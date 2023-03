Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 28.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 28.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

In allem, was du heute tust, legst du eine unglaubliche Eile an den Tag. Dabei ist das gar nicht nötig. Selbst wenn der Alltag dir nun viel abverlangt, solltest du nicht in Hektik verfallen. Atme tief durch und schalte einen Gang herunter. Du wirst trotzdem rechtzeitig fertig.

Deine Ansichten klar zu äußern, mag dir ungewöhnlich leichtfallen. Die Vorstellungen formen sich fast von selbst zu Sätzen, du behältst einen guten Überblick und erkennst das Wesentliche. Doch Vorsicht: Nicht alle wollen zu deiner Meinung bekehrt werden!

In deiner Beziehung dürfte heute einiges los sein. Vielleicht hast du eine festgefahrene Situation zu bereinigen. Eventuell eskalieren Unstimmigkeiten auch in einem Streit. Falls du bereits reinen Tisch gemacht hast, besteht die Chance, einen tollen und lebhaften Tag zu zweit zu verbringen.

Tageshoroskop Stier

Dein Verstand und Intellekt arbeiten heute auf Hochtouren. Wenn du anderen sagst, was diese zu tun haben, so löst du leicht Streit und endlose Argumentationen aus. Du neigst zu leichtfertigen Äußerungen, die besser unausgesprochen bleiben würden. Gleichzeitig kannst du dich jetzt besonders erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten kämpfen.

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um über deine Stellung im Beruf und Privatleben nachzudenken und dich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt bist du in einer sachlichen Stimmung, in der du objektiv die Vor- und Nachteile abwägen kannst.

Falls du über eine realistische Einstellung verfügst, kannst du heute mit Fleiß und Geduld ein Fundament für etwas in deinem Leben bauen, das dir wichtig ist. Wenn die idealistischen Züge in dir überwiegen, fühlst du dich vielleicht eingeengt und in deiner Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art musst du die Verantwortung übernehmen.

Tageshoroskop Zwillinge

Mit anderen Menschen gerätst du heute ungewollt in Konfliktsituationen. Eine Kleinigkeit genügt, um eine heftige Reaktion auszulösen. Überlege dir dein Vorgehen! Du wählst heute einen falschen Weg, wenn du unbedacht vorprescht. Trotzdem ist nicht Zurückhaltung angesagt, sondern nur etwas Einfühlungsvermögen und Diplomatie.

Schwächen haben – wie alles im Leben – zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten, notfalls via Skype oder Telefon, steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen zu deinne Kolleg:innen kannst du dich mit viel Herz und Engagement einbringen.

Tageshoroskop Krebs

Heute geht dir vieles durch den Sinn. Du öffnest dich verstärkt zukünftigen Möglichkeiten. Die Gedanken hüpfen von einem zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommst du auf neue Ideen oder findest kreative Lösungen für anstehende Probleme. Dein Erfindergeist ist geweckt und löst fast jedes Rätsel, das du ihm vorlegst.

Es mag dir jetzt schwerfallen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Dein Energiepegel ist ziemlich tief. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Traum und Wirklichkeit ineinander übergehen. Die eigenen Grenzen werden unklar und du bist sensibel und auch beeinflussbar. Überfordere dich nicht!

Dieser Tag ist stark von Emotionen geprägt. Entscheidungen fällst du eher aus dem Gefühl heraus und nicht so sehr nach logischen Kriterien. Dein Wille ist eng verbunden mit deinem Gemütszustand: Lust- und Unlustgefühle können dich stark motivieren oder bremsen. Sorge für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Löwe

Vermutlich warten eine Menge Arbeit, Pflichten und Verantwortung auf dich. Heute bist du außerordentlich leistungsfähig und kannst viel erledigen, vorausgesetzt du stellst dich den Herausforderungen.

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, dürftest du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Verlange nicht zu viel von dir! Du kommst heute auch nicht besser voran, wenn du Gas gibst und dich dabei selbst überforderst. Halte dich lieber an das Tempo, das dir am meisten behagt. Denn auch so machst du Fortschritte und teilst dir deine Kräfte viel besser ein.

Tageshoroskop Jungfrau

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst es, wenn jemand leidet. Für andere hast du ein offenes Herz und Ohr. Besonders heute gehst du mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Du nimmst die Stimmung in deiner Umwelt gut wahr und lässt dich davon beeinflussen. Vergiss nicht, was du selbst brauchst und willst!

Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn du es nur zulässt. Intensität, Leidenschaft oder Trennungsschmerz mögen zwar heute besonders hohe Wellen schlagen, doch wirst du dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr erschließt sich dir ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe.

Tageshoroskop Waage

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Das Leben erscheint heute in einem positiven Licht. Eine Welle von Optimismus bringt vieles besser zum Gelingen als sonst. Wenn du dich für etwas einsetzt, so sind die Aussichten auf Erfolg sehr gut. Aufgepasst, dass du dir nicht zu viel zumutest und in überschwänglichem Optimismus allzu Großes verwirklichen willst!

Du hast heute sehr viel Energie. Die Ereignisse überschlagen sich und bringen dein Leben aus der gewohnten Bahn. Im besten Fall verfügst du über nie gekannte Kräfte, um ein Projekt zu verwirklichen, das für dich zentrale Bedeutung hat. Persönlicher Ehrgeiz kann leicht zum Bumerang werden.

Tageshoroskop Skorpion

Hast du ein Ziel oder eine Absicht und kannst diese nicht anbringen? Wenn du dir nicht selbst untreu werden willst, musst du Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner, Vorgesetzte und andere, die sich dir in die Quere stellen, sondern du unterliegst einer Stimmung, die dich ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt.

Es gibt heute womöglich einiges zu tun, doch jetzt solltest du dich nicht quälen. In dir melden sich ganz bestimmte Bedürfnisse. Du willst mal wieder Zeit für dich, willst ein gutes Buch lesen, dich zumindest virtuell mit Freunden treffen und einfach die Zeit genießen. Erlaube dir das! Lass es ruhig angehen und gönne dir etwas Schönes.

Ärgere dich nicht, wenn du ein Glas fallen lässt oder die Wohnungsschlüssel verlegst! Heute ist zwar kein schwarzer Tag, aber du dürftest doch kleineren Unannehmlichkeiten begegnen. Je weniger du dich stressen lässt, desto mehr erreichst du. Du solltest jetzt eine halbe Stunde deiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Es wirkt Wunder.

Tageshoroskop Schütze

Ob Freund:innen, Partner:innen oder Kolleg:innen: Jeder begegnet dir freundlich und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen. Ein schönes Gespräch kann guttun.

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Vormittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Erinnerungen, die du noch nicht richtig verarbeitet hast, könnten heute wieder in dein Gedächtnis treten und für eine emotionale Reaktion sorgen. Fürchte dich nicht vor deinen Gefühlen, sondern lass sie heraus. Dann wird es dir noch heute besser gehen. Pass jedoch auf, dass du mit den Gefühlen deiner Mitmenschen pfleglich umgehst. Auch du könntest heute näher als sonst am Wasser gebaut sein.

Tageshoroskop Steinbock

Ein aktiver Geist lässt dich Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob du nun Neues lernst, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchst, schreibst oder deine Gedanken anderen mitteilst, im mentalen Bereich dürftest du jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringe deine Argumente ein!

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Besonders sachlich und kühl bist du heute nicht. In Gesprächen willst du mit deinem Gegenüber viel lieber in die Tiefe gehen und die wirklich emotionalen Dinge zum Ausdruck bringen. Was beschäftigt dich? Welche Wünsche, Träume oder Ängste hast du? Tausche dich mit jemandem aus, dem du vertraust.

Tageshoroskop Wassermann

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Heute sollte alles eitel Sonnenschein sein. Zumindest bist du besonders offen für alle schönen Dinge dieser Welt, insbesondere ein paar gemeinsame Stunden mit deinem:r Partner:in. Du strahlst Charme und Herzlichkeit aus. Dass du ein bisschen eitler als üblich bist, kümmert heute niemanden.

Arbeit geht dir heute gut von der Hand. Du weißt, was du willst, und kommst mit Disziplin und Ausdauer ans Ziel. Wenn du nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellst, so erweist sich dieser Tag als produktiv und befriedigend. Allerdings lässt er sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Tageshoroskop Fische

Es scheint, als ob sich heute die Zeit zurückdreht. Du ertappst dich selbst, wie du dich wie ein Kind benimmst. Oder du ärgerst dich über eine längst abgelegte Gewohnheit, die unvermittelt wieder auftaucht. Diese alten Verhaltensmuster verschwinden aber bald wieder.

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Anderen Menschen gegenüber bist du heute besonders offen. Gut gelaunt findest du mit Leichtigkeit auch in heiklen Angelegenheiten das richtige Wort. Falls du jemandem gegenüber Sympathie und Wertschätzung verspürst, solltest du es zum Ausdruck bringen. Du hast jetzt ein besonderes Geschick, mit ein paar Worten Brücken zu anderen Menschen zu schlagen.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen