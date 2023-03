Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 18.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 18.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Mit Disziplin und Ausdauer erreichst du heute viel. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig. Es geht nicht um große Sprünge, jedoch um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten. Besonders erfolgreich bist du, wenn du Arbeiten gründlich erledigst, ohne dich vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen.

Geborgenheit und menschliche Wärme sind nicht selbstverständlich. Dies mag dir ganz besonders heute bewusst werden. Eine Quelle, die dir bisher viel Kraft gegeben hat, scheint zu versiegen. Dies kann ein innerer Zustand oder eine konkrete Situation sein. Die Aufforderung lautet: Sorge selbst für dein Wohlbefinden!

Du hast heute sehr viel Energie. Die Ereignisse überschlagen sich und bringen dein Leben aus der gewohnten Bahn. Im besten Fall verfügst du über nie gekannte Kräfte, um ein Projekt zu verwirklichen, das für dich zentrale Bedeutung hat. Persönlicher Ehrgeiz kann leicht zum Bumerang werden.

Tageshoroskop Stier

Am heutigen Tag fühlst du dich von deinem Alltag schnell eingeengt und gelangweilt. Grund genug, aktiv zu werden und frischen Wind in dein Leben zu bringen. Gehe in dich und überlege, was dir am besten dabei helfen könnte, ein neues Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu spüren. Ein neues Hobby, eine neue Sprache, eine Reise? Finde es heraus.

Die morgendliche Stimmung ist geprägt von nüchterner Sachlichkeit. Du handelst entsprechend pflichtbewusst. Am Nachmittag bewegt ein frischer Wind das Stimmungsbarometer und lädt dich ein, vermehrt das zu tun, was dir ganz persönlich entspricht.

Du fühlst dich sehr ausgeglichen und wohl in deiner Haut. Kein Wunder, schließlich läuft es gerade ausgezeichnet. Vor allem am Vormittag bist du in bester Stimmung und selbst unliebsame Aufgaben fallen dir leicht. So kannst du sehr zufrieden sein.

Tageshoroskop Zwillinge

Auch wenn heute einiges schiefläuft, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bist gerade in einer Phase, in der sich alte Verhaltensmuster und Vorgehensweisen ein letztes Mal melden. So reagierst du ungeschickt oder aggressiv und handelst dir damit eine Menge Ärger ein. In ein paar Tagen ist der Spuk vorbei.

Die Welt um dich herum ist heute nicht ohne Weiteres gewillt, sich deinen persönlichen Ansprüchen zu beugen. Trotzdem - stehen zu dir! Die positive Seite dieses Verlangens ist eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein arroganter und selbstgefälliger Egoist. Mit etwas Mut zur Ehrlichkeit dürftest du beide Seiten an dir erkennen.

Wenn die Sehnsucht nach einer romantischen Zweisamkeit dich jetzt ergreift, solltest du dich keinen Illusionen hingeben. Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechsle diese nicht mit der Alltagsrealität! Du kannst einen gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn du dabei realistisch bleibst.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du heute nicht zu sehr auf deinem Standpunkt beharrst, kannst du viel erreichen. Im Gespräch betonst du die Unterschiede und zeigst wenig Kompromissbereitschaft. Damit trägst du einiges dazu bei, dass in Diskussionen die Fronten hart aufeinandertreffen. Überlege dir, was du sagst! Mit einer geschickten Wortwahl kannst du fast alles durchsetzen.

Ein Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Du neigst jetzt vermehrt zu übertriebenen Vorhaben, in die du dich aus voller Kraft einlässt. Überschreite die Grenzen deiner Möglichkeiten nicht! Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Ausgaben, überhöhtes Unfallrisiko beim Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als übereilt herausstellen.

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und sollst du jetzt für dein Wohlbefinden tun.

Tageshoroskop Löwe

Du kommst ab Mittag leicht mit anderen ins Gespräch. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Dadurch dass du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einem harmonischen Klima bei.

Die Grundstimmung ist zwar am Morgen noch etwas karg und trocken, gibt dir aber auch das Gefühl, auf sicherem Boden zu stehen. Diese Zeit eignet sich hervorragend, um die Buchhaltung in Ordnung zu bringen oder in anderen Bereichen Bilanz zu ziehen. Damit du dich wohlfühlst, brauchst du mehr als sonst eine gewohnte Umgebung. Ab dem Mittag wird es gefühlvoller.

Du bist in einer verträumten Stimmung. Für ein paar Stunden kannst du in der Natur oder bei Musik herrlich entspannen und die Probleme des Alltags vergessen. Nimm dir heute Nachmittag oder Abend die Zeit dafür!

Tageshoroskop Jungfrau

Es gelingt dir jetzt besonders gut, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so bist du dieser Aufgabe jetzt relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass du selbst ganz hinter deinem Vorhaben stehst. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und Missverständnisse.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem:der Partner:in oder Freund:innen unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Heute dürftest du dich in deiner Haut wohlfühlen. Du bist dir selbst und allen ringsum grundsätzlich gut gesonnen und du erlebst dieses Wohlwollen auch von anderen. Deine Stimmung ist optimistisch und deine körperlichen und geistigen Kräfte stehen dir verstärkt zur Verfügung.

Tageshoroskop Waage

Heute verpufft deine Energie ins Leere. Wenn du nicht vorsichtig bist, sorgst du mit deinem Handeln für Verwirrung und Chaos. Dein Selbstbewusstsein streikt. Setze dir also keine ehrgeizigen Ziele, sondern helfe lieber anderen! Wenn du dich uneigennützig für andere einsetzt, kannst du effizient handeln.

Deine praktische und wirklichkeitsnahe Seite tritt etwas in den Hintergrund. Auch wenn du kein:e ausgesprochene:r Idealist:in bist, so entdeckst du jetzt, dass auch du Ideale und Träume hast. Sofern du nicht zu den bodenständigen Naturen gehörst, solltest du deine Vorstellungen kritisch betrachten. Du könntest dich sonst in Illusionen verlieren.

Du brauchst heute das persönliche Gespräch ganz besonders. Im Kreise von Vertrauten kannst du dich getrost auch auf heftige Diskussionen einlassen. Doch in beruflichen und geschäftlichen Gesprächen ist Vorsicht geboten. Du neigst dazu, auch hier Persönliches einzubringen.

Tageshoroskop Skorpion

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zöger nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.

Wenn du dir etwas vorgenommen hast, dann willst du das auch unbedingt durchsetzen. Dabei ist es dir egal, ob andere dagegen sind – oder die ganze Sache vielleicht wirklich gar nicht so gut ist, wie du anfangs dachtest. Denke noch einmal darüber nach. Bist du dir immer noch sicher? Dann setze dich für deine Überzeugung ein.

Der Wunsch nach Größe mag dich heute ergreifen. Du möchtest das Leben in vollen Zügen genießen. Dies kann sich in einem Bedürfnis nach Macht und Einfluss zeigen. Oder du möchtest eine Idee unbedingt in die Tat umsetzen. Dabei neigst du dazu, aufkommende Bedenken achtlos über Bord zu werfen und dir Konflikte zu schaffen. Bitte nicht übertreiben!

Tageshoroskop Schütze

Wenn du dein Rückgrat stärkst und deinen Charakter zu einer Autorität schleifen willst, so kannst du jetzt durch disziplinierte Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun. Möglicherweise stolperst du über deine eigenen Schwächen und Grenzen. Nimm dies zum Anlass, Hindernisse zu erkennen und abzubauen! Unterstützung solltest du allerdings nicht erwarten.

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Die Freude am Genuss und an schönen Dingen steht heute im Vordergrund. Verzicht fällt dir schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. Gegenüber dir selbst und anderen bist du großzügig. Wenn du nicht achtgibst, verleitet dich diese Haltung zum Konsumieren. Du gibst jetzt leicht zu viel Geld aus oder isst zu viel.

Tageshoroskop Steinbock

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnen deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünscht dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünscht und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Vormittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Wassermann

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Du hast das Gefühl, das Leben sei nur eine Aneinanderreihung von Pflichten? Dann werde jetzt selbst aktiv und überlege dir etwas Schönes, was du dir gönnen kannst. Dann sieht die Welt gleich ganz anders aus.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, kann dich eine Stimmung oder Situation tief aufwühlen. Es gelingt dir kaum, sachlich und unbeteiligt zu bleiben. Du musst dich persönlich einlassen und dich deinen eigenen Gefühlen und eventuell auch deinen Ängsten stellen. Sieh es positiv, so gewinnst du neue Einsichten.

Tageshoroskop Fische

Deine Gedanken schweifen leicht in eine Fantasiewelt ab. Du nimmst dich selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leicht zu beeindrucken und beeinflussbar.

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Du hast den absoluten Überblick und beweist Können beim Organisieren und Ordnen. Perfekt, um Struktur in deinen Papierkram zu bringen oder um deinen Kleiderschrank auszumisten.

