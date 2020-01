3 Sternzeichen, die einfach keiner versteht 😢

Sich unverstanden zu fĂŒhlen ist eines der schlimmsten GefĂŒhle, die es gibt - vor allem, wenn es in Familie oder Beziehung passiert. Immerhin erwarten wir alle, dass die Menschen, denen wir am nĂ€chsten stehen, einen direkten Draht zu unseren Empfindungen und Gedanken hat. Doch in der RealitĂ€t? Pustekuchen! Und nichts ist frustierender, als gerade dem Partner immer wieder zu erklĂ€ren, was gerade wichtig ist - nur um dann doch auf UnverstĂ€ndnis zu stoßen. Im Video seht ihr, welche drei Sternzeichen in diesem Punkt ganz besonders schlimm dran sind!