Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 19.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 19.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Die Welt des Irrationalen scheint zu rufen. Setze dich mit philosphischen und religiösen Fragen auseinander! Eine allfällige Neigung zu Sucht kann jetzt verstärkt auftreten. Sofern du leicht zur Flasche oder zu anderen Mitteln greifst, um dem Alltagstrott zu entfliehen, solltest du jetzt besonders darauf achten, dass du die Versuchung in Grenzen hältst.

Deine große Hingabe bezüglich Heim und Familie kann dir viel Erfüllung bringen. Im Übermaß hinderst du aber dich und deine Angehörigen am Selbstständigwerden, denn allzu viel Fürsorglichkeit macht abhängig. Du lässt heute besonders klar die Einstellung durchschimmern, für alle zur Verfügung zu stehen. Willst du das wirklich?

Tageshoroskop Stier

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann findest du einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Tageshoroskop Zwillinge

Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. Bezüglich Partnerschaft und Sexualität möchtest du tun und lassen, was dir gerade gefällt. Wenn sich deine spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Du reagierst mit Unmut auf Spannungen in der Beziehung.

Heute lässt sich gut über Vergangenheit, Familie und Privatleben nachdenken. Dabei dürftest du feststellen, dass dieses oder jenes dein Wohlbefinden steigern könnte. Eine sachliche, leidenschaftslose Feststellung und Überlegungen, wie dem abzuhelfen wäre, sind gute Voraussetzungen für ein freudvolleres Privatleben.

Handel, wenn dir danach zumute ist! Aber aufgepasst, die augenblickliche Spontaneität kann dich auch Gegenreaktionen provozieren lassen. Da dein Vorgehen heute emotional geprägt ist, bist du weniger vorsichtig als gewohnt. Du neigst schneller zu Ungeduld und Ärger.

Tageshoroskop Krebs

Entscheidungen drängen. Du solltest handeln, aber der Weg scheint blockiert. Lass dich nicht von deinem Tatendrang abhalten! Wenn du mit der Arbeit nicht weiterkommst, nutze die Energie für eine sportliche Leistung! Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression.

Die Stimmung in dir und um dich herum mag ein wenig schwermütig und intensiv sein. Das Tiefgründige und Geheimnisvolle üben eine leichte Faszination auf dich aus und du dürftest dich geradezu in deinem Element fühlen. Du erkennst, für wen du echte Zuneigung und tiefe Gefühle empfindest.

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Löwe

Wenn du willst, kannst du heute ein paar anregende und gleichzeitig wohltuende Stunden mit einem:r Partner:in oder einem:r alten oder neuen Bekannten verbringen. Nimm Kontakt auf!

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die wohltuende Intensität, die du für dein Wohlbefinden brauchst? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für die nötige Tiefe sorgst.

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Jungfrau

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Das Leben kann jetzt für dich zum Märchen werden. Traum und Wirklichkeit vermischen sich. Es braucht wenig, und du schwebst auf Wolken. Möglicherweise erlebst du einen romantischen Tag in einer festen Beziehung oder findest deine:n Traumpartner:in. Das Problem liegt in der Realität, die du zu sehr ausblendest. Verfalle nicht einer lllusion!

Du hast einen hohen Perfektionsanspruch an dich und an andere. Dieser könnte dich heute in deinen Handlungen einschränken. Hast du vielleicht das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können? Du vergisst kaum ein Detail, sodass du zu außerordentlich präziser Arbeit fähig bist. Die Kehrseite: Du neigst dazu, dich in Kleinigkeiten zu verlieren.

Tageshoroskop Waage

Heute wächst das Bedürfnis, sich abzugrenzen. Gib den Mitmenschen klar zu verstehen, dass du es nicht schätzt, wenn jemand ungefragt deinen Schirm benutzt oder es sich in deinem Büro gemütlich macht. Du setzt dich mehr für Besitz ein. Wenn du nicht achtgibst, kann das so weit gehen, dass du eine Menge unnützer Dinge erwirbst.

Hast du ein Ziel oder eine Absicht und kannst diese nicht anbringen? Wenn du dir nicht selbst untreu werden willst, musst du Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner:innen, Vorgesetzte und andere, die sich dir in die Quere stellen, sondern du unterliegst einer Stimmung, die dich ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt.

Wenn du dich zu etwas berufen fühlst, solltest du diesen Tag dafür nutzen. Es fällt dir zwar auch jetzt nicht alles in den Schoß. Aber die Gelegenheit ist günstig, vorausgesetzt du folgst der Stimme deines Herzens und nicht den Vorstellungen deiner Umwelt. Es lohnt sich, die nötigen Schritte zu wagen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute fällt es dir besonders leicht, zu erkennen, was du wirklich willst und was nicht. Höre auf dein Bauchgefühl, das zeigt dir deutlich, worauf du Lust hast. Und davon solltest du dir einiges gönnen! Vergeude deine Zeit jetzt nicht mit Dingen, die dir zuwider sind, sondern lebe dich aus.

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Deine leidenschaftliche Ader kommt heute sehr zum Tragen. Vor allem bist du interessiert an den Dingen, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Du gräbst tiefer und kannst sogar ein Geheimnis aufdecken. Übertreibe es aber nicht und denke daran: Manches bleibt vielleicht doch lieber im Verborgenen.

Tageshoroskop Schütze

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl der Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Heute solltest du ruhig sagen, wenn du etwas auf dem Herzen hast, statt gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Deine Mitmenschen sind froh über deine Ehrlichkeit, denn so wissen sie, woran sie bei dir sind. Am Ende kannst du alles gut klären.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Tageshoroskop Steinbock

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Du hast viel persönlichen Charme, bist großzügig und tolerant. Mit deiner spontanen Offenheit und deinem Enthusiasmus kannst du andere für eine Sache begeistern und wirkst überzeugend. Besonders heute hast du Erfolg mit deiner natürlichen Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun.

Du verfügst über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer. Besonders heute reagierst du auf dicke Luft. Du lässt dich aber auch von den Stimmungen beeinflussen. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der zum Beispiel traurig ist, übernimmst du seine Traurigkeit. Wo bleibst du, wenn du dich zu sehr von den Gefühlen anderer überschwemmen lässt?

Tageshoroskop Wassermann

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hättest, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Du bist heute direkter und kraftvoller als sonst. Wichtig ist, dass du nicht nur egoistische Ziele verfolgst, denn das könnte unangnehme Konsequenzen nach sich ziehen. Falls du deine eigene Stärke ablehnst und dich leicht mit einer Opferhaltung identifizierst, dürftest du diese Energie nicht in dir, dafür jedoch durch dominante Mitmenschen spüren.

Dein Lebenskonzept hat eine eigenwillige und idealistische Note. Du willst deinen eigenen Weg gehen, und wenn du dabei genau das Gegenteil von dem tust, was andere dir vorschlagen. Heute bist du besonders fähig, veraltete Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Achtung vor unrealistischen Projekten!

Tageshoroskop Fische

Es dürfte dir leichtfallen, deinen langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Du strahlst entsprechend Zufriedenheit aus und wirkst überzeugend.

In deinen Beziehungen dürfte heute einiges los sein. Vielleicht hast du eine festgefahrene Situation zu bereinigen. Eventuell eskalieren Unstimmigkeiten auch in einem Streit. Falls du bereits reinen Tisch gemacht hast, besteht die Chance, einen tollen und lebhaften Tag zu zweit zu verbringen.

Wird der Alltagstrott zur Zerreißprobe? Du brauchst frischen Wind, eine Überraschung oder Veränderung. Lenke überschüssige Energie am besten in sportliche Bahnen.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen