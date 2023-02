Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 21.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 21.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Verbringe heute etwas Zeit mit deinem Partner oder einer neuen Bekanntschaft. Vor allem am Nachmittag oder Abend verheißt der Kosmos dir sehr gemütliche und schöne Stunden zusammen. Das sorgt dafür, dass du dich richtig wohlfühlst.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Du handelst heute, insbesondere am Vormittag, spontaner, direkter und gefühlsvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Tageshoroskop Stier

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Du trägst die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Heute, vornehmlich am Nachmittag und Abend, fällt es dir besonders leicht, für dich zu sorgen und das zu tun, was dir wohl bekommt.

Tageshoroskop Zwillinge

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Du bist in ziemlich verträumter Stimmung und hast kaum einen Sinn für sachliche Diskussionen oder organisatorische Gespräche. Trotzdem könnten die aber nötig sein. Versuche dann, dich klar auszudrücken und frage lieber doppelt nach, um alles richtig zu verstehen. Sonst drohen Missverständnisse.

Du arbeitest hart, bevor du dich mit deinen kreativen Fähigkeiten zeigst. Heute solltest du dich nicht fragen, ob du den Ansprüchen der anderen genügst. Es geht nur um dich. Wenn du den Schritt ins Rampenlicht wagst, kannst du das Beste aus dir herausholen. Nimm es nicht persönlich, wenn nicht alle dich gut finden!

Tageshoroskop Krebs

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Das traute Privatleben lädt heute besonders zum Genießen ein. Vielleicht verbringst du ein paar schöne Stunden im Kreise deiner Familie, mit dem Partner oder mit Freunden. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie wirken wohltuend auf dein Gemüt. Gleichzeitig strahlst auch du Herzlichkeit aus und motivierst deine Mitmenschen, dir mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Tageshoroskop Löwe

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann finde einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Nachmittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Deine innere Stimme sagt dir, dass dir ein bisschen Abwechslung heute Nachmittag ganz gut bekäme. Lass dich darauf ein und gestatte dir eine Unterbrechung im gewohnten Tagesablauf!

Tageshoroskop Jungfrau

Vertraue auf deine Kraft! Du kannst deinen Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst aber auch aufwühlende Situationen an.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du genügend Freiraum und Abwechslung? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für neue und ungewöhnliche Impulse sorgst.

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Tageshoroskop Waage

Drückt dich ein Konflikt? Oder möchtest du einfach einmal genießen und findest doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner, jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Skorpion

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!

Leben heißt für dich Intensität und Tiefe. Besonders heute wird dir ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen Tagesablauf zu oberflächlich und langweilig. Vielleicht neigst du zum Grübeln und verbeißen dich allzu sehr in ein Problem, das – objektiv aus der Distanz betrachtet – leichter zu lösen wäre. Achtung vor heftigen und leidenschaftlichen Reaktionen!

Tageshoroskop Schütze

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit gedrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Du bist anfällig für Missverständnisse und solltest wichtige Entscheidungen meiden. Es ist ein Tag zum Träumen. Gönn dir Ruhe und lass dich von deiner Fantasie in innere Welten entführen!

Fühlst du dich ein bisschen eingeengt? Du brauchst einen anregenden Partner, jemanden, der dich aus den eigenen vier Wänden herausholt und mit dem du ein paar ungewohnte Stunden verbringen kannst. Nimm Kontakt auf!

Tageshoroskop Steinbock

Heute hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem freust du dich über schöne Begegnungen und hast viel Spaß beim Flirten. Jetzt können sich vielversprechende Kontakte ergeben. Du trägst zu einer angenehmen und friedlichen Stimmung bei und sorgst für Harmonie mit deinen Mitmenschen.

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, wenn du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Bleibe realistisch!

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Tageshoroskop Wassermann

Heute hast du viel Energie, und das kann dich veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen. Je gleichförmiger dein Alltag ist, desto eher erlebst du Stress oder unerwartete Situationen. Nutze die Chance und verändere, was dir nicht passt! Es wird dir guttun.

Lass dir die Laune nicht verderben, wenn heute einiges schieflaufen sollte. Du bist nicht in Topform und kannst nur eingeschränkt handeln. Fehler und Mängel zeichnen sich klar ab. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du schon bald wieder durchstarten.

Du bist ein Individualist. Persönliche Freiheit ist dir grundsätzlich und ganz besonders heute wichtig. So siehst du dich vermutlich oft vor dem Dilemma, ob du etwas unternehmen willst, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob du lieber hier ein bisschen ausprobierst und dort ein wenig mitmachen willst.

Tageshoroskop Fische

Heute Nachmittag und Abend dürftest du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Den täglichen Pflichten nachzukommen, kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Nachmittag und Abend dürftest du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Vielleicht packt dich heute Morgen die Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen und dich nach etwas Anregendem umzusehen. Für dein Wohlbefinden brauchst du Abwechslung und neuen Schwung.

