Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 21.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 21.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Heute pulsiert das Blut in deinen Adern etwas heftiger als sonst. Die konkreten Auswirkungen können von kraftvollen Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem unbedachten virtuellen Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten.

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Wenn du im Einvernehmen mit dir selbst und der Umwelt handelst, so bist du jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Du kannst viel erreichen, wenn du es geschickt anpackst. Hüte dich vor Selbstüberschätzung!

Die physische Anziehungkraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, im Chat auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Du willst und sollst dich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute deinem Wesen anhaftet, hilft dir, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Tageshoroskop Stier

Dein Verstand und Intellekt arbeiten heute auf Hochtouren. Wenn du anderen sagst, was diese zu tun haben, so löst du leicht Streit und endlose Argumentationen aus. Du neigst zu leichtfertigen Äußerungen, die besser unausgesprochen bleiben würden. Gleichzeitig kannst du dich jetzt besonders erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten kämpfen.

Wenn du dein Rückgrat stärkst und deinen Charakter zu einer Autorität schleifen willst, so kannst du jetzt durch disziplinierte Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun. Möglicherweise stolperst du über eigene Schwächen und Grenzen. Nimm dies zum Anlass, Hindernisse zu erkennen und abzubauen! Unterstützung solltest du allerdings nicht erwarten.

Das traute Privatleben lädt heute besonders zum Genießen ein. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie wirken wohltuend auf dein Gemüt. Gleichzeitig strahlst du auch Herzlichkeit aus und motivieren deine Mitmenschen, dir mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Tageshoroskop Zwillinge

Kaum etwas kann dich heute aufhalten. Du hast gute Aussichten zu erreichen, was du willst. Nur darfst du nicht übertreiben. Du wirkst überzeugend, sodass du kaum auf Widerstand stößt. Doch vergiss nicht, dein Tun hat Konsequenzen - wenn nicht heute, so doch in nächster Zukunft. Im Moment neigst du dazu, nur die Vorteile zu sehen.

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Machst du dir Gedanken über deine berufliche Stellung? Hast du zu wenig Zeit für dein Privatleben oder ist das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatsphäre unbefriedigend? Diese und ähnliche Überlegungen dürften dich jetzt beschäftigen. Du stehst in einem Spannungsfeld von Beruf und Familie, das sich jetzt besonders bemerkbar macht.

Tageshoroskop Krebs

Planst du deine Vorhaben? Oder denkst du etwas und tust etwas ganz anderes? Oder identifizierst du dich mit einem Gedanken und handelst danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Denken und Handeln dürfte heute besonders klar zutage treten. Achtung: Du gerätst leicht in Streit oder handelst unüberlegt.

Dieser Tag bringt dir Originalität, Mut und Tatkraft. Tritt aus deinem Schatten heraus und verwirkliche, was dir liegt! Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist deine Kraft enorm. Auch jetzt läuft nichts von allein, doch du verfügst über die Energie, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher.

Falls du einen Beruf ausübst, der dir nicht zusagt, so kann die Spannung zwischen dem Drang nach Veränderung und der Angst davor jetzt unerträglich werden. Situationen, die in deinem Leben festgefahren sind, erfordern Veränderungen. Folge diesem Impuls! Es lohnt sich.

Tageshoroskop Löwe

Du ziehst den Umgang mit Menschen einer Beschäftigung hinter dem Schreibtisch vermutlich vor. Suche das Gespräch, du findest leicht das richtige Wort. Möglicherweise fällt es dir heute schwer, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen, denn das Gefühl funkt dir dazwischen.

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Tageshoroskop Jungfrau

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teile deine Ansichten mit!

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden.

Ein Prickeln liegte heute Morgen in der Luft. Du hast viele Ideen und ein starkes Bedürfnis nach mehr persönlichem Spielraum. So wirst du kaum bemerken, wie vieles im Laufe des Tages seine klaren Konturen verliert und einer romantischen Stimmung weicht.

Tageshoroskop Waage

Bist du ruhelos und ungeduldig? Wenn andere dich in deinem Tun hindern, reagierst du schnell mit Ärger und Aggression. Du möchtest in Fahrt kommen und magst es gar nicht, aufgehalten zu werden. Eine bremsende Umwelt kann dich fast die Wände hochgehen lassen. Dein Körper antwortet eventuell mit Nervosität, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Lass es doch mal langsamer angehen!

Was erwartest du von diesem Tag? Du neigst dazu, dich zurückzulehnen und dich bedienen zu lassen. Wenn dein Gegenüber abweisend darauf reagiert, fühlst du dich leicht persönlich betroffen. Auch wenn du heute nicht in bester Stimmung bist, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. In ein paar Stunden geht es vorbei.

Wenn du heute ein Gespräch führen möchtest, solltest du dies am Vormittag erledigen. Der Tag beginnt mit einer klaren, offenen und kommunikationsfreudigen Stimmung. Im Laufe des Tages wird die Atmosphäre dichter, die Menschen reagieren sensibler. Was am Morgen klar und eindeutig schien, wirkt am Abend diffus und unbestimmt.

Tageshoroskop Skorpion

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Nutze dein Verhandlungsgeschick, aber lass dich nicht auf jeden Kompromiss ein! Meinungsverschiedenheiten kannst du heute mit Fingerspitzengefühl schlichten. Wichtig ist, dass du darauf verzichtest, gefallen zu wollen. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst heute getrost auf deine diplomatischen Fähigkeiten vertrauen.

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!

Tageshoroskop Schütze

Da du heute die dir gebotenen Möglichkeiten gut wahrnimmst und dir einiges zutraust, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet zum Planen. Weitblick und positives Denken lassen vieles gelingen. Du bist außerordentlich offen für Neues und begegnest Andersdenkenden mit Toleranz.

Heute könnte Unmögliches möglich werden. Du bist risikobereiter, und auch das Glück steht dir mehr zur Seite als sonst. Doch fällt dir das große Los nicht einfach in den Schoß, sondern du hast lediglich sehr günstige Rahmenbedingungen für eine glückliche und erfüllende Zeit. Was du damit tust, bleibt dir überlassen.

Es fällt dir jetzt relativ leicht, dein Leben zu verändern. Die Schwierigkeit besteht darin, dass du mit deinen Kräften haushalten musst und Neuem gegenüber aufgeschlossen sein solltest. Du kannst die Energie aber dazu nutzen, alte und eingefahrene Gleise zu verlassen.

Tageshoroskop Steinbock

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn jetzt verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Du handelst heute Nachmittag eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

Der Kosmos versorgt dich mit zündenden Ideen, mit denen du den Nerv der Zeit treffen dürftest. Prüfe dein Projekt auf Machbarkeit, doch warte nicht zu lange, es in die Realität umzusetzen. Mit deinem engagierten Esprit kannst du eine Menge erreichen.

Tageshoroskop Wassermann

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Deine Lebenstüchtigkeit wird heute geprüft. Was du auf solidem Grund gebaut hast, besteht den Test. In Bereichen, in denen du nicht so sattelfest bist oder dich gar um die Verantwortung drückst, gibt dir das Leben neue Lektionen auf. Du musst dich deinen Problemen stellen. Das bringt dich voran.

Tageshoroskop Fische

Zu viel des Guten! könnte das Motto dieses Tages heißen. Du möchtest die gewohnten Grenzen überschreiten und läufst dabei Gefahr, es auf eine unangebrachte, maßlose oder überhebliche Weise zu tun. Oder haben andere dir gegenüber das Maß verloren?

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du dürftest erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

