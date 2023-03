Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 20.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 20.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Nachmittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Eigentlich sind alle ziemlich nett zu dir. Trotzdem fällt es dir gar nicht so leicht, diese Freundlichkeit auch zurückzugeben. Bemühe dich dennoch, dann kann das ein richtig schöner Tag werden. Deine Kontakte tun dir gut und du fühlst dich wohl im Kreis deiner Freund:innen.

Heute Nachmittag und Abend dürftest du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Stier

Du hast viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Du lässt dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen und symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürftest du jetzt ganz deutlich spüren. Es mag dich die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu sorgen. Oder dein:e Partner:in übernimmt die Rolle des Unruhestifters. Je nach deiner persönlichen Haltung bringt dieser Tag Spaß, Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Du sprichst heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn dein Geist und Verstand sind besonders angeregt. So kannst du einerseits deinen Willen klar äußern, rufst jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf den Plan. Eine Tendenz, mehr zu sagen, als du eigentlich beabsichtigst, könnte dich jetzt in unangenehme Situationen bringen.

Tageshoroskop Zwillinge

Du ziehst den Umgang mit Menschen einer Beschäftigung hinter dem Schreibtisch vermutlich vor. Besonders heute brauchst du direkte Kontakte. Du findest leicht das richtige Wort. Möglicherweise fällt es dir heute schwer, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen, denn das Gefühl funkt dir dazwischen.

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Heute verfolgst du deine Ziele mit ganz besonderem Schwung. Du bist zu Höchstleistungen fähig. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause werfen dir vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen wirst du dir auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Tageshoroskop Krebs

Der Tag mag lieblich und vielleicht sogar lau beginnen. Innerhalb von Stunden wechselt die harmonische Stimmung in eine intensive, forschende und tiefgründige Atmosphäre und du dürftest den Tag um einiges kritischer und aufgewühlter beenden, als du ihn begonnen hast.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mach, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

In allem, was du tust, hast du heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Löwe

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Grundsätzlich und heute ganz besonders wirkst du auf deine Mitmenschen geheimnisvoll und tiefgründig. Du lässt dir nicht gerne in die Karten blicken, durchschaust andere aber recht schnell. In deinem Verhalten hast du etwas Forschendes und Grübelndes. Du strahlst Intensität aus, auch im sexuellen Bereich. Andere reagieren darauf mit Zurückhaltung.

Wenn du jemanden magst, kannst du ihm heute besonders viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung heißt für dich vor allem Geborgenheit. Genieße es, in einer häuslichen Atmosphäre deine:n Partner:in zu verwöhnen und dich von ihm:ihr verwöhnen zu lassen! Auf negative Stimmungen reagierst du empfindsam und verletzlich.

Tageshoroskop Jungfrau

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zögere nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung - eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Du leistest dir lieber etwas Gutes oder Schönes als dich bei der Arbeit anzustrengen. Du gibst du jetzt leichter Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die dein Herz erfreuen. Auch eine Neigung zu übermäßigem Essen ist möglich. Deinen Liebsten gegenüber bist du großzügig und tolerant. Das bringt einen frischen, erquickenden Wind in deine Beziehungen.

Tageshoroskop Waage

Möchtest du das Leben genießen und gelingt es dir doch nicht so recht? Du neigst dazu, Enttäuschungen mit Konsum zu kompensieren. Dabei vergisst du leicht die Konsequenzen, z. B. später ins Haus flatternde Rechnungen oder zusätzliche Kilos auf der Waage. Halte dich ein bisschen zurück.

Nahezu alles, was du tust, gelingt. Du hast ein glückliches Händchen und kanst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Handel, wenn du etwas erreichen willst!

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Tageshoroskop Skorpion

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Du bist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Du möchtest ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Heute packt es dich ganz besonders. Du brauchst Intensität und lässt dich ganz auf eine Situation ein. Du identifizierst dich nicht nur damit, sondern du erforschst diese bis in alle Tiefen. Dabei bist du kritisch und konsequent und manchmal auch verbissen.

Du verfügst über einen scharfen Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder untergründige Motive leicht zu erkennen. Besonders heute entgehen die Schwächen anderer deinem scharfen Blick kaum. Achte darauf, nicht allzu offensichtlich auf den wunden Punkt des anderen hinzuweisen und so dein Gegenüber zu verletzen!

Tageshoroskop Schütze

Heute hast du viel Energie, und das kann dich veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen. Je gleichförmiger dein Alltag ist, desto eher erlebst du Stress oder unerwartete Situationen. Nutze die Chance und verändere, was dir nicht passt! Es wird dir guttun.

Gibt es ein paar Dinge, die dir aktuell nicht so richtig passen? Dann ist heute ein guter Tag, um solche Probleme anzugehen. Ein offenes Wort kommt nämlich sehr gut bei deinem Gegenüber an. Du kannst dich in freundlicher Atmosphäre austauschen und einiges klären. Passe nur ein bisschen auf, dass du in Verhandlungen nicht zu emotional agierst.

Heute gelingt es dir besonders gut, dich zu zeigen und mit den Mitmenschen in Kontakt zu treten. Jeder Mensch - du inbegriffen - ist einzigartig. Du brauchst dich nicht anzupassen. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein, und genieße die Vielfalt!

Tageshoroskop Steinbock

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Du möchtest den heutigen Tag nicht allein verbringen, sondern dich lieber mit Menschen umgeben. Tu das auch! Bleibe nicht zu Hause, sondern gehe raus und mische dich unters Volk, am besten zusammen mit deinem:r Partner:in oder der Familie. Gemeinsam mit anderen fühlst du dich wohl und genießt das harmonische Beisammensein.

Tageshoroskop Wassermann

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Den täglichen Pflichten nachzukommen kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Vormittag dürftest du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Die etwas tiefgründige und leicht gespannte Stimmung des heutigen Tages dürfte dir zusagen, fühlst du dich doch grundsätzlich wohl, wenn Emotionen angesprochen werden. Dieser Tag eignet sich besonders, um Situationen oder auch Beziehungen zu hinterfragen.

Tageshoroskop Fische

In deinem Umfeld kannst du dich heute besonders gut ausdrücken. Auch für heikle Inhalte findest du die richtigen Worte. Sprachliche Herausforderungen wie Diskussionen, Informationsvermittlung oder Korrespondenz meisterst du souverän.

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Wenn dir etwas nicht gefällt, dann solltest du das auch ansprechen. Es lohnt sich nicht, Ärger in dich hineinzufressen, denn sonst fühlst du dich immer unwohler. Mach dir also auf freundliche Weise Luft, dann geht es dir besser.

