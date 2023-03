Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 22.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 22.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst es, wenn jemand leidet. Für andere hast du ein offenes Herz und Ohr. Besonders heute gehst du mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Du nimmst die Stimmung in deiner Umwelt gut wahr und lässt dich davon beeinflussen. Vergiss nicht, was du selbst brauchst und willst!

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Grundsätzlich und besonders heute fühlst du dich wohl, wenn die Stimmung um dich herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine großere Entscheidung anstehen oder irgendeine Verantwortung dich belasten. Die Stimmung der Umwelt nimmst du in dir auf. Ob du dabei deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse noch spürst?

Tageshoroskop Stier

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Zwillinge

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolperst, es fordert dich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Krebs

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Überkommt dich diesen Nachmittag ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders an diesem Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Eine verträumte, romantische Stimmung liegt in der Luft. Weder du noch deine Mitmenschen können sich besonders gut konzentrieren. Dafür ist die Fantasie umso aktiver und entführt dich in eine faszinierende Traumwelt.

Tageshoroskop Löwe

Heute ist die Lust groß, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Du suchst Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue virtuelle Bekanntschaft. Dir steht der Sinn nach Spaß, Unterhaltung und Genuss. Stöbere als Single mal durch Flirtportale.

Bist du von deinen Liebsten enttäuscht? Du neigst heute dazu, die Menschen, die du am meisten liebst, in Gedanken mit den positivsten Eigenschaften zu versehen. Du träumst beispielsweise von dem idealen Partner. Wenn du dem realen Partner mit denselben Erwartungen entgegentrittst, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.

Das bisherige Weltbild ändert sich und neue Erkenntnisse stehen vor der Tür, die viele Dinge in einem anderen Licht erscheinen lassen. Dieser innere Umbruch erschwert dir das Alltagsleben und es kostet dich viel Energie, deinen Verpflichtungen nachzukommen. Sorge daher für etwas Ruhe und Entspannung.

Tageshoroskop Jungfrau

Klares, effizientes Handeln ist nahezu unmöglich, außer du setzt dich uneigennützig für andere ein. Fälle keine wichtigen Entscheidungen und verschiebe anspruchsvolle Aufgaben um ein paar Tage! Das Risiko, auf Sand zu bauen, ist jetzt sehr groß. Bald kannst du aber wieder durchstarten.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Tageshoroskop Waage

Die Sterne machen dich fit und schenken jede Menge Energie. Alles Körperliche fällt dir leicht, auch beim Sport blühst du auf. Und noch dazu bist du sehr zielstrebig und weißt, was du willst. Somit eignet sich der Tag gut, um ein wichtiges Projekt anzupacken.

Nimm heute keinen Tag frei! Du könntest das Nichtstun kaum genießen. Die unerledigten Aufgaben machen sich lauter als sonst bemerkbar. Möglicherweise drückt die Verantwortung und du bist mit dir und der Welt unzufrieden. Jetzt bringt nur Arbeit Befriedigung.

So wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Wenn du der Welt ein freundliches Gesicht zeigst, so lächelt diese zurück. Auf Aggression folgt Aggression. Die Mitmenschen werden heute ganz besonders zum Spiegel deiner eigenen Haltung. Falls sich dir jemand in den Weg stellt, solltest du dich fragen, wie du dich ihm gegenüber verhalten hast.

Tageshoroskop Skorpion

Heute wächst das Bedürfnis, sich abzugrenzen. Gib den Mitmenschen klar zu verstehen, dass du es nicht schätzt, wenn jemand zu sehr in deinen privaten Bereich vordringt. Du setzt dich mehr für Besitz ein. Wenn du nicht achtgibst, kann das so weit gehen, dass du eine Menge unnützer Dinge erwirbst.

Die Brücke zu deinem Partner heißt Kommunikation. Durch Gespräche entsteht Nähe. Allfällige Spannungen können dich heute in einer offenen Aussprache bereinigen und abbauen. In Freundschaften ist der verbale Austausch ebenfalls ein tragendes Element. Gespräche, die nicht harmonisch verlaufen, haben reinigende Wirkung.

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um über deine Stellung im Beruf und Privatleben nachzudenken und sich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Heute bist du in einer sachlichen Stimmung, in der du objektiv die Vor- und Nachteile abwägen kanst.

Tageshoroskop Schütze

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und solltest du jetzt für dein Wohlbefinden tun.

Du erkennst heute ungewöhnlich klar, was dir im Leben wichtig ist. Es lohnt sich deshalb, über deine Ziele nachzudenken. Mehr Klarheit können dir auch Gespräche bringen. Was sind deine nächsten Schritte? Nutze die Gelegenheit, diese zu durchdenken und zu planen!

Du suchst Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und Austausch, sondern eine tiefe Verbundenheit. Zögere nicht, aufs Ganze zu gehen und dich bis in die Tiefen deiner Seele aufwühlen zu lassen! Du zeigst auch selbst Liebe und Zuneigung auf intensive und leidenschaftliche Weise.

Tageshoroskop Steinbock

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Heute willst und solltest du es dir wohlergehen lassen. Du lächelst den Mitmenschen zu und erntest dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. Im Miteiannder fördert deine Haltung das gegenseitige Verständnis. Du bist kompromissbereit und legst den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten.

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Spaßige Youtube-Videos liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue virtuelle Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Wassermann

Du fühlst dich sehr zu jemandem hingezogen und hast den Drang, aktiv auf ihn zuzugehen. Spontan und abenteuerlustig setzt du alles auf eine Karte und sprichst bzw. skypst eine Person an, die dir gefällt. Und die Sterne sind auf deiner Seite: Du bist charmant und sympathisch und kannst bei deinem Gegenüber punkten.

Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen und symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürftest du jetzt ganz deutlich spüren. Es mag dich die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu sorgen. Oder dein Partner übernimmt die Rolle des Unruhestifters. Je nach deiner persönlichen Haltung bringt dieser Tag Spaß, Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv werden für vieles, was du heute denkst und aussprichst. Vielleicht sagen dir auch andere in einer auffallend herrischen Weise, was du zu tun und zu denken hast. Zwanghafte Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners vermögen dich heute besonders zu reizen.

Tageshoroskop Fische

Du bist einfühlsam, sensibel und voller Hingabe. Das Leben ist für dich wie ein Fluss: Du lässt dich tragen und die Dinge auf dich zukommen. Grundsätzlich und ganz besonders heute hast du die innere Sicherheit und das Vertrauen, dass du von allein an die richtigen Stellen gelangen wirst.

Die tägliche Pflicht mag dich heute mehr drücken als an anderen Tagen. Lass dich weder von Arbeitskollegen noch von Misserfolgen entmutigen! Wenn du die Arbeit anpackst, kann sich ein anfangs schlechter Tag zum Guten wenden. Erledigte Pflichten vermitteln dir heute ein besonders gutes Gefühl.

Stelle heute keine zu hohen Erwartungen an deine Mitmenschen. Die allgemeine Stimmung ist verträumt, euphorisch vielleicht, aber in jedem Fall weit weg von der Realität. Dies ist ein Tag zum Träumen. Ein Roman oder ein Film geben der Fantasie die Nahrung, die sie heute braucht.

