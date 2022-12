Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 31.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 31.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein:e Vorgesetzte:r daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Heute mag dich die Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit erfassen. Gib der romantischen Stimmung nach und träum ein bisschen, am besten zusammen mit einem lieben Menschen! Dann kann dein Silvesterabend unvergesslich werden.

Tageshoroskop Stier

Heute pulsiert das Blut in deinen Adern etwas heftiger als sonst. Die konkreten Auswirkungen können von kraftvollen Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem unbedachten Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten. Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck.

Falls in deiner Partnerschaft einiges nicht zu deiner Zufriedenheit läuft, solltest du deswegen keine Zweifel aufkommen lassen. Der Tag ist prädestiniert für Beziehungspannen. Auch Freundschaften können zum Schauplatz von zu viel Nähe, falscher Kompromissbereitschaft oder Anpassung werden. Beobachte, was sich abspielt! Du lernst so viel über dein Verhalten in Beziehungen.

Planst du deine Vorhaben? Oder denkst du etwas und tust etwas ganz anderes? Oder identifizierst du dich mit einem Gedanken und handelst danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Denken und Handeln dürfte heute besonders klar zutage treten. Achtung: Du gerätst leicht in Streit oder handelst unüberlegt.

Tageshoroskop Zwillinge

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jede:n einzugehen, die:der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Heute bist du sehr fantasievoll, was sich positiv auf jede kreative Tätigkeit auswirkt. Ein Sonnenuntergang oder Musik können zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann dir jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn du eine Situation oder einen Menschen nur so siehst, wie du es gerne möchtest.

Heute fragst du etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forschender Zug lässt dich Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch anderen gegenüber lässt du dich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machst deinen Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame Weise geltend, als man es von dir gewohnt ist.

Tageshoroskop Krebs

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust. Dieses Silvester geht es um große Gefühle, und genau diese werden dir auch geboten.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Morgen ist die Gelegenheit besonders günstig, und die Emotionen formen sich fast von alleine zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Den täglichen Pflichten nachzukommen, kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Nachmittag dürftest du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringt. Der Abend steht dann aber ganz im Zeichen der Liebe.

Tageshoroskop Löwe

Achte besonders heute Vormittag darauf, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Auch manche andere Menschen stellen jetzt Erwartungen an dich, doch das setzt dich unter Druck. Du möchtest es lieber ruhig und entspannt angehen lassen.

Eine verträumte, romantische Stimmung liegt in der Luft. Weder du noch deine Mitmenschen können sich besonders gut konzentrieren. Dafür ist die Fantasie umso aktiver und entführt dich in eine faszinierende Traumwelt.

Entscheidungen drängen. Du solltest handeln, und der Weg scheint blockiert. Lass dich nicht von deinem Tatendrang abhalten! Wenn du mit der Arbeit nicht weiterkommst, nutze die Energie für eine sportliche Leistung. Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression.

Tageshoroskop Jungfrau

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen und um schon mal das neue Jahr zu planen.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe, dann wird es ab dem Mittag doch noch richtig schön.

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden. Die innere Anspannung lässt in der zweiten Tageshälfte deutlich nach.

Tageshoroskop Waage

Scheint dir der heutige Tag beschwerlich? Vermutlich stößt du auf Hindernisse und musst diese mühsam aus dem Weg räumen. Dein Vorgehen hat Konsequenzen. Doch es besteht kein Anlass zur Resignation. Du bist aufgefordert, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Wenn du deine ganze Energie für deine Ziele einsetzt, bleibt auch der Erfolg nicht aus.

Die tendenziell passive Stimmung, die heute vorherrscht, lässt dich anfällig werden für Zugeständnisse. Pass auf, dass du nichts versprichst, das du später bereust! Sein ist wichtiger als Tun. Wenn du dies beherzigst, werden dir heute ein paar sonnige und genussvolle Stunden geschenkt. Pflege deine Beziehungen und lass es dir gut gehen!

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst, als fest auf dem Boden der Realität zu stehen, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Tageshoroskop Skorpion

Sand im Getriebe? Möglicherweise scheinen deinen Aufgaben über Nacht auf das Mehrfache angewachsen zu sein. Du musst dich deinen Pflichten stellen, handeln und das Beste aus der Situation machen. Geleistete Arbeit wirkt positiv auf deinen Seelenfrieden! Dann startest du doch noch mit einem guten Gefühl ins neue Jahr hinein.

Du neigst insbesondere in der ersten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln. Lass dir für deinen Silvesterabend doch mal etwas Besonderes einfallen.

Tageshoroskop Schütze

Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv werden für vieles, was du heute denkst und aussprichst. Vielleicht sagen dir auch andere in einer auffallend herrischen Weise, was du zu tun und zu denken hast. Zwanghafte Vorstellungen eines:einer Vorgesetzten oder Partner:in vermögen dich heute besonders zu reizen. Dein Silvester wird explosiv, aber damit auch alles andere als langweilig. Die Reibung stimuliert dich auch in erotischer Hinsicht.

Die Frage nach dem Sinn deines Tuns tritt in den Vordergrund. So möchtest du vermutlich dein Leben in einem größeren Zusammenhang sehen. Persönliche Erfolge können ihren Reiz verlieren, wenn sie nicht in ein größeres Muster passen. Freund:innen und Gruppen können für dich wichtiger werden als deine persönlichen Interessen.

Es dürfte dich eine große Lust überkommen, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen. Die traditionellen Maßstäbe bezüglich Partnerschaft und Privatleben werden dir zu eng. Du neigst jetzt vermehrt zu unerwarteten Handlungen und reagierst kurzentschlossen. Doch du begeisterst andere auch für deine Ideen, wie du den Start ins neue Jahr zu etwas Besonderem machen kannst.

Tageshoroskop Steinbock

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken. Gute Vorsätze kannst du schmieden und auch schon konkrete Pläne fürs neue Jahr.

Achtung vor übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl, das dich in falscher Sicherheit wiegen kann. Es lässt dich zum Beispiel am falschen Ort Energie oder Geld investieren. Oder du fällst auf Illusionen herein. Du fühlst dich beflügelt und neigst aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit auszublenden.

Gestatte dir einen Moment zum Träumen! Vielleicht ziehen die Wolken gerade vor deinem Fenster vorbei, ein Vogel pfeift, oder ein altes Musikstück im Radio trägt dich in Gedanken davon. Was immer dich träumen lässt, nimm dir Zeit dafür.

Tageshoroskop Wassermann

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Pack die Gelegenheit beim Schopf!

Heute denkst du außergewöhnlich bodenständig und vernünftig. Du wägst sowohl deine als auch die Aussagen anderer ab und beurteilst sie. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet.

Dieser Tag bringt eine irreale Dimension in das, was dir Sinn, Tatkraft und Lebensfreude vermittelt. Man könnte es vergleichen mit der Situation auf einem Floß: Der Boden unter den Füßen ist nicht mehr fest und sicher. Etwas – vielleicht deine Weltanschauung, Optimismus oder Expansionsdrang – gerät ins Wanken. Am Abend ist der Spuk wieder vorbei, du startest mit einem guten Gefühl ins neue Jahr.

Tageshoroskop Fische

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du handelst heute, insbesondere am Vormittag, spontaner, direkter und gefühlsvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.