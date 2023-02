Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 26.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 26.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Die Mitmenschen sind nicht so, wie du diese gerne hättest. Vielleicht benimmt sich ein Arbeitskollege schlecht oder der Partner sagt oder tut etwas, was dir nicht passt. Weißt du, was du von anderen Menschen erwartest? Nimm Unstimmigkeiten zum Anlass, dir über die eigenen Wünsche klar zu werden.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Der Tag eignet sich heute besonders, um dich einem lieben Mitmenschen zu öffnen. Es fällt dir unheimlich leicht, auszudrücken, was du fühlst. Ein emotionales und tiefgründiges Gespräch tut dir unheimlich gut.

Tageshoroskop Stier

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Nimmst du dir Zeit, in Ruhe deine Eindrücke zu strukturieren und zu verarbeiten? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für dich selbst sorgst.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Du hast viel Zuversicht und glaubst vor allem am Vormittag daran, dass dir so einiges gelingen kann. Und genau so ist es jetzt auch. Dein Selbstvertrauen zahlt sich aus.

Tageshoroskop Zwillinge

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung - eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Handel, wenn dir danach zumute ist! Aber aufgepasst, die augenblickliche Spontaneität kann dich auch Gegenreaktionen provozieren lassen. Da dein Vorgehen heute emotional geprägt ist, bist du weniger vorsichtig als gewohnt. Du neigst schneller zu Ungeduld und Ärger.

Tageshoroskop Krebs

In deinem Privatleben reagierst du leicht gereizt und ärgerlich, denn du denkst heute fast nur an dich. Im trauten Familienkreis wirbelst du leicht Staub auf. Schwelende Konflikte werden zum offenen Streit. Eine sinnvollere Nutzung dieses Energieschubes wäre ein Arbeitseinsatz in den eigenen vier Wänden, zum Beispiel den Keller aufräumen.

Heute bist du leichter gereizt, impulsiver und schneller zu Taten bereit als üblich. Falls du in letzter Zeit Groll und Frustration angesammelt hast, wirst du mit einiger Wahrscheinlichkeit deiner Umwelt jetzt die Quittung dafür vorlegen. Du denkst nun lieber an dich als an andere.

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem Partner zeigst, dass du ihn gernhast, dürftet ihr einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Tageshoroskop Löwe

Heute sinkt dein dynamischer Elan auf einen Tiefpunkt. Möglicherweise erscheint dir die Realität besonders hart und du möchtest dich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche Stunde Musik oder ein Spaziergang in die Natur lassen dich innerlich zur Ruhe kommen. Tu dir etwas Gutes!

Fühls du dich gestresst? Heute braucht es wenig, und du wirst unruhig. Auch wenn du bewusst Hektik zu vermeiden suchst, verlangt doch etwas in dir nach einem Nervenkitzel. Sorge dafür, dass du diesen bekommen, und die Angespanntheit am Arbeitsplatz lässt nach.

Pflichten erledigen heißt das Motto des Tages. Die Arbeit geht heute gut voran. Unerledigtes fällt auf. Du und deine Mitmenschen sind heute besonders motiviert zu konkreten Leistungen. Spaß und Spiel wollen nicht so recht gelingen. Nutze die Zeit für Dinge, die sowieso getan werden müssen.

Tageshoroskop Jungfrau

Am heutigen Tag fühlst du dich von deinem Alltag schnell eingeengt und gelangweilt. Grund genug, aktiv zu werden und frischen Wind in dein Leben zu bringen. Gehe in dich und überlege, was dir am besten dabei helfen könnte, ein neues Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu spüren. Ein neues Hobby, eine neue Sprache, eine Reise? Finde es heraus.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Nachmittag und Abend ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Was du dir heute vornimmst, macht dir Spaß. Du zeigst volles Engagement bei deinen Vorhaben und bist begeistert bei der Sache. Dabei muss es nicht mal ein besonders spannendes Projekt sein: Du bist einfach motiviert und erledigst alles mit viel Freude.

Tageshoroskop Waage

Hast du den Eindruck, etwas leisten zu müssen, damit deine Lieben dich gernhaben? Du neigst dazu, dir Dinge aufzuladen, nur weil du meinst, es jemandem schuldig zu sein. Denk auch einmal an dich!

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du schraubst deine Erwartungen heute so hoch, dass du fast nur enttäuscht werden kannst. Passe deine Ansprüche an die Realität an. So bist du am Ende zufriedener.

Tageshoroskop Skorpion

Wenn du handelst, dann mit einem speziellen Charme oder gar mit erotischer Note. Eine prickelnde Stimmung sowie ein gutes Gespür für die passende Vorgehensweise unterstützen dich, sodass heute vieles gelingen kann.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Schütze

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Die Freude am Genuss und an schönen Dingen steht heute im Vordergrund. Verzicht fällt dir schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. Gegenüber dir selbst und anderen bist du großzügig. Wenn du nicht achtgibst, verleitet dich diese Haltung zum Konsumieren. Du gibst jetzt leicht zu viel Geld aus oder isst zu viel.

Dieser Tag gewährt dir einen Blick hinter die Kulissen des logischen und rationalen Denkens. Du bist offen für Stimmungen und bemerkst, was unausgesprochen in der Luft liegt. Zugleich lässt du dich aber auch beeinflussen. Ein Interesse für irrationale Bereiche könnte erwachen. Der Zeitpunkt ist günstig für eine Beschäftigung mit Psychologie oder Religion.

Tageshoroskop Steinbock

Eine Abwechslung würde dir guttun, zum Beispiel eine Gelegenheit zum Improvisieren, zu Tempo oder Risiko. Erweitere deinen Spielraum und unternimm etwas Ungewohntes, das dir Spaß macht! Das Unfallrisiko ist leicht erhöht.

Du kannst heute Nachmittag sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Wassermann

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Vor allem am Nachmittag fühlst du dich nicht ganz wohl. Du bist in seltsamer Stimmung, fühlst dich aufgewühlt und überfordert mit einem Gefühl oder einer Situation. Da du persönlich betroffen bist, fehlt es dir an Abstand, doch das kann auch gut sein: Setze dich mit deinen Emotionen auseinander und stelle dich deinen Ängsten.

Die Grundstimmung des Tages ist karg und trocken und eignet sich hervorragend, um die Buchhaltung in Ordnung zu bringen oder in anderen Bereichen Bilanz zu ziehen. Damit du dich wohlfühlst, brauchst du mehr als sonst eine gewohnte Umgebung und klar definierte Rahmenbedingungen.

Tageshoroskop Fische

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchzusetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

