3 Sternzeichen, die besonders vorsichtig sind, wenn sie sich neu verlieben

Vom One-Night-Stand gleich der Übergang in eine stürmische Beziehung? Nicht mit diesen drei Sternzeichen: Sie wissen genau, dass eine neue Beziehung auch schnell sehr weh tun kann. Daher treten sie erst einmal auf die Bremse und gucken sich ihre neue Bekanntschaft besonders gut an.

Kritisch sein lohnt sich

Auch wenn es natürlich sehr romantisch klingt, sich Hals über Kopf zu verlieben und einfach gemeinsam in eine ungewisse Zukunft zu stürzen: In vielen Fällen endet das mit einem bösen Erwachen, einem gebrochenen Herzen und bitteren Tränen. Natürlich gibt es oft eine sofortige Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, eine besondere Energie beim ersten Kennenlernen, die einem komplett den Kopf verdrehen kann. Aber all das hält nicht lange vor, wenn man bald darauf mitbekommt, wie der neue Schwarm die Bedienung im Café für eine Kleinigkeit anschreit, schlecht im Zuhören ist oder völlig andere Interessen hat, als man selbst. Daher ist es in jedem Fall eine gute Idee, die Dinge erst einmal Schritt für Schritt anzugehen, bevor man im Kopf schon die große Hochzeitsfeier plant.

Vorsichtig und planvoll

In diesem Punkt sind vor allem drei Sternzeichen wahre Meister. Die Gründe dafür sind, je nach Persönlichkeit, völlig verschieden: Manche wollen nicht ihre Freiheit aufgeben, andere möchten erst selbst für sich klären, was sie überhaupt genau in der Liebe wollen. Doch sie alle haben gemeinsam, dass ihre vorsichtige Ader federführend in ihrem Liebesleben ist - und sie damit in der Regel auch besser fahren. Spätestens, beim tränenüberströmten Anruf der besten Freundin sind sie innerlich froh, dass sie sich nicht einfach den Kopf verdrehen lassen, ohne genauer hinzusehen. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen besonders bedacht vorgehen, wenn sie jemand Interessanten kennenlernen und vielleicht ihr Herz verlieren könnten.