Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 29.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 29.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst deinen Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Eine heitere Stimmung lässt dich allen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und natürlich färbt dies ab, und auch du erfährst Großmut und Herzlichkeit. So werden ein gesellschaftlicher Anlass oder eine Begegnung mit einem lieben Menschen zu einem besonderen Fest. Du lässt fünf gerade sein und bist dir und anderen gegenüber großzügig.

Heute denkst du außergewöhnlich bodenständig und vernünftig. Du wägst sowohl deine als auch die Aussagen anderer ab und beurteilst sie. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet.

Tageshoroskop Stier

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Planst du deine Vorhaben? Oder denkst du etwas und tust etwas ganz anderes? Oder identifizierst du dich mit einem Gedanken und handelst danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Denken und Handeln dürfte heute besonders klar zutage treten. Achtung: Du gerätst leicht in Streit oder handelst unüberlegt.

Heute bist du sehr fantasievoll, was sich positiv auf jede kreative Tätigkeit auswirkt. Ein Sonnenuntergang oder Musik können zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann dir jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn du eine Situation oder einen Menschen nur so siehst, wie du es gerne möchtest.

Tageshoroskop Zwillinge

Alles zwischen sinnlicher Lebenskraft und Aggression ist heute möglich. Du wirst aus dem Alltagstrott aufgerüttelt und zu Taten angespornt. Über Energiemangel brauchst du dich kaum zu beklagen. Vielmehr wirst du mit der Schwierigkeit konfrontiert, den aufbrodelnden Kräften sinnvoll Ausdruck zu verleihen. Achtung vor zu viel Ehrgeiz!

Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Dieser Tag steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückst, dürftest du ein paar Stunden der inneren Harmonie erleben.

Worte können heilsam sein. Heute findest du für dich und für andere ein tröstendes Wort, wenn du danach suchst. Deine eigenen Schwächen sind dir bewusst. Damit verbunden ist das Verständnis für den Schmerz anderer. Sprich darüber!

Tageshoroskop Krebs

Du hast das Gefühl, zu wenig zu wissen. Eine Information interessiert dich brennend, doch es ist nicht leicht, dir diese zu beschaffen. Entscheide klug: Ist es etwas, was dich wirklich weiterbringt? Oder geht die Sache dich eigentlich gar nichts an?

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Nachmittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Tageshoroskop Löwe

Beziehungen sind nicht immer vernünftig, und heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Heute ist ein Tag für zündende Ideen, neue Kontakte, und um über den eigenen Tellerrand zu schauen. Je offener du für Neues bist, desto befriedigender dürfte dieser Tag für dich sein. Ein persönlicher Spielraum kann dein Wohlbefinden nur steigern.

Tageshoroskop Jungfrau

Du bist besonders offen für neues Gedankengut. Speziell im technischen Bereich meisterst du Herausforderungen relativ leicht, denn ein wacher Geist lässt dich Lösungen für Probleme finden.

Der Kosmos versorgt dich mit zündenden Ideen, mit denen du den Nerv der Zeit treffen dürftest. Prüfe dein Projekt auf Machbarkeit, doch warte nicht zu lange, es in die Realität umzusetzen. Mit deinem engagierten Esprit kannst du eine Menge erreichen.

Was auch immer du diesen Vormittag vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Tageshoroskop Waage

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Regeln und Normen sollten heute nicht im Zentrum stehen. Dieser Tag steht im Zeichen der Freiheit, Kreativität und des Individualismus. Lebst du deine besonderen Eigenarten aus, entwickelst du spannende Ideen und erlaubst dasselbe auch deinen Mitmenschen.

Es mag sein, dass du denkst, ziemlich unvernünftig oder unüberlegt zu handeln. Oder nehmen andere deine Vorgehensweise kritisch unter die Lupe? Du kannst den Fehdehandschuh aufheben und einen Streit vom Zaun brechen oder aber gründlich über deine Durchsetzungsstrategien nachdenken.

Tageshoroskop Skorpion

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tue Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießst. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

In puncto Beziehungen dürfte heute einiges los sein. Du strahlst einen prickelnden Charme aus, auf den vor allem das andere Geschlecht spontan reagiert. Unternehmt etwas zu zweit! Ihr könnt es jetzt besonders genießen.

Vielleicht stolperst du über die eigene Unlogik oder jemand wirft dir Subjektivität oder sogar Launenhaftigkeit vor. Lass dir davon nicht die Stimmung verderben, sondern nimm einfach zur Kenntnis, dass Denken und Fühlen zweierlei sind.

Tageshoroskop Schütze

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, inwieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünschst. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit deinem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Steinbock

Die Sonne steht heute an deiner Seite. Du erhältst einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen!, lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Es ist nicht immer leicht, einzusehen, dass man nicht perfekt ist. Doch jeder Mensch hat Schwächen, du natürlich auch. Heute offenbaren diese sich im kommunikativen Bereich. Aber auch Denkarbeit funktioniert nicht so gut wie gewollt. Akzeptiere, dass du in manchen Bereichen an deine Grenzen stößt. Dann kannst du daran arbeiten.

Vorsicht vor übertriebenen Reaktionen! Du verträgst heute nicht viel und fühlst dich schnell persönlich angegriffen. Versuche, eine allfällige schlechte Laune nicht mit übertriebenem Konsum zu kompensieren!

Tageshoroskop Wassermann

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Nimm dir Zeit zum Träumen! Heute sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung keine Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verlegst du jedoch besser auf einen anderen Tag.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes gibt deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Fische

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, deine eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen dich heute einen innigen Kontakt zu deinen Mitmenschen suchen. Vor allem für deinen Partner und deine Familienangehörigen dürftest du besonders viel Zuneigung und Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist dir zurzeit das Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen.

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!