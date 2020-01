Horoskop heute: Deine Sterne am 16.01.2020

Steinbock

Das Leben kann heute für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und dich ganz schön aufwühlen. Auch wenn du anschließend versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du in eine Angelegenheit tiefer reingezogen wirst, als dir lieb ist – und letztendlich doch Stellung beziehen musst. Aber weißt du was? Nimm es nicht so schwer! Es ist schließlich nicht deine Aufgabe, immer alle um dich herum glücklich zu machen.

Wassermann

Heute überblickst du deine Vorstellungen und Ideen besonders gut – und was das Beste ist: Du kannst sie auch besonders klar und verständlich formulieren! Beste Voraussetzungen, um andere zu überzeugen. Nutz diese Gelegenheit und halte dich nicht zurück: Sag ihnen, was dir auf dem Herzen liegt!

Fische

Bist du in einer aggressiven Stimmung, weil die Dinge nicht so laufen, wie du möchtest? Oder bist du einfach ein bisschen ungeduldig? So oder so: Keine Sorge! Deine Emotionalität macht dich zwar einerseits launischer, andererseits aber auch menschlicher. Gegenüber deinen Mitmenschen bist du sowieso wie immer nachgiebig und freundlich und findest leicht die richtigen Worte. Vielleicht wäre es heute mal an der Zeit, genauso auch dir selbst zu begegnen ...?

Widder

Heute liegen kritische Gespräche über Sinn und Ansichten in der Luft. Schlechtes Timing – denn ausgerechnet heute weißt du irgendwie nicht so recht, was du eigentlich denkst. Was du wiederum weißt: Das, was auf deinem Tagesplan steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre ruhig auf dein Gefühl: Gibt es etwas, das dir jetzt richtig guttun würde? Mach es! Nur dann kannst du auch deine Pflichten mit Gelassenheit erfüllen.

Stier

Das ist ein Tag für Liebe und Partnerschaft! Du bist heute besonders geneigt, dich auf einen anderen Menschen einzulassen, anzupassen und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Nimm dir Zeit für euch, aber denk daran: Wenn dir etwas nicht gefällt, solltest du es offen ansprechen. Es lohnt sich nicht, Ärger in sich hineinzufressen. Und Gedanken kann bisher auch noch niemand lesen ...

Zwillinge

Heute fragst du noch intensiver nach dem Warum vieler Dinge als sonst. Das wiederum lässt dich Ungereimtheiten aufspüren und bietet dir die Möglichkeit, die Dinge zu verbessern. Anderen gegenüber trittst du heute fordernder und weniger duldsam auf, als sie es von dir gewohnt sind. Also wundere dich nicht, wenn sie ein bisschen überrascht sind ...

Krebs

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können heute besonders drücken und dir ein Gefühl von Unterlegenheit vermitteln. Klar, dass du dir das fehlende Wissen aneignen möchtest, um dieses Gefühl loszuwerden. Wenn du dabei allerdings zu rabiat vorgehst, könnte es passieren, dass deine Nase in Angelegenheiten gerät, die dich überhaupt nichts angehen. Insofern: Fingerspitzengefühl und Sensibilität gefragt! Doch zum Glück sind das ja deine Stärken.

Löwe

Du neigst heute dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb der gut gemeinte Rat: Wichtige Entscheidungen verschieb lieber mal auf später! Stell dich ggfs. sogar selbst etwas zurück und schau, wo du gebraucht wirst. Helfen kann Spaß bereiten und viel zur Zufriedenheit beitragen – und danach siehst du sicher auch deine eigenen Bedürfnisse und Ziele wieder um einiges klarer.

Jungfrau

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du gegenseitiges Verständnis mit deinem Gesprächspartner an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und kannst deine Anliegen gut formulieren.

Waage

Mehr als üblich sprichst du heute über deine Gefühle. Gut so! Denn das bringt dich deinen Mitmenschen noch näher und schafft eine angenehme Atmosphäre. Mach dir nichts draus, wenn du manche Dinge mehrmals erklären musst. Dein Umfeld schenkt dir heute gerne Aufmerksamkeit und jede Menge Geduld.

Skorpion

Eventuell könntest du heute feststellen, dass manche Strukturen in deinem Alltag nicht so stabil sind, wie du dachtest. Der Tag steht unter dem Motto der Auflösung. Halte daher nicht zu verbissen an Altem fest, aber schmiede auch nicht gleich neue Pläne – lass sich die Dinge einfach selbst entwickeln!

Schütze

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Leb deine Gefühle ruhig aus und tu etwas, das dir Freude bereitet. Ein gaaaanz bisschen wenig solltest du aber trotzdem darauf achten, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Denn sonst könnte deine Energie Aggressionen nach sich ziehen ....

