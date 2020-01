So wird der Mittwoch: Dein Horoskop am 15.01.2020

Tageshoroskop am 15.01.2020: So wird der Mittwoch für die Sternzeichen

Steinbock

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast ... Du spürst momentan eine innere Anspannung, die dich verletzlich und unruhig macht. Bei dir stehen Verstand und Gefühl heute in besonderem Gegensatz. Von daher: Gönn dir ein bisschen Ruhe und erwarte nicht zu viel von dir.

Wassermann

Heute kommst du bei deinen Mitmenschen sehr gut an. Kein Wunder, dass du jetzt auch in Sachen Liebe ausgezeichnete Chancen hast. Trotzdem solltest du dich fragen: Handelst du so, dass DU dich dabei wohlfühlst? Schluck deinen Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Am Nachmittag und Abend drücken dich deine Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Fische

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich – was gut ist, denn Abwechslung kannst du gerade super gebrauchen. Sei spontan und lass dich einfach mal drauf ein, damit der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird. Außerdem wichtig: Setz dich nicht nur für andere ein, sondern auch für dich und dein persönliches Wohlbefinden!

Widder

Du hast eine natürliche Begabung, deine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und auszusprechen. Heute kommt dies besonders zum Zug: Du wirkst lebendig, selbstbewusst und vielseitig. Kleiner Tipp: Nutze den Tag, um dich selbst zu reflektieren. Eventuell fördert ein Gespräch die bewusste Selbsterkennung. Aber achte darauf, dass du nicht nur redest, sondern auch zuhörst!

Stier

Deine Gedanken schweifen heute leicht in eine Fantasiewelt ab – lass sie ruhig, vielleicht findest du dort etwas, das dich auch in der Realität voranbringt. Deinen Mitmenschen begegnest du momentan sehr positiv. Auch wenn etwas nicht optimal läuft, kann dir das nicht die Stimmung verderben, denn du bist wohlwollend, nimmst dich selbst nicht übermäßig ernst und richtest deinen Blick einfach auf das Schöne.

Zwillinge

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Heute bist du spontan und voller Energie – allerdings auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen. Macht ist das Tagesthema. Mach deinen Einfluss geltend, wenn du nicht möchtest, dass man einfach über dich verfügt! Vertrau deiner eigenen Kraft und setz deine Überzeugungen durch! Wenn du es nicht tust – wer dann?

Krebs

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Du strahlst viel Charme aus und bist die Liebenswürdigkeit in Person – und das spiegelt sich auf dich zurück. Man begegnet dir mit Verständnis und Entgegenkommen. Eine gute Gelegenheit, berufliche Kontakte zu pflegen ...

Löwe

"Zu viel des Guten!" könnte das Motto deines Tages heißen. Du möchtest die gewohnten Grenzen überschreiten und läufst dabei Gefahr, es auf eine maßlose oder überhebliche Weise zu tun. Oder haben andere dir gegenüber das Maß verloren ...? Und hast du deshalb vielleicht deine eigenen Ziele und Bedürfnisse in letzter Zeit etwas kurz kommen lassen? Falls du erwartest, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du heute Nachmittag oder Abend enttäuscht werden. Sorge also selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich andere mit dir wohl.

Jungfrau

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und deine Beziehungen vertiefen sich.

Waage

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Die Erwartungen an dich steigen. Trotzdem: Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Skorpion

Bist du heute voller Selbstvertrauen und Optimismus? Eventuell neigst du gerade eeeetwas dazu, deine Möglichkeiten zu überschätzen. Nur das Beste scheint gut genug. Du solltest zwar gebotene Chancen nutzen, dabei jedoch nicht vergessen, ein paar kritische Fragen nach den Konsequenzen zu stellen! So kannst du dich selbst vorm Übertreiben bewahren – und im besten Fall sogar Negatives aus der Welt räumen.

Schütze

Du hast dir ziemlich viel vorgenommen, solltest dabei aber nicht vergessen, Pausen zu machen und dir etwas Gutes zu tun. Nur wenn du zwischendurch entspannst, kannst du etwas schaffen. Sei also nett zu dir selbst und gönn dir vielleicht sogar eine kleine Wohltat! Das Leben öffnet dir momentan zahlreiche Türen und du bekommst fast alles, was du dir wünschst. Nur zu viel des Guten könnte schädlich für dich sein ...

