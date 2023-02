Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 25.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 25.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du hast jetzt die Kraft, Hindernisse zu überwinden. Setze dich also durch! Du musst vielleicht einiges einstecken. Es gelingt nicht immer alles beim ersten Mal. Wenn du trotzdem nicht aufgibst, kannst du jetzt einiges erreichen. Doch Achtung, deine Tatkraft kann auch zerstörerisch wirken, wenn du unbedacht vorgehst.

Wenn du jetzt ein Projekt verwirklichen willst, so steht dir ein enormer Energievorrat zur Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der Wille, dieses zu erreichen. Du bist herausgefordert, mit den plötzlich verfügbaren Kräften sinnvoll und rücksichtsvoll umzugehen. Gelingt dir dies, so kannst du deinem Leben eine neue Richtung geben.

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren - was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt - oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Tageshoroskop Stier

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönne dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kraft tanken.

Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

Tageshoroskop Zwillinge

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein Vorgesetzter daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Heute interessierst du dich nicht unbedingt für Fakten und Tatsachen. Du hörst mehr auf dein Gefühl und lässt dir davon den Weg weisen. Deinen Mitmenschen geht es ähnlich. Höre ruhig auf deine innere Stimme, die bringt dich voran.

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Tageshoroskop Krebs

Eine Welle von Vertrauen, Wertschätzung und Liebe versetzt dich in Hochstimmung. Vielleicht hast du Lust, die ganze Welt zu umarmen. Oder die Kehrseite: Du fühlst so überschwänglich, dass du dich zu übertriebenem Konsumverhalten verleiten lassen. Ein leerer Geldbeutel oder einige Kilos zu viel auf der Waage sind die Konsequenzen, die du jetzt nur allzu leichtfertig übersiehst.

Eventuell fühlst du dich in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Es mag dir vorkommen, als würden Arbeit, Mühe und Pflicht heute sehr viel Raum einnehmen. Stelle dich der Arbeit und Anstrengung mit deiner ganzen Kraft! Wenn du deiner Verantwortung nachkommst, bleibt auch der Erfolg nicht aus.

Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind dir immer wichtig. Aber heute spürst du die Sehnsucht nach einer wohltuenden Umgebung besonders. Suche Menschen auf, die du magst! Du kannst auftanken und deine fürsorgliche Seite voller Wärme und Einfühlungsvermögen einbringen.

Tageshoroskop Löwe

Heute haben Sie viel Energie, und das kann Sie veranlassen, die Fesseln des Alltags zu sprengen. Je gleichförmiger Ihr Alltag ist, desto eher erleben Sie Stress oder unerwartete Situationen. Nutzen Sie die Chance und verändern Sie, was Ihnen nicht passt! Es wird dir guttun.

Heute willst und sollst du es dir wohlergehen lassen. Du lächelst den Mitmenschen zu und erntest dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So stehen Tür und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert deine Haltung das gegenseitige Verständnis. Du bist kompromissbereit und legst den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten.

Falls trübe Stimmungen dich einholen, solltest du dir mehr Zeit für dein Innenleben nehmen. Sorge dafür, dass deine Seele genügend Nahrung bekommt! Musik und Natur eignen sich besonders gut dafür. Für Höchstleitungen ist der Tag dagegen ungünstig. Auch wichtige Entscheidungen solltest du auf später verschieben.

Tageshoroskop Jungfrau

Unzufrieden mit dir selbst? Nehmen dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Ein nettes Wort mit einem lieben Bekannten könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden.

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Nachmittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Tageshoroskop Waage

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann findest du einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Du und deine Mitmenschen mögen den Tag mit dem Gefühl beginnen, dass ihr alle zusammengehört. Doch bevor es Abend wird, treten die persönlichen Interessen in den Vordergrund. So können du und andere entsprechend anecken.

Den täglichen Pflichten nachzukommen, kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Vormittag dürftest du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Tageshoroskop Skorpion

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teilen deine Ansichten mit!

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Erlaubst du es dir, einfach einmal zu genießen und zu träumen? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für ein Klima der Geborgenheit sorgen kannst.

Tageshoroskop Schütze

Du verfügst über ein ausgezeichnetes Gespür für das, was andere nicht aussprechen. Stimmungen nimmst du intensiv wahr und interpretierst sie richtig. Allerdings bist du dennoch ein bisschen leichtgläubig und lässt dich leicht beeindrucken, wenn jemand mit Emotionen spielt.

Deine innere Stimme sagt dir, dass dir ein bisschen Abwechslung heute Vormittag ganz gut bekäme. Lass dich darauf ein und gestatte dir eine Unterbrechung im gewohnten Tagesablauf!

Du kommst heute gut mit anderen ins Gespräch. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Dadurch, dass du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einem harmonischen Klima bei.

Tageshoroskop Steinbock

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du neigst insbesondere in der ersten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Du fühlst dich heute nicht ganz ausgeglichen, bist eher unruhig und wünschst dir Abwechslung. Plane also eine schöne Unternehmung ein, am besten etwas, was du noch nie zuvor gemacht hast. Neues und Abwechslungsreiches macht dir Freude und holt dich aus deinem Tief.

Tageshoroskop Wassermann

Heute hast du sehr viel Schwung. Du bist außergewöhnlich tatkräftig und durchsetzungsfähig, reagierst aber auch leicht ärgerlich oder aggressiv auf Hindernisse. Am Arbeitsplatz oder beim Sport lässt sich die Energie besonders gut einsetzen.

Die Welt begrüßt dich heute Vormittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchzusetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Tageshoroskop Fische

Du bist fähig, mit Elan und Durchsetzungsvermögen deinen Willen in die Tat umzusetzen. Nutze das gestärkte Selbstvertrauen! Du leistest mehr und gehst zielgerichteter vor, forderst auf diese Weise jedoch auch Widerstand heraus. Wenn du die Initiative ergreifst, kommst du jetzt deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Heute melden sich Konflikte in Beziehungen besonders deutlich. Du neigst schneller zu Streit und Konfrontation. Die angespannte Stimmung muss sich jedoch nicht unbedingt gegen den Partner wenden. Es bleibt dir überlassen, wie du diese Energie einsetzen willst. Die Palette zwischen sinnlosem Gezänk und einem klärenden Streitgespräch ist weit.

Nutze die Tatkraft, um deinen langfristigen Zielen einen Schritt näherzukommen! Wenn es in deinem Leben etwas gibt, zu dem du dich berufen fühlst, solltest du heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Jetzt geht vieles leichter. Du findest mehr Unterstützung, als du erwartest. Voraussetzung ist allerdings, dass du den ersten Schritt tust.

