Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 23.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 23.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hättest, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Dieser Tag eignet sich gut für Kopfarbeit. Klar und objektiv kannst du auch emotionsgeladene und schwierige Themen durchdenken und mit anderen diskutieren. Indem du innerlich zurücktrittst, überlegst du sachlicher und logischer. Informationen kannst du präzise aufnehmen und weitergeben.

Halte jetzt nicht auf Biegen und Brechen an der eigenen Wahrheit fest! Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz schaden nur. Du hast jetzt Gelegenheit, Dinge zu tun, die du sonst nie tun würdest, eigene Tabus zu brechen, einschränkende Grenzen zu überwinden und das Leben aus einer völlig neuen Sicht kennenzulernen.

Tageshoroskop Stier

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!

Positives Denken ist angesagt. In Gedanken schweifst du in die Ferne, sei dies, indem du die Zukunft planst oder dich für Dinge außerhalb deines gewohnten Rahmens erwärmst. Dich selbst vermagst du in einem positiven Licht darzustellen, was beispielsweise geschäftlichen Gesprächen sehr zugutekommen kann.

Das richtige Wort am richtigen Ort wirkt heute besondere Wunder. Der persönliche Austausch mit deinem:r Partner:in oder mit Kolleg:innen kann zu einer wohltuenden Bereicherung dieses Tages werden. Vorsicht bei wichtigen Verhandlungen: Deine Zunge ist ziemlich locker und Gefühle spielen mehr mit, als dir lieb ist.

Tageshoroskop Zwillinge

Bist du in einer überschwänglichen Stimmung? Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich hieltest. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lass dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürftest du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Du sprichst heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn dein Geist und Verstand sind besonders angeregt. So kannst du einerseits deinen Willen klar äußern, rufst jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf den Plan. Eine Tendenz, mehr zu sagen, als du eigentlich beabsichtigst, könnte dich jetzt in unangenehme Situationen bringen.

Du neigst heute dazu, die gewohnten Grenzen zu überschreiten. Was im richtigen Maß sehr wohltuend wirkt, kann im Übermaß unangenehme Folgen haben. So besteht die Gefahr, dass du Dinge erwirbst, die dir im Augenblick gefallen, jedoch den Rahmen deiner finanziellen Mittel überschreiten oder dir schon wenig später nichts mehr bedeuten.

Tageshoroskop Krebs

Jetzt kannst du deine langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Du musst dich allerdings darum bemühen, deinen Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung hast du in den letzten Jahren angestrebt? Bist du auf dem richtigen Weg? Welches sind die nächsten Schritte?

Ein guter Tag für frische Impulse in der Partnerschaft. Oder vielmehr: für heiße Impulse. Denn nun steht die Leidenschaft unter einem wunderbaren Stern. Du musst sie nur aufwecken. Am besten mit sexy Outfits und sinnlichen Streicheleinheiten. Dann versteht dein:e Partner:in schnell, was Sache ist.

Heute brauchst du das Gefühl, einem anderen Menschen nah zu sein. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe auf andere Menschen zu, skype diese an. Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Löwe

In deinem Privatleben kann es hoch hergehen. Möglicherweise kommt ein schwelender Konflikt mit deiner Familie an die Oberfläche. Vielleicht fühlst du dich auch unruhig und reagierst launisch und aggressiv. Sorge dafür, dass du die angestaute Energie sinnvoll nutzt!

Fühlst du dich etwas eingeengt? Oder versuchst du, andere an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem:r Partner:in.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Jungfrau

Bei der Arbeit, beim Sport und bei jeder anderen aktiven Tätigkeit bringst du heute gute Leistungen. Du handelst mit gestärktem Selbstbewusstsein, wirkst entsprechend überzeugend und kannst dich den Herausforderungen getrost stellen.

Beziehungen sind nicht immer vernünftig und heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Nachmittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Tageshoroskop Waage

Am heutigen Tag fühlst du dich von deinem Alltag schnell eingeengt und gelangweilt. Grund genug, aktiv zu werden und frischen Wind in dein Leben zu bringen. Gehe in dich und überlege, was dir am besten dabei helfen könnte, ein neues Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu spüren. Ein neues Hobby, eine neue Sprache? Finde es heraus.

Du und deine Mitmenschen mögen den Tag mit dem Gefühl beginnen, dass ihr alle zusammengehört. Doch bevor es Abend wird, treten die persönlichen Interessen in den Vordergrund. So können du und andere entsprechend anecken.

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Tageshoroskop Skorpion

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl der Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit erdrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe bei deinen Chats auf andere Menschen zu!

Tageshoroskop Schütze

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit gedrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Du und deine Mitmenschen werden heute mehr von Stimmungen und weniger von Tatsachen beeinflusst als an anderen Tagen. Vielleicht verunsichert dich ein Gefühl, dass sich manches deiner Wahrnehmung entzieht. Verlass dich ganz auf dein Gefühl!

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Steinbock

Die Chancen stehen gut, um den eigenen Spielraum zu erweitern. Wenn du dich umschaust, findest du offene Türen, die dich zu neuen Erfahrungen einladen. Mit einem gut gefestigten Selbstbewusstsein kannst du Hindernisse und Schwierigkeiten meistern.

Achte besonders heute Nachmittag darauf, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Auch manche andere Menschen stellen jetzt Erwartungen an dich, doch das setzt dich unter Druck. Sie möchtest es lieber ruhig und entspannt angehen lassen.

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

Tageshoroskop Wassermann

Bist du in einer aggressiven Stimmung, weil die Dinge nicht so laufen, wie du es möchtest? Oder bist du einfach ein bisschen ungeduldig? Heute lässt du dich in deiner Arbeit leicht von einer Laune beeinflussen. Du handelst vermehrt aus dem Bauch heraus. Das lässt dich einerseits launischer, andererseits aber auch menschlicher reagieren.

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürftest du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.

Tageshoroskop Fische

Die Welt begrüßt dich heute Vormittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schief läuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Heute interessierst du dich nicht unbedingt für Fakten und Tatsachen. Du hörst mehr auf dein Gefühl und lässt dir davon den Weg weisen. Deinen Mitmenschen geht es ähnlich. Höre ruhig auf deine innere Stimme, die bringt dich voran.

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

