Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 28.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 28.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Deine Pflichten empfindest du heute als besonders anstrengend. Achte darauf, auch schöne Momente einzubauen und es jetzt wenn möglich etwas ruhiger angehen zu lassen. Wenn es dir gelingt, etwas zu relaxen, hast du bald wieder Kraft für alles, was ansteht.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht, hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.

Tageshoroskop Stier

Auch wenn du und dein:e Partner:in nicht immer einer Meinung sind, versteht ihr euch heute ausgezeichnet. Nehmt euch Zeit füreinander und zeige ihm:ihr, dass du ihn:sie liebst. Denn dann kannst du dich auf wunderschöne Momente zu zweit freuen. Auch Singles haben gute Karten, denn deine liebevolle Art kommt super bei anderen Menschen an.

Du kannst dem Miteinander mit deinen liebsten Menschen mehr Tiefe verleihen. Was möchtest du in deiner Partnerschaft ändern? Welche Freundschaften bedeuten dir etwas? Welche pflegst du nur aus Gewohnheit oder weil du niemanden verletzen möchtest? Du findest heute leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern du dir über deine Wünsche im Klaren bist.

Der Wunsch nach Größe mag dich heute ergreifen. Du möchtest das Leben in vollen Zügen genießen. Dies kann sich in einem Bedürfnis nach Macht und Einfluss zeigen. Oder du möchtest eine Idee unbedingt in die Tat umsetzen. Dabei neigst du dazu, aufkommende Bedenken achtlos über Bord zu werfen und dir Konflikte zu schaffen. Bitte nicht übertreiben!

Tageshoroskop Zwillinge

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Der Tag mag zwar mit einigen Aufregungen beginnen, doch dürften sich die Wogen rasch glätten. Was du diesen Morgen in Angriff genommen hast, zieht sich mindestens bis zum Abend durch. Sorge dafür, dass du nicht nur handelst, sondern auch etwas davon hast.

Was du dir heute vornimmst, macht dir Spaß. Du zeigst volles Engagement bei deinen Vorhaben und bist begeistert bei der Sache. Dabei muss es nicht mal ein besonders spannendes Projekt sein: Du bist einfach motiviert und erledigst alles mit viel Freude.

Tageshoroskop Krebs

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Sie siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Heute dürfte es relativ gemütlich zugehen. Du und auch deine Mitmenschen lassen alles eher langsam angehen. Übe dich in Gelassenheit und nimm dir Zeit für die Dinge, die Herz und Sinne erfreuen! Ungeduld führt heute nicht zum Ziel.

Tageshoroskop Löwe

Etwas Abwechslung im Alltag würde dir heute nur guttun! Vermutlich suchst du unruhig nach etwas Neuem. Vielleicht stellen sich die Veränderungen auch von selbst ein. Lass dich auf Ungewohntes ein!

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Tageshoroskop Jungfrau

Jetzt ist das Privatleben wichtig. Kehre Beruf und Öffentlichkeit für ein paar Stunden den Rücken und widme dich deiner Familie! Das traute Heim kann dir das sichere Gefühl vermitteln, fest im Leben verankert zu sein.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Ob beim Feiern, beim Spielen oder beim Essen – heute fällt es dir schwerer als sonst, ein Ende zu finden. Dabei würde es dir besser bekommen, wenn du dich an ein gesundes Maß halten würdest. Das bedeutet nicht, dass du bescheiden sein musst. Finde deine persönliche goldene Mitte!

Tageshoroskop Waage

Auf Hektik hast du heute keine Lust. Stattdessen bist du gelassen und lässt die Dinge mal entspannt auf dich zukommen. Ein entspannter Tag wartet auf dich, den du mit deinen Mitmenschen gemeinsam genießen kannst. Nimm dir vor allem Zeit für schöne Dinge!

Beziehungen zeigen sich von der ernsten Seite, wollen gefestigt und geklärt werden. Verlässlichkeit ist das Motto des Tages. Du stellst fest, auf wen du bauen kannst, wer dich einschränkt oder wer nicht ernst genommen werden kann.

Es mag sein, dass du denkst, ziemlich unvernünftig oder unüberlegt zu handeln. Oder nehmen andere deine Vorgehensweise kritisch unter die Lupe? Du kannst den Fehdehandschuh aufheben und einen Streit vom Zaun brechen oder aber gründlich über deine Durchsetzungsstrategien nachdenken.

Tageshoroskop Skorpion

Heute darfst du das Leben in vollen Zügen genießen. Doch aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins dich nicht das Maß vergessen lässt! Wenn du aus dem Vollen schöpfst, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Nicht nur zu viele Süßigkeiten schaffen es jetzt, dir gründlich den Magen und die Lebensfreude zu verderben, wenn du dich nicht vorsiehst.

Liebe kann gleichermaßen Himmel und Hölle sein. Dies dürftest du heute zumindest erahnen. Mit gesteigerter Bereitschaft, sich auf andere Menschen einzulassen, steigt auch die Möglichkeit, sich eingeengt zu fühlen. So stehst du fasziniert im Banne eines Menschen oder es erfasst dich eine Welle der Eifersucht.

Heute lässt sich gut über Vergangenheit, Familie und Privatleben nachdenken. Dabei dürftest du feststellen, dass dieses oder jenes dein Wohlbefinden steigern könnte. Eine sachliche, leidenschaftslose Feststellung und Überlegungen, was man ändern könnte, sind gute Voraussetzungen für ein freudvolleres Privatleben.

Tageshoroskop Schütze

Liebe fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Du bist ansprechbarer für Erotik und draufgängerischer als üblich. Setze deine romantischen Träume um!

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Tageshoroskop Steinbock

Du lässt dir garantiert nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Sterne machen dich durchsetzungsstark. Davor, deine Meinung zu sagen, scheut es dich nicht. Im Gegenteil: Du vertrittst deine Ansichten stark und selbstbewusst und bringst deine Vorhaben damit erfolgreich voran.

Heute hast du wenig Elan, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du bald wieder durchstarten.

Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto bist du für Taten motiviert, die einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe beisammen, sodass du leicht impulsiv handelst. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der Durchführung eines gut durchdachten Vorhabens liegen.

Tageshoroskop Wassermann

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Du dürftest Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im Alltagstrott, die dich vielleicht schon lange stören, kannst du jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken verändern. Du hast die Kraft, dich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien. Nutze die Gunst des Tages und gib deinem Leben eine individuellere Note!

Grundsätzlich handelst du sachlich und zielstrebig. Heute mischt sich das Gefühl in deine sonst so klare Vorgehensweise. Wirst du leicht ärgerlich? Oder bist du weniger leistungsfähig als gewohnt? Wenn du deinen Gefühlen zu wenig Raum gibst, mögen sich diese heute durch eine unangenehme Launenhaftigkeit bemerkbar machen.

Tageshoroskop Fische

Bist du in einer überschwänglichen Stimmung? Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich hieltest. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lass dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürftest du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem:der Partner:in oder Freund:innen unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann sollteest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

