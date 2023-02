Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 22.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 22.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

An Elan und Tatkraft mangelt es dir heute nicht. Schwieriger dürfte es sein, einen sinnvollen Kanal dafür zu finden. Ohne erfüllende Beschäftigung wirst du leicht aggressiv oder egoistisch. Wie wäre es, wenn du deine Energie in sportliche Bahnen lenkst? Das tut gut und baut zugleich Anspannungen ab.

Welche Lebensziele sind dir besonders wichtig? Wenn du dich jetzt mit deinem Lebensweg auseinandersetzt, kannst du viel Klarheit gewinnen. Betrachte dein Leben ganz genau! Das Bewusstsein für die persönliche Lebensgestaltung wächst und du erkennst, welches deine nächsten Schritte sind.

Grundsätzlich und ganz besonders heute schätzt du eine harmonische und schöne Umgebung. In einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre fühlest du dich ausgesprochen unwohl. Wie eine Pflanze den Sonnenschein, so brauchst du Harmonie und Schönheit für dein Wohlbefinden. Dafür sorgen musst du selbst.

Tageshoroskop Stier

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Heute ist ein Tag für zündende Ideen, neue Kontakte, und um über den eigenen Tellerrand zu schauen. Du kannst die Gelegenheit nutzen, deinen eigenen persönlichen Spielraum zu erweitern, dich etwas Neuem zuzuwenden und dich dabei so richtig wohlzufühlen.

Beabsichtigst du etwas und sagst etwas ganz anderes? Vielleicht hast du den Eindruck, unkonventionell zu denken und zu kommunizieren. So entstehen neue Einsichten und du hast eine gute Gelegenheit, deine Ziele kritisch zu überdenken.

Tageshoroskop Zwillinge

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Du siehst, wie andere das Leben genießen und hast den Eindruck, den trennenden Graben zu deinen Liebsten nicht überbrücken zu können. Nimm es nicht zu schwer, wenn du deine Liebe nicht so zum Ausdruck bringen kannst, wie du gerne möchtest! Du bist nüchterner gestimmt als üblich, kannst aber auch klar erkennen, wie es um deine Liebe steht.

Liebe, Macht und Sexualität wirken heute besonders faszinierend auf dich. Gib acht, dass deine Emotionen nicht am falschen Ort mit dir durchgehen! Eine heiße Nacht kann ein gesundes Ventil sein, aber auch unliebsame Konsequenzen nach sich ziehen. Achtung: Du bist jetzt anfällig für Eifersucht.

Tageshoroskop Krebs

Hast du diesen Morgen wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denk darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Der Kosmos versorgt dich mit zündenden Ideen, mit denen du den Nerv der Zeit treffen dürftest. Prüfe dein Projekt auf Machbarkeit, doch warte nicht zu lange, es in die Realität umzusetzen. Mit deinem engagierten Esprit kannst du eine Menge erreichen.

Tageshoroskop Löwe

Heute sinkt dein dynamischer Elan auf einen Tiefpunkt. Möglicherweise erscheint dir die Realität besonders hart und du möchtest dich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche Stunde Musik oder ein Spaziergang in die Natur lassen dich innerlich zur Ruhe kommen. Tu dir etwas Gutes!

Heute handelst du mit Herz. Nutze die Gelegenheit und werde spontan aktiv, wenn du einen inneren Impuls dazu verspürst! Du kannst zwar falsch vorgehen, aber nicht gefühllos. Dein Handeln hat etwas Menschliches und Herzliches. Damit sicherst du dir die Unterstützung deiner Mitmenschen.

Die Suche nach der Wahrheit lässt dich vermutlich nie ganz los. Heute ist ein Tag, an dem Zweifel leichtes Spiel mit dir haben. Eine übernommene Meinung passt nicht zu deinem Wesen, und so musst du dir dein Weltbild bis hin zu kleinen Alltagsdetails selbst erarbeiten. Gefühle können dir den richtigen Weg weisen.

Tageshoroskop Jungfrau

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieße ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, du vermagst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist gesteigert. Bezüglich Partnerschaft und Sexualität möchtest du tun und lassen, was dir gerade gefällt. Wenn sich deine spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Du reagierst mit Unmut auf Spannungen in der Beziehung.

Von einer allfälligen miesen Laune solltest du dich nicht beeindrucken lassen. Für ein paar Stunden läuft nicht alles so, wie du es gerne hättest. Eventuell hast du den Eindruck, zu wenig zu wissen, oder du sagst zu viel oder nicht das, was du eigentlich mitteilen wolltest. Man hört dir nicht zu, weil du deine Meinung zu unklar äußerst. Das geht aber bald vorbei.

Tageshoroskop Waage

Im Innersten strebst du nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Dies grundsätzlich und heute ganz besonders. Es ist dir ein Anliegen, Konflikte aus der Welt zu schaffen. Dabei kannst du beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt du stellst dich dem Konflikt und passt dich nicht einfach dem Frieden zuliebe an.

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieße die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlen dir die Lust und auch die Disziplin.

Möchtest du gerne eine heile Welt? Heute könntest du unzufrieden oder auch traurig gestimmt sein. Überspiele diese Gefühle nicht. Wenn du Lust zum Tagträumen hast, solltest du es dir erlauben. Auch ein Film kann dich in eine andere Welt entführen und den Alltag vergessen lassen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Du hast viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Du lässt dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Tageshoroskop Schütze

Du bist besonders offen für neues Gedankengut. Speziell im technischen Bereich meisterst du Herausforderungen relativ leicht, denn ein wacher Geist lässt dich Lösungen für Probleme finden.

Wenn du handelst, dann mit einem speziellen Charme oder gar erotischer Note. Eine prickelnde Stimmung sowie ein gutes Gespür für die passende Vorgehensweise unterstützen dich, sodass jetzt vieles gelingen kann.

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Tageshoroskop Steinbock

Es gelingt dir jetzt besonders gut, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so bist du dieser Aufgabe jetzt relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass du selbst ganz hinter deinem Vorhaben stehst. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und Missverständnisse.

Dein Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Heute ist ein Tag, an dem dir ein Einsatz für Freunde besondere Befriedigung bringt. Vielleicht meinst du, dass du in Gruppen nicht ohne Weiteres dazugehörst und tust vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Gib dich so, wie du bist! Man wird dich schätzen.

Genieße den positiven Einfluss dieses Tages! Du darfst dir mehr als üblich erlauben. Nimm dir also ein paar Stunden Zeit für deine Lieblingsbeschäftigung! Oder lass es dir gut gehen, z. B. mit einer Massage, einem guten Essen oder einfach Nichtstun. Du kannst so mit Leib und Seele auftanken.

Tageshoroskop Wassermann

Sofern du willst, erlebst du heute einen außergewöhnlichen Tag. Du kannst den Rahmen des Gewohnten leicht überschreiten und Neues kennenlernen, wenn du nur die Gelegenheit nutzt.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, kann dich eine Stimmung oder Situation tief aufwühlen. Es gelingt dir kaum, sachlich und unbeteiligt zu bleiben. Du musst dich persönlich einlassen und dich deinen eigenen Gefühlen und eventuell auch deinen Ängsten stellen. Sieh es positiv, so gewinnst du neue Einsichten.

Deine Gedanken schweifen mit Leichtigkeit in eine Fantasiewelt ab. Du bist dir selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leichter zu beeindrucken und sehr beeinflussbar.

Tageshoroskop Fische

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft, Freundschaft, aber auch kleine Begegnungen im Alltag können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du dagegen einen Menschen nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an dich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

Die Nähe und Gemütlichkeit, die du heute bei Freunden findest, geben dir viel Lebensfreude. Dein Freundeskreis kann jetzt ein Ort der Entspannung für dich sein. Nimm dir die Zeit und pflege die Kontakte, die du nicht verlieren möchtest! Auch in Gruppen begegnet man dir mit Offenheit und Liebenswürdigkeit.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen