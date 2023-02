Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 27.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 27.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, kann dich eine Stimmung oder Situation tief aufwühlen. Es gelingt dir kaum, sachlich und unbeteiligt zu bleiben. Du musst dich persönlich einlassen und dich deinen eigenen Gefühlen und eventuell auch deinen Ängsten stellen. Sieh es positiv, so gewinnst du neue Einsichten.

Die Grundstimmung des Vormittages ist karg und trocken und eignet sich hervorragend, um die Buchhaltung in Ordnung zu bringen oder in anderen Bereichen Bilanz zu ziehen. Auch wenn die Auseinandersetzung mit der materiellen Wirklichkeit kaum zu deinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, vermittelt sie dir doch ein Gefühl der Sicherheit.

Tageshoroskop Stier

Ein guter Tag, um Ordnung und Struktur in deine Angelegenheiten zu bringen. Kümmer dich nicht um deine Bücher, bearbeite deine Steuern und miste überflüssigen Papierkram aus.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Bist du ein bisschen rastlos oder fühlst du dich schlecht, weil du nicht ausführen kannst, was du beabsichtigst? Du wirst gefordert, einen gemeinsamen Nenner zwischen langfristigen Zielen und momentanen Bedürfnissen und Wünschen zu finden.

Tageshoroskop Zwillinge

Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen dich heute einen innigen Kontakt zu deinen Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die Familienangehörigen dürftest du besonders viel Zuneigung und Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist dir zurzeit das Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen.

Achtung: Heute bist du bereit, Probleme zu übersehen, nur um die friedliche Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Konfliktträchtigen Gesprächsstoff vermeidest du. Es wäre besser, die Ungereimtheiten beim Namen zu nennen. Suche zusammen mit dem Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffe so eine neue, echte und tiefere Harmonie!

Der Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt dir heute besonders am Herzen. So kannst du dem Partner jetzt Dinge mitteilen, zu denen du bisher die Worte nicht fandest. Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten, Untergebenen oder Geschäftspartnern verlaufen dank deiner kompromissbereiten Stimmung angenehm.

Tageshoroskop Krebs

Nahezu alles, was du tust, gelingt. Du hast ein glückliches Händchen und kannst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Handel, wenn du etwas erreichen willst!

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Löwe

Vermutlich liegt dir der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Du träumst lieber ein bisschen, als dass du dich um die Anforderungen des Alltags kümmerst. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du dich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissere dich, dass du richtig verstanden worden bist!

Es scheint so, als ob heute eine Mauer zwischen dir und deinen Mitmenschen besteht. Man begegnet dir tendenziell mit kühler Zurückhaltung. Dein Freundeskreis wird dir fremd, wenn du die Beziehungen nicht bewusst pflegst. Welche Beziehungen möchtest du auf keinen Fall verlieren? Nimm Kontakt auf!

Tageshoroskop Jungfrau

Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt gewaltigen Aufwind. Es lässt dich nach einem geeigneten Partner Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Der sexuelle Aspekt der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn du hast jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken.

Um in der gereizten Stimmung dieses Tages nicht allzu viel Porzellan zu zerschlagen, brauchst du eine sportliche Herausforderung oder körperliche Arbeit. Ein Projekt, für das du dich aus ganzer Kraft einsetzen kannst, eignet sich nicht nur als Kanal für deinen überdurchschnittlichen Tatendrang, sondern bringt dir jetzt auch besonderen Erfolg.

Dieser Tag bringt einiges zum Vorschein, das nicht in dein Selbstbild passt. Wenn du gewisse Wesenszüge nicht akzeptieren kannst und du negative Gefühle in deinem Unterbewusstsein verbannt hast, so melden sich diese Seiten nun und kommen zum Vorschein. Setze dich damit auseinander!

Tageshoroskop Waage

Hörst du nur, was du hören willst? Heute identifizierst du dich stark mit deinen eigenen Gedanken. Bemühe dich um ein offenes Ohr! Wenn du zugleich mit deiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stehst, was du sagst, findest du für fast alles Verständnis. Trockene Argumentation provoziert Streit.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Du brauchst heute Abwechslung. Für Anregung zu sorgen ist nicht schwer, aber diese so zu gestalten, dass es dich wirklich zufriedenstellt und du nicht einfach deinen Alltag durch eine Kurzschlusshandlung durcheinanderbringst, ist ein anspruchsvoller Balanceakt. Aber du schaffst das!

Tageshoroskop Skorpion

Du siehst, wie andere das Leben genießen und hast den Eindruck, den trennenden Graben zu deinen Liebsten nicht überbrücken zu können. Nimm es nicht zu schwer, wenn du deine Liebe nicht so zum Ausdruck bringen kannst, wie du gerne möchtest! Du bist nüchterner gestimmt als üblich, kannst aber auch klar erkennen, wie es um deine Liebe steht.

Wenn du jetzt über deine Gefühle sprichst, findest du viel Verständnis. Deine Wahrnehmung für persönliche Bedürfnisse ist geschärft. Der Verstand kümmert sich sozusagen um die Gefühle. Achte darauf, dass du diese nicht mit rationalen Argumenten abwertest.

Wenn du heute etwas von diesen Eigenschaften in deinem Verhalten entdeckst, darfst du es gelassen hinnehmen. Wenig erfreuliche Verhaltensmuster zeigen sich jetzt mit besonderer Hartnäckigkeit. Ärgere dich nicht, aber beobachte genau! Du kannst manches über dich selbst lernen.

Tageshoroskop Schütze

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Du kannst besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Du zeigst Rückgrat und hast die Möglichkeit, deine gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Tageshoroskop Steinbock

Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen größeren Zusammenhang gesetzt werden. Du überblickst dein Leben, deine Fähigkeiten und Ziele in einem gesamtheitlichen Rahmen, ohne dabei die Einzelheiten aus den Augen zu verlieren. Deshalb eignet sich dieser Tag besonders gut, um Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu treffen.

Ein gestärktes Selbstvertrauen ermöglicht es dir heute, beruflich einen Schritt weiterzugehen. Eine innere Zuversicht, dass du nur offene Türen vorfinden wirst, gibt dir die Kraft dazu. Verschaffe dir mehr Weite! Dies kann alles von einer Gehaltserhöhung bis zu einer sinnvolleren Beschäftigung beinhalten.

Du bist ausgesprochen sensibel. Feinfühlig erkennst du, wie es deinen Mitmenschen geht und welche Stimmungen dich umgeben. Du bist offen für alles, was man mit Logik und Verstand nicht erklären kann. Zugleich ist es aber auch ein Leichtes, dich zu manipulieren. Lass dich nicht zu sehr von anderen beeinflussen!

Tageshoroskop Wassermann

Vorstellungen prägen dein Tun und letztlich dein ganzes Leben. Die Macht dieser inneren Bilder gilt es zu nutzen. Führe deine Gedanken heute in eine positive Richtung! Denke über Dinge nach, die du auch tatsächlich beeinflussen kannst und vergeude die mentale Energie nicht, indem du mit dem Unabänderlichen haderst.

In deiner Kommunikation bist du klar und strukturiert. Du überlegst zuerst, bevor du sprichst. Ein Gespräch hat für dich einen Zweck, sinnloses Geplapper magst du nicht. Wenn du deine klare Linie mit Herzlichkeit und Spontaneität mischst, wird der Kontakt zu den Mitmenschen zu einer Quelle der Lebensfreude.

Beabsichtigst du etwas und sagst etwas ganz anderes? Vielleicht hast du den Eindruck, unkonventionell zu denken und zu kommunizieren. So entstehen neue Einsichten und du hast eine gute Gelegenheit, deine Ziele kritisch zu überdenken.

Tageshoroskop Fische

Liebe fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Du bist ansprechbarer für Erotik und draufgängerischer als üblich. Setze deine romantischen Träume um!

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Am Abend wechselt deine Stimmung: Loyal und nüchtern begegnest du heute deinen Liebsten und schaffst gerade durch eine fehlende überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur und Stabilität - auch außerhalb von Beziehungen - kann schön sein. Heute bist du ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren und strengen Formen.

