Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 24.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 24.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Im Beruf hast du jetzt für jeden ein Lächeln bereit. Du gehst mit Charme und Diplomatie vor und betonst Gemeinsamkeiten. Auf die schönen und genießerischen Aspekte legst du besonderen Wert, und wenn es sich nur um eine Blume am Arbeitsplatz oder ein Stück Kuchen zum Pausenkaffee handelt.

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Tageshoroskop Stier

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Dein Selbstbewusstsein könnte heute einen kleinen Dämpfer bekommen. Dir wird aufgezeigt, dass du nicht überall das Sagen hast. Nimm den Vorfall nicht persönlich und konzentriere dich auf die Dinge, die in deinem Leben gut laufen.

Tageshoroskop Zwillinge

Deine Bereitschaft, dich einem Mitmenschen emotional zu öffnen, wird belohnt. Die Innigkeit und Nähe, die sich daraus entwickeln, bringen eure Beziehung voran und festigen eure Bindung zueinander.

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Krebs

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Sie und deine Mitmenschen werden heute mehr von Stimmungen und weniger von Tatsachen beeinflusst als an anderen Tagen. Deine Wahrnehmung für das, was unausgesprochen in der Luft liegt oder zwischen den Zeilen steht, ist geschärft. Zugleich bist du leicht zu beeindrucken.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Tageshoroskop Löwe

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Der Tag eignet sich heute besonders, um sich einem lieben Mitmenschen zu öffnen. Es fällt dir unheimlich leicht, auszudrücken, was du fühlst. Ein emotionales und tiefgründiges Gespräch tut dir unheimlich gut.

Dieser Tag lädt zum Träumen ein. Wenn du deinen Gedanken heute den Raum gibst, auszuschweifen und umherzuwandern, kannst du mit originellen Einfällen belohnt werden.

Tageshoroskop Jungfrau

Hast du den Eindruck, das Leben verläuft nicht so, wie du es willst? Wenn du dich nicht so selbstbewusst und stark zeigen kannst, wie du möchtest, so mag dies daran liegen, dass du dir bezüglich deiner Absichten und Ziele selbst nicht im Klaren bist. Gehe in dich!

Was du heute auch vorhast, es geht dir gut von der Hand. Du triffst klare Entscheidungen und hast die nötige Energie, um ein Vorhaben effizient in die Tat umzusetzen, z. B. im Arbeitsbereich oder beim Sport.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Waage

Eine tendenziell träge Stimmung lässt dich harter Arbeit oder unangenehmen Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen. Leichter als sonst bist du für Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein mangelndes Durchsetzungsvermögen. Lass dich nicht zu Zugeständnissen verleiten, die du später bereust!

Idealismus wird jetzt großgeschrieben. Du neigst dazu, dich und andere in einem allzu verklärten Licht zu sehen. Überspitzt formuliert erwartest du, dass die Realität sich deinen Vorstellungen anpasst. Und so bleibt auch die Enttäuschung kaum aus. Wenn du zu hohe Erwartungen an deine Mitmenschen stellst, so wirst du diese eines Tages berichtigen müssen.

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieße die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlen dir die Lust und auch die Disziplin.

Tageshoroskop Skorpion

Heute musst du dich nicht an Normen anpassen. Wenn sich deine rebellische oder abenteuerlustige Ader meldet, solltest du ihr Gehör schenken. Einmal aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen, tut gut. Dieser Tag bringt mit einiger Wahrscheinlichkeit Überraschungen und kann ziemlich aufregend werden.

Deine Sensibilität für den gesellschaftlichen Trend lässt dich im Beruf feinfühlig reagieren. Du erreichst berufliche Ziele weniger durch gewaltige Leistungen als durch ein geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen Strömung. Heute ist ein idealer Tag für deinen guten Riecher. Du solltest deinen Ahnungen vertrauen, ohne den Verstand auszuschalten.

Du fühlst dich etwas aufgewühlt, denn manche Situationen in deinem Alltag gestalten sich ziemlich schwierig. Pass auf, dass andere Menschen dich nicht übergehen. Es ist wichtig, jetzt zu dir zu stehen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Mache deinen Einfluss geltend.

Tageshoroskop Schütze

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Wenn du im Einvernehmen mit dir selbst und der Umwelt handelst, so bist du jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Du kannst viel erreichen, wenn du es geschickt anpackst. Hüte dich vor Selbstüberschätzung!

Jetzt stolperst du leicht über eigene Fehler und Schwächen. Die Mitmenschen irritieren dich und du reagierst ärgerlich. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es dir auch Klarheit über deine Möglichkeiten und Grenzen. Schwächen, die du als solche erkennst, können durch gezieltes Training behoben werden. Nutze die Gelegenheit!

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Tageshoroskop Steinbock

Du bist optimistisch gestimmt und dein Selbstvertrauen ist gestärkt. Heute stehen dir viele Türen offen. Du musst nur die sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf packen und Neuland betreten.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Falls du keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leiste deinen Einsatz nicht nur für deine Firma, sondern auch für dich und tue etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Tageshoroskop Wassermann

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem Partner zeigst, dass du ihn gernhast, dürftet ihr einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Du magst dich fragen, welche Ideale in deinem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht. Vielleicht glaubtest du bisher zu wissen, was dir wichtig ist und was nicht, und bist dir jetzt plötzlich nicht mehr so sicher. Gehe in dich und ziehe Bilanz!

Wie man traditionsgemäß den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist dir ziemlich egal. Du hast deine eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung, und diese sind eher unkonventionell. Besonders heute läuft die Arbeit nur, wenn du frei nach Lust und Laune vorgehen kannst. Improvisieren macht mehr Spaß als gewohnte Routine.

Tageshoroskop Fische

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Eine verträumte, romantische Stimmung liegt in der Luft. Weder du noch deine Mitmenschen können sich besonders gut konzentrieren. Dafür ist die Fantasie umso aktiver und entführt dich in eine faszinierende Traumwelt.

