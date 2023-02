Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 18.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 18.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Sorge diesen Nachmittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Was heute Morgen euphorisch begonnen hat, wird bis zum Abend auf seinen realen Wert geprüft. Du magst den Tag mit Begeisterung beginnen. Nach einigen Stunden siehst du die Dinge nüchterner und realistischer.

Heute Vormittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Stier

Du handelst heute Morgen eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Die heutige Grundstimmung fordert dich und deine Mitmenschen zu einem ordentlichen und strukturierten Tagesablauf auf. Nutze die Gelegenheit zum Aufräumen oder Setzen von neuen Zielen! Die Arbeit geht dir heute besonders gut von der Hand.

Tageshoroskop Zwillinge

Am Vormittag fühlst du dich sehr verträumt und romantisch. Schiebe diese Gefühle nicht beiseite, sondern schwelge ruhig ein bisschen darin! Das macht Freude und tut dir gut. Achte nur darauf, dass andere dich in dieser Stimmung nicht ausnutzen.

Herz und Kopf werden sich heute einfach nicht einig. Zum Beispiel fühlst du dich unwohl mit einer Sache, ohne logisch begründen zu können, warum. Auch die Ursache für deine innere Anspannung lässt sich nicht so leicht feststellen. Auch wenn du nicht irrational handeln solltest: Deine Gefühle haben es verdient, gehört zu werden.

Heute Nachmittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Krebs

Dich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Du bist gut gelaunt und so schwungvoll, dass dir heute keine Aufgabe zu schwer erscheint. Du packst alles an und bewältigst es problemlos. So ist der Tag ganz nach deinem Geschmack. Belohne dich nur nicht, indem du zu viel Geld ausgibst.

Was auch immer du diesen Nachmittag und Abend vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Tageshoroskop Löwe

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du dürftest erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Wenn du willst, kannst du heute ein paar anregende und gleichzeitig wohltuende Stunden mit deinem Partner oder einem alten oder neuen Bekannten verbringen. Nimm Kontakt auf!

Der Tag eignet sich heute besonders, um sich einem lieben Mitmenschen zu öffnen. Es fällt dir unheimlich leicht, auszudrücken, was du fühlst. Ein emotionales und tiefgründiges Gespräch tut dir unheimlich gut.

Tageshoroskop Jungfrau

Überkommt dich diesen Nachmittag ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders an diesem Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, kann dich eine Stimmung oder Situation tief aufwühlen. Es gelingt dir kaum, sachlich und unbeteiligt zu bleiben. Du musst dich persönlich einlassen und dich deinen eigenen Gefühlen und eventuell auch deinen Ängsten stellen. Sieh es positiv, so gewinnst du neue Einsichten.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Nachmittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Waage

Wenn du dir etwas vorgenommen hast, so lässt du dich kaum von deinem Weg abbringen. Dabei bleiben die Gefühle oft auf der Strecke. Diese können sich heute besonders deutlich bemerkbar machen.

Heute wirkst du besonders lebhaft, spontan und begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchst du viel Bewegung. Möglicherweise identifizierst du dich stark mit deinem Auftreten. Überzeugend zu wirken ist dir wichtig. Achtung: Wenn du zu sehr übertreibst, hält man dich für überheblich.

Du kannst gut auf andere Menschen zugehen. Heute bist du besonders dazu in der Stimmung und verstehst es, dich durch deine taktvolle und umgängliche Art beliebt zu machen. Dabei hebst du stets das Gemeinsame und Verbindende hervor. Achte darauf, dass du auch die Unterschiede zur Kenntnis nimmst! Nein zu sagen fällt dir heute besonders schwer.

Tageshoroskop Skorpion

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibest du dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Die Sterne unterstützen heute alles, was schön ist. Sorge dafür, dass du das gebührend nutzen kannst, und nimm dir viel Angenehmes vor. Vielleicht willst du mit lieben Menschen zusammen sein, Romantik genießen oder dir mal wieder einen kleinen Luxus gönnen? Mach dich glücklich!

Du gehst direkt und spontan auf andere zu und kannst dich schnell für jemanden begeistern. Anderen gegenüber bist du großzügig und charmant. Du hast ein gutes Gespür, Kontakte zu knüpfen, die dir neue Horizonte erschließen. Diese Charakterzüge wollen heute besonders ausgelebt werden. Nutze deine Chancen!

Tageshoroskop Schütze

Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, müssen Sie dieses auch als richtig empfinden. Besonders heute können Sie mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl einen Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln jetzt mit großer innerer Sicherheit und wirken überzeugend.

Sie mögen es, wenn viel los ist. So drängt es Sie ständig, Neues auszuprobieren. Heute fällt es Ihnen besonders schwer, die Hände in den Schoß zu legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.

Die physische Anziehungkraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Sie wollen und sollen sich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute Ihrem Wesen anhaftet, hilft Ihnen, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Tageshoroskop Steinbock

Du stehst ständig unter Strom und willst viel erleben und genauso viel erledigen. Wenn jetzt ständig etwas los ist ringsum, geht es dir gut. Allerdings fällt es dir auch ziemlich schwer, mal abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Darunter könnte auch der Nachtschlaf leiden.

Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Dieser Tag steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückst, dürftest du ein paar Stunden der inneren Harmonie erleben.

Überraschungen sind dir heute fast gewiss. Je mehr du auf ein streng geregeltes Alltagsleben eingespielt bist, desto eher kannst du jetzt aus der Bahn geworfen werden. Unvorhergesehene Ereignisse treten mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit auf. Schlage einen neuen Kurs ein und halte nicht ängstlich am Gewohnten fest!

Tageshoroskop Wassermann

Was du heute in Angriff nimmst, ist von besonderer Intensität geprägt. Deine Handlungen haben Konsequenzen und bewirken leicht mehr als in deiner Absicht liegt. Ohne es zu wollen, kannst du einiges in Gang bringen. Auch eine angeregte und innige Sexualität kann deinem Bedürfnis, aufs Ganze zu gehen, gerecht werden.

Auch wenn du und dein Partner nicht immer einer Meinung sind, versteht ihr euch heute ausgezeichnet. Nehmt euch Zeit füreinander und zeig ihm, dass du ihn liebst. Denn dann kannst du dich auf wunderschöne Momente zu zweit freuen. Auch Singles haben gute Karten, denn deine liebevolle Art kommt super bei anderen Menschen an.

Im beruflichen und im privaten Bereich meldet sich der Wunsch nach Veränderung. Es mag dich die Lust überkommen, dich gegen bestehende Strukturen und Autoritäten aufzulehnen und alle Fesseln abzustreifen. Du brauchst Abwechslung. Aber pass auf, dass du nicht aus einem Impuls heraus dein Leben auf den Kopf stellst!

Tageshoroskop Fische

Entspricht deine berufliche Laufbahn dir wirklich oder spielst du nur eine Rolle, von der du glaubst, sie spielen zu müssen? Empfindest du den Beruf als Berufung, so ruhst du in dir selbst und erntest Befriedigung und Erfolg. Wenn nicht, so ist die Zeit günstig, dir über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen.

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft, Freundschaft, aber auch kleine Begegnungen im Alltag können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du dagegen einen Menschen nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an dich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

Heute bist du leicht zu provozieren. Die Stimmung ist gespannt. Vielleicht bist du selbst ein bisschen launisch oder ungeduldig. So drückst du eventuell zu sehr aufs Gas oder handelst an anderer Stelle impulsiv. Vielleicht läuft auch in deinem Umfeld einiges schief. Ein kleiner Trost: In ein paar Stunden ist es vorbei.

