anderen gehört für dich eine Prise Dramatik und Humor. Deine Ausdrucksweise ist entsprechend großzügig und herzlich. Trotzdem wirkt deine Redegewandtheit auf einzelne überheblich. Rechne nicht nur mit positiven Reaktionen!

Möchtest du am liebsten einfach in den Arm genommen werden? Das Stimmungsbarometer steht auf Sehnsucht nach Nähe. Mit einem lieben Menschen ein paar Stunden zu verbringen, könnte sehr schön sein. Sofern du nicht deiner augenblicklichen Neigung nachgibst, überall ein Haar in der Suppe zu finden.

Gestatte dir einen Moment zum Träumen! Vielleicht ziehen die Wolken gerade vor deinem Fenster vorbei, ein Vogel pfeift oder ein altes Musikstück im Radio trägt dich in Gedanken davon. Was immer dich träumen lässt, nimm dir Zeit dafür.

Tageshoroskop Waage

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst heute möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, kaum beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu!

In Liebe und Partnerschaft kann es sehr intensiv werden. Das spürst du heute besonders deutlich. Sei es Liebe, Faszination, Sexualität, Eifersucht oder Trennungsschmerz: Die Nähe zu jemandem kann dich sehr aufwühlen, aber auch bereichern.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Tageshoroskop Skorpion

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, wenn du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Bleib realistisch!

Vermutlich stehen einige Pflichten an. Aber du fühlst dich eigentlich gar nicht danach, diese auch zu erfüllen. Am besten, du findest einen guten Kompromiss: Kümmer dich zwar um Wichtiges und Dringendes, dann aber auch wieder um dich selbst. Heute solltest du dir etwas Schönes nur für dich gönnen.

Tageshoroskop Schütze

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

In Diskussionen vertrittst du deine eigene Meinung - grundsätzlich und heute ganz besonders. Mit viel Begeisterung kannst du andere von deinen Ansichten überzeugen. Manchmal weißt du jedoch fast zu gut, was richtig und falsch ist, hältst an deinen Ansichten fest oder schmückst deine Schilderungen reichlich aus.

Tageshoroskop Steinbock

Du verfügst über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer. Besonders heute reagierst du auf dicke Luft. Du lässt dich aber auch von den Stimmungen beeinflussen. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der zum Beispiel traurig ist, übernimmst du seine Traurigkeit. Wo bleibst du, wenn du dich zu sehr von den Gefühlen anderer überschwemmen lässt?

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Tageshoroskop Wassermann

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönn dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Fische

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Du bist sensibel und einfühlsam und lässt vieles geschehen, ohne aktiv einzugreifen. Insbesondere heute könnte es dir selbst nicht ganz klar sein, wer du eigentlich bist und was du willst. Hast du das Ruder deines Lebensschiffes in der Hand oder gleicht dein Leben einem Schiff ohne Steuermann? Gehe in dich!

Du bist heute in einer tendenziell großzügigen und herzlichen Stimmung. Auch wenn dir nicht alles gelingt, lässt du dich kaum aus der Ruhe bringen. Heute kannst du das Leben recht gut so nehmen, wie es ist. Je besser du akzeptierst, was sich nicht ändern lässt, desto besser geht es dir. Nimm etwas von dieser Stimmung mit in die kommenden Tage!

