Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 23.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 23.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Nahezu alles, was du tust, gelingt. Du hast ein glückliches Händchen und kannst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Handel, wenn du etwas erreichen willst!

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Kleine Dinge, eine Blume, Vogelgesang oder auch eine gelungene Arbeit könnten dein Stimmungsbarometer heben. Du musst es nur sehen.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Stier

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein Vorgesetzter daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Heute ist ein Tag für spannende Ideen, neue Bekanntschaften und interessante Erkenntnisse. Doch vielleicht ziehst du das Altvertraute vor. Ungewohnte Situationen können dich leicht überfordern. Gehe Unbekanntes langsam an. Es kann dir nur guttun.

Tageshoroskop Zwillinge

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfüllen dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Nachmittag und Abend ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Tageshoroskop Krebs

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt gewaltigen Aufwind. Es lässt dich nach einem geeigneten Partner Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Der sexuelle Aspekt der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn du hast jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken.

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zögere nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.

Tageshoroskop Löwe

Dich schöpferisch zum Ausdruck zu bringen ist Aufforderung und Chance dieses Tages. Lass dich nicht von Selbstzweifeln daran hindern! Du bist ein Individuum und hast als solches einmalige Ausdrucksformen. Wenn du andere nachahmst, bist du auf dem falschen Weg.

Vermutlich kannst du dich gut einer Sache hingeben. Musik oder Natur wirken berauschend auf dich und du kannst dabei alles vergessen. Heute ist ein Tag, an dem du einen Sonnenuntergang, einen Sternenhimmel oder ein Musikstück besonders genießen kannst. Du solltest dir die Zeit dazu nehmen.

Wie gut stehst du zu deinem Einfluss? Kleine Szenen im Alltag können dich in deinen Gefühlen aufwühlen. Du musst zu dir selbst stehen oder du wirst von anderen übergangen. Das Leben könnte heute ein bisschen intensiver und herausfordernder werden.

Tageshoroskop Jungfrau

Du verfügst heute über viel Optimismus, Idealismus und Mut und kannst Dinge tun, die du noch nie im Leben getan hast. Bist du realistisch genug, so kannst du das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen. Doch auch die Versuchung, dich auf ein fragwürdiges Unternehmen einzulassen, solltest du nicht unterschätzen.

Der heutige Tag kann dir manches schöne, interessante oder lehrreiche Gespräch bringen. Dein Blick ist dabei eher in die Vergangenheit und nach innen gerichtet. Du kannst viel über dein eigenes Verhalten erfahren, sei dies durch Beobachten und Selbstreflexion oder im Gespräch. Schwieriger ist es, eigene Ideen anderen verständlich zu machen. Vorsicht vor Missverständnissen!

Fülle ist erstrebenswert, solange es nicht zu viel des Guten wird. Heute neigst du dazu, dir etwas zu viel zu gönnen. Sei etwas maßvoller! Davon hast du letztendlich mehr.

Tageshoroskop Waage

Wirklichkeit und Traum liegen für dich nahe beieinander. Durch Musik oder Spaziergänge in der Natur kannst du die Schwelle zur Welt der Fantasie leicht überschreiten. Nimm dir eine kleine Auszeit und genieß es!

Die Welt begrüßt dich heute Abend mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonen du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

Tageshoroskop Skorpion

Die Zeit ist günstig, um Beziehungen neu zu gestalten. Was möchtest du in deiner Partnerschaft ändern? Welche Freundschaften bedeuten dir etwas? Welche pflegst du nur aus Gewohnheit oder weil du niemanden verletzen möchtest? Du findest heute leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern du dir über deine Wünsche im Klaren bist.

Leben heißt für dich Intensität und Tiefe. Besonders heute wird dir ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen Tagesablauf zu oberflächlich und langweilig. Vielleicht neigst du zum Grübeln und verbeißt dich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus der Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Achtung vor heftigen und leidenschaftlichen Reaktionen!

Heute neigst du dazu, Gefühle großzügig zu überspielen. Du identifizierst dich leicht mit einer Rolle, die du in Beruf und Familie spielst. Glaubst du, damit vor dir selbst und vor anderen besser dazustehen? Je mehr du darauf verzichtest, anderen zu imponieren und stattdessen ganz du selbst bist, desto mehr Lebensfreude findest du.

Tageshoroskop Schütze

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Dir stehen viele Türen offen. Betrete Neuland! Nicht dass du drei Wünsche freihast wie im Märchen, aber zumindest einer könnte jetzt in Erfüllung gehen. Vorausgesetzt du wagst es, ihn klar auszusprechen.

Wenn du auf liebe Menschen zugehst, begleitet dich ein besonders guter Stern. Da du Herzlichkeit, Wärme und Charme ausstrahlst, kann eine Begegnung mit Mitmenschen fast nur positiv verlaufen.

Tageshoroskop Steinbock

Heute ist dein Tag! Wenn du Pläne für die Zukunft hast, solltest du die ersten Schritte zur Verwirklichung unternehmen. Du trittst selbstbewusst auf, ohne forsch zu wirken. Sprich deine Anliegen und Ideen aus! Heute schlägt man dir nur ungern einen Wunsch ab.

Lass jetzt den anderen den Vortritt! Du brauchst etwas Ruhe. Im Rampenlicht bist du beeinflussbar. Aber in der Stille findest du deinen wahren Kern, Selbstvertrauen und eine klare Vorstellung deiner Wünsche und Ziele.

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Tageshoroskop Wassermann

In deiner Partnerschaft schwingt eine träumerische, zauberhafte Note mit, die dich auf Wolken schweben lässt, dir jedoch gleichzeitig die klare Wahrnehmung für das Gegenüber erschwert. Romantische Gefühle ermöglichen wunderschöne Erlebnisse, bereiten jedoch auch einen fruchtbaren Boden für Illusionen und Täuschungen.

Da du heute besonders anfällig für Missverständnisse bist, solltest du wichtige Gespräche auf später verschieben oder dich sehr um klare Formulierungen bemühen. Rückfragen, ob du richtig verstanden wurdest, lohnen sich. Eine Beschäftigung mit poetischen und romantischen Bereichen bringt dir heute mehr Befriedigung als sachliche Kommunikation.

Hast du etwas im Leben verpasst? Je mehr du dich Gewohnheiten und gesellschaftlichen Normen anpasst, desto lautstarker meldet sich das Bedürfnis zum Aufbruch. Konkret kann dies zu Veränderungen in Beruf oder Privatleben führen. Richte dein Leben so ein, dass du tun kannst, was dir wirklich am Herzen liegt!

Tageshoroskop Fische

Es fällt dir jetzt relativ leicht, dein Leben zu verändern. Die Schwierigkeit besteht darin, dass du mit deinen Kräften haushalten musst und Neuem gegenüber aufgeschlossen sein solltest. Du kannst die Energie aber dazu nutzen, alte und eingefahrene Gleise zu verlassen.

Wie sehr opferst du dich für deine Aufgabe auf? Diese Hingabe an den Beruf kann dir ein sehr schönes Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Besonders heute erschwert es dir jedoch auch, die eigenen Grenzen klar zu ziehen, beispielsweise hinsichtlich der Arbeitszeit.

Der Kontakt zu anderen Menschen und das Gespräch sind dir wichtig und gibt dir ein Gefühl der Lebendigkeit. Wenn du über die Emotionen sprechen kannst, die dich zutiefst bewegen, fühlst du dich verstanden und geborgen. Du neigst jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über Gefühle zu sprechen als dich auf das Erleben einzulassen.

