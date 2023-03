Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 31.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 31.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Dies ist ein Tag der Tat, der Entscheidungen und – falls du nicht selbst in die Hände spuckst und loslegst – des Ärgers. Wenn du deine Kräfte direkt und effizient einsetzt, bleibt die Wirkung nicht aus. Tendenziell gebrauchst du deine Ellenbogen eher zu viel als zu wenig.

Die Welt begrüßt dich heute Vormittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Stier

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Vormittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Während du und deine Mitmenschen am Morgen noch mitteilsam den Kontakt suchen und Neuigkeiten austauschen, so verlangst du gegen Abend mehr nach Ruhe. Zu Hause ziehst du dich in eine Kuschelecke zurück und willst dich einfach nur geborgen fühlen.

Alles Emotionale geht dir heute Nachmittag ganz besonders zu Herzen. Du freust dich über den Kontakt mit anderen Menschen und strahlst viel Wärme aus. Und genau die bekommst du von deinen Mitmenschen auch zurück. Da ist es eine gute Idee, mal liebe Freunde anzurufen oder sich der Familie zu widmen.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Krebs

Du nimmst die Dinge heute persönlicher als sonst. Wer es wagt, dir jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich beim geringsten Anlass Luft. Nutze die Kampfbereitschaft, die dich jetzt erfüllt, und richte dich so ein, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst!

Du dürftest Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im Alltagstrott, die dich vielleicht schon lange stören, kannst du jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken verändern. Du hast die Kraft, dich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien. Nutze die Gunst des Tages und gib deinem Leben eine individuellere Note!

Schneller als sonst erreichst du heute deine Grenzen. Du hast einfach nicht genug Energie, um alles zu erledigen, was du eingeplant hattest. Vielleicht bremsen auch andere Menschen oder eine seelische Verletzung dich aus. Nimm dir das alles nicht zu sehr zu Herzen. Stehe dazu, dass du es heute eben langsamer angehen lässt.

Tageshoroskop Löwe

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sage, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken dich die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Die Informationen fließen heute wie von selbst zwischen dir und deinen Mitmenschen. Ständig erhältst du neue Mitteilungen, tauscht dich aus und bist im Gespräch. Das ist sehr praktisch, denn so gewinnst du mehr Einblick in alle möglichen Sachverhalte und lernst auch mehr über deine Mitmenschen.

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Jungfrau

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. Das gilt sowohl in deiner Partnerschaft als auch bei jemandem, den du noch nicht so gut kennst. Heute könnt ihr euch gut austauschen und euch emotional näherkommen.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Tageshoroskop Waage

Wer bist du? Jetzt sollst du dich zu deiner Persönlichkeit mit allen Fähigkeiten und Talenten bekennen. Du brauchst deswegen nicht gleich auf ein Podest zu steigen und auf die anderen herunterzuschauen. Aber ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein bringt dich im Leben voran. Setze dich mit deinen Zielen und auch mit den Hindernissen auseinander!

Du verfügst heute über viel Optimismus, Idealismus und Mut und kannst Dinge tun, die du noch nie im Leben getan hast. Bist du realistisch genug, so kannst du das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen. Doch auch die Versuchung, dich auf ein fragwürdiges Unternehmen einzulassen, solltest du nicht unterschätzen.

Willst du etwas Ungewohntes ausprobieren? Heute findest du den nötigen Impuls dazu. Die eingefahrene Bahn der kleinen Gewohnheiten zu verlassen, fällt dir jetzt leichter und du könntest sogar Spaß daran finden. Nutze die Gelegenheit, dein Leben nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn du nur eine Kleinigkeit veränderst.

Tageshoroskop Skorpion

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegst, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Hast du etwas im Leben verpasst? Je mehr du dich Gewohnheiten und gesellschaftlichen Normen anpasst, desto lauter meldet sich das Bedürfnis zum Aufbruch. Konkret kann dies zu Veränderungen in Beruf oder Privatleben führen. Richte dein Leben so ein, dass du tun kannst, was dir wirklich am Herzen liegt!

Tageshoroskop Schütze

Fühlst du dich eingeengt? Oder versuchst du, jemanden mit allen Mitteln an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Heute siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem:r Partner:in.

Wenn du willst, kannst du heute ein sehr anregendes und gleichzeitig wohltuendes Gespräch mit deinem:r Partner:in oder einem:r alten oder neuen Bekannten führen. Nimm Kontakt auf!

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann findest du einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Tageshoroskop Steinbock

Herz und Kopf werden sich heute einfach nicht einig. Zum Beispiel fühlst du dich unwohl mit einer Sache, ohne logisch begründen zu können, warum. Auch die Ursache für deine innere Anspannung lässt sich nicht so leicht feststellen. Auch wenn du nicht irrational handeln solltest: Deine Gefühle haben es verdient, gehört zu werden.

Heute verfügst du über viel Fantasie. Logisches Denken und konzentriertes Arbeiten hingegen liegen dir nicht besonders. Verschiebe komplizierte Aufgaben daher lieber und widme dich einfach mal deinen Träumen. Es tut gut, die Gedanken auf die Reise zu schicken und auch deinen Gefühlen einmal freien Lauf zu lassen.

Es könnte heute intensiv werden. Du bemerkst es kaum, außer du achtest auf deine Gefühle. Lass dich berühren und halte für einen kurzen Moment inne.

Tageshoroskop Wassermann

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit. Genieße auch die Zweisamkeit mit deinem:r Partner:in! Ein bisschen Nähe würde dir guttun.

Es liegt eine romantische Stimmung in der Luft. Brauchst du etwas Ruhe und Geborgenheit? Zögere nicht, dich für ein paar Stunden zurückzuziehen! Vielleicht möchtest du auch mit deiner Familie zusammen sein. Lass dich von deinen Gefühlen leiten!

Tageshoroskop Fische

Verbotene Themen haben einen besonderen Reiz. Du wagst es, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Deine Gedanken gehen tief, forschen nach dem wahren Kern der Dinge und machen auch vor dem Dunkeln nicht Halt. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um eigene Schattenseiten kennenzulernen!

Bist du in einer Umbruchstimmung? Lass dein Leben zu einem spannenden Feuerwerk werden! Wie eine kräftige Windböe fegt das Verlangen nach Veränderung durch dein Leben. Auch wenn es nicht einfach wird, erlebst du eine aufregende und abwechslungsreiche Zeit. Herrlich!

Sprichst du heute besonders viel? Du bist offen für Neues, objektiv, vernünftig, gesprächs- und lernfreudig. Geistige Arbeit erledigt sich fast von allein. Deine Gedanken überschlagen sich und lassen dich vieles klarer erkennen.

