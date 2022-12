Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 26.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 26.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist ein:e Optimist:in, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen!

Überraschungen sind dir heute fast gewiss. Je mehr du auf ein streng geregeltes Alltagsleben eingespielt bist, desto eher kannst du jetzt aus der Bahn geworfen werden. Unvorhergesehene Ereignisse treten mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit auf. Schlag einen neuen Kurs ein und halte nicht ängstlich am Gewohnten fest!

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung – eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Tageshoroskop Stier

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du kannst heute Nachmittag sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Zwillinge

Träumst du von der großen Liebe? Die schwärmerische und fantasievolle Stimmung bietet die besten Voraussetzungen für eine romantische Liebe. Sie macht aber auch blind und lässt dich leicht den:die Partner:in so sehen, wie du ihn:sie gerne hättest, und nicht, wie er:sie wirklich ist.

Die Mitmenschen sind nicht so, wie du diese gerne hättest. Vielleicht benimmt sich jemand schlecht oder sagt oder tut etwas, was dir nicht passt. Weißt du, was du von anderen Menschen erwartest? Nimm diese Unstimmigkeiten zum Anlass, dir über die eigenen Wünsche klar zu werden.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du genügend Abwechslung? Je mehr Anregung du hast, desto besser geht es dir.

Tageshoroskop Krebs

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du darfst leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Wenn dir etwas nicht gefällt, dann solltest du das auch ansprechen. Es lohnt sich nicht, Ärger in sich hineinzufressen, denn sonst fühlst du dich immer unwohler. Mach dir also auf freundliche Weise Luft, dann geht es dir besser.

Tageshoroskop Löwe

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, darfst du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein:e Vorgesetzte:r daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Der Tag mag zwar mit einigen Aufregungen beginnen, doch dürften sich die Wogen rasch glätten. Was du diesen Morgen in Angriff genommen hast, zieht sich mindestens bis zum Abend durch. Sorge dafür, dass du nicht nur handelst, sondern auch etwas davon hast.

Tageshoroskop Jungfrau

Nicht alles läuft heute auf Anhieb optimal, doch das solltest du einfach ganz entspannt sehen. Es ist kein Tag für große Erfolge. Lehne dich deswegen zurück, lass dir deine Laune nicht vermiesen und warte auf bessere Zeiten. Schon bald geht es bergauf.

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Du findest heute mit Leichtigkeit neue Kontakte. Es gelingt dir, mit viel Diplomatie, Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Dein Charme hilft dir, fast jeden in ein Gespräch zu verwickeln. Da du dich gerne von der liebenswürdigen Seite zeigst, machst du leicht Zugeständnisse.

Tageshoroskop Waage

Prickelndes Spiel zwischen den Geschlechtern oder spannungsgeladene Situation? Heute liegt dir beides. Wenn du das tust, was für dich richtig ist, kannst du es nie allen recht machen. Passt du dich an, so bleibst du auf der Strecke. Finde einen Mittelweg!

Was du sagst oder denkst, ist deinen Beziehungen nicht unbedingt förderlich. Vielleicht fällt es dir schwer, freundlich zu sein, oder vielleicht findest du die richtigen Worte nur mit Mühe. Nimm diesen Tag als Aufforderung, über deine Beziehungen nachzudenken!

Deine Ansichten klar zu äußern, mag dir ungewöhnlich leichtfallen. Die Vorstellungen formen sich fast von selbst zu Sätzen, du behältst einen guten Überblick und erkennst das Wesentliche. Doch Vorsicht: Nicht alle wollen zu deiner Meinung bekehrt werden!

Tageshoroskop Skorpion

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Heute Nachmittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Schütze

Für große Entscheidungen eignet sich dieser Tag eher nicht, dafür bist du heute nicht konzentriert genug. Viel besser ist es, wenn du dir nichts allzu Wichtiges vornimmst und dich stattdessen einfach mal deiner Fantasie hingibst. Denn die ist besonders intensiv und kann spannende Gedanken hervorbringen.

Vertraue auf deine Kraft! Du kannst deinen Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst aber auch aufwühlende Situationen an.

Bewegung ist heute das A und O für dein Wohlbefinden. Du sprühst nur so vor Kraft und Energie. Selbst anstrengende Vorhaben wuppst du jetzt mit Leichtigkeit.

Tageshoroskop Steinbock

Deine Energiereserven scheinen fast überzusprudeln – so viel Power hast du heute. Ideal, um dich mal wieder deinem Sportprogramm zu widmen. Auch Tanzen macht heute Spaß. Tobe dich nach Herzenslust aus.

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfüllen dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Tageshoroskop Wassermann

Du bist spontan und fühlst dich sehr lebendig. Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus, vergleichbar mit einem Kind. So kannst du viel Freude und Spaß erleben, aber deine Stimmung kann auch leicht umschlagen.

Du kannst einiges für andere erreichen, aber wenig für dich selbst. Je weniger auf dich selbst bezogen du vorgehst, desto seltener fällst du auf Illusionen herein.

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Fische

Die Sterne versorgen dich mit jeder Menge Energie. Was du damit anstellen willst, kannst du ganz frei entscheiden. Beim Sport kannst du beispielsweise Rekorde knacken, aber auch anstrengende Projekte gelingen dir gut. Vielleicht willst du auch einfach die Freizeit genießen und eine Unternehmung starten? Wofür du dich auch entscheidest: Du kannst viel erreichen.

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Liebe kann gleichermaßen Himmel und Hölle sein. Dies dürftest du heute zumindest erahnen. Mit gesteigerter Bereitschaft, sich auf andere Menschen einzulassen, steigt auch die Möglichkeit, sich eingeengt zu fühlen. So stehst du fasziniert im Banne eines Menschen oder es erfasst dich eine Welle der Eifersucht.