Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 19.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 19.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du kennst deine eigenen Schwächen und Probleme. Deswegen bist du auch offen für das, was anderen auf dem Herzen liegt. Deinen Freund:innen bringst du viel Verständnis entgegen und bist ein:e ausgezeichnete:r Zuhörer:in. Auch du selbst findest Trost im Gespräch.

Du erkennst heute ungewöhnlich klar, was dir im Leben wichtig ist. Es lohnt sich deshalb, über deine Ziele nachzudenken. Mehr Klarheit können dir auch Gespräche bringen. Was sind deine nächsten Schritte? Nutze die Gelegenheit, diese durchzudenken und zu planen!

Fühlst du dich motiviert, etwas zu unternehmen? Leben heißt für dich, mit Initiative Unbekanntes zu erforschen. Heute spürst du dies besonders stark. Ein Projekt in Gang zu bringen, dürftest du als wohltuend erleben. Die Ausführung überlässt du jedoch lieber anderen.

Tageshoroskop Stier

Was auch immer du tust, es befriedigt dich nicht. Heute scheint sich einiges querzustellen. Du fühlst dich leicht angegriffen, und deine Stimmung ist tendenziell gereizt, was auch dein Umfeld merkt. Sport könnte als Ventil für aufgestaute Energien dienen.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Tageshoroskop Zwillinge

Du verbringst heute am liebsten besonders viel Zeit mit den Menschen, die dir am Herzen liegen. Deine Liebe und Zuneigung zeigst du ganz offen und sorgst damit für schöne Stimmung. Du fühlst dich gut aufgehoben im Kreis deiner Lieben und spürst: Hierhin gehöre ich.

Die Vernunft steht bei dir im Mittelpunkt. Du lässt dich nicht von Gefühlen leiten, sondern durchdenkst alles, überlegst gut, was du sagst, und analysierst die Aussagen anderer Menschen. Was du ebenfalls gut kannst: konzentriert arbeiten. Nutze das heute!

Es könnte sein, dass dir das Geld einfach durch die Finger rinnt und du nicht weißt, wie du es ausgegeben hast. Struktur und Ordnung in deinen finanziellen Angelegenheiten sind nicht deine Stärke. Besonders heute bist du freigiebig und neigst dazu, nach Lust und Laune Geld auszugeben. Vergiss die Konsequenzen nicht!

Tageshoroskop Krebs

Es gelingt dir jetzt besonders gut, ein Problem anzupacken, zu durchdenken und nach Lösungen zu suchen. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so bist du dieser Aufgabe jetzt gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass du selbst ganz hinter deinem Vorhaben stehst. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und Missverständnisse.

Genieße den positiven Einfluss dieses Tages! Du darfst dir mehr als üblich erlauben. Nimm dir also ein paar Stunden Zeit für deine Lieblingsbeschäftigung! Oder lass es dir gut gehen, z. B. mit einer Massage, einem guten Essen oder einfach Nichtstun. Du kannst so mit Leib und Seele auftanken.

Abwechslung könnte das Tagesmotto heißen. Auch wenn du für Hektik, Überraschungen, klingelnde Telefone und Anforderungen von mehreren Seiten gleichzeitig wenig übrig hast, solltest du das Beste daraus machen. Niemand ist gefühllos, um dich zu kränken. Eine nüchterne Stimmung liegt heute in der Luft.

Tageshoroskop Löwe

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Wenn du im Einvernehmen mit dir selbst und der Umwelt handelst, so bist du jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Du kannst viel erreichen, wenn du es geschickt anpackst. Hüte dich vor Selbstüberschätzung!

Du bist heute wenig sachlich. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die dir vielleicht kaum bewusst sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem verständnisvollen Menschen kann dir mehr Klarheit über das eigene Innenleben bringen. Geschäftliche Verhandlungen solltest du aufschieben.

Ärgere dich nicht, wenn du ein Glas fallen lässt oder die Wohnungsschlüssel verlegst! Heute ist zwar kein schwarzer Tag, aber du dürftest doch kleineren Unannehmlichkeiten begegnen. Je weniger du dich stressen lässt, desto mehr erreichst du. Du solltest jetzt eine halbe Stunde deiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Es wirkt Wunder.

Tageshoroskop Jungfrau

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Hör auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann finde einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Sorge diesen Nachmittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, desto emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden. Sorge für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Waage

Kommen deine persönlichen Bedürfnisse zu kurz? Heute verselbstständigen sich diese in den unpassendsten Augenblicken, und du platzt leicht damit heraus, ohne dass du es willst. Beispielsweise erzählst du einem fremden Menschen die privatesten Dinge, ohne dir dessen überhaupt bewusst zu werden.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Hör auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

Im Innersten strebst du nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Dies grundsätzlich und heute ganz besonders. Es ist dir ein Anliegen, Konflikte aus der Welt zu schaffen. Dabei kannst du beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, du stellst dich dem Konflikt und passt dich nicht einfach dem Frieden zuliebe an.

Tageshoroskop Skorpion

Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt gewaltigen Aufwind. Es lässt dich nach einem:einer geeigneten Partner:in Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Der sexuelle Aspekt der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn du hast jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken.

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und solltest du jetzt für dein Wohlbefinden tun.

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Tageshoroskop Schütze

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung – eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Steinbock

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Nutze die Tatkraft, um deinen langfristigen Zielen einen Schritt näher zu kommen! Wenn es in deinem Leben etwas gibt, zu dem du dich berufen fühlst, solltest du heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Jetzt geht vieles leichter. Du findest mehr Unterstützung, als du erwartest. Voraussetzung ist allerdings, dass du den ersten Schritt tust.

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid deiner Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Tageshoroskop Wassermann

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeig deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Ein Prickeln liegt heute Morgen in der Luft. Du hast viele Ideen und ein starkes Bedürfnis nach mehr persönlichem Spielraum. So wirst du kaum bemerken, wie vieles im Laufe des Tages seine klaren Konturen verliert und einer romantischen Stimmung weicht.

Dein inneres Kind verlangt nach seinem Recht. Da kannst du noch so sehr versuchen, es zum Schweigen zu bringen. Erst wenn du ihm und damit deinen Gefühlen Raum zur Entfaltung gibst, wird es sich beruhigen. Lass deine Emotionen raus!

Tageshoroskop Fische

Anderen Menschen gegenüber bist du heute besonders offen. Gut gelaunt findest du mit Leichtigkeit auch in heiklen Angelegenheiten das richtige Wort. Falls du jemandem gegenüber Sympathie und Wertschätzung verspürst, solltest du es zum Ausdruck bringen. Du hast jetzt ein besonderes Geschick, mit ein paar Worten Brücken zu anderen Menschen zu schlagen.

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan", könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Von einer allfälligen miesen Laune solltest du dich nicht beeindrucken lassen. Für ein paar Stunden läuft nicht alles so, wie du es gerne hättest. Du weißt zwar, was du willst, aber man scheint dir nicht zuzuhören. Vielleicht solltest du deine Meinung überdenken. Du kannst jetzt aus einer Laune heraus ziemlich rechthaberisch sein.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen