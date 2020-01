4 Sternzeichen, die einen schweren Start ins neue Jahr haben

Es hat schon seinen Grund, dass wir zum Jahreswechsel anstoßen und "Frohes neues Jahr!" rufen: Das alte Jahr mit seinen Problemen und Schwierigkeiten liegt hinter uns. Vor uns liegt ein ganz neuer Lebensabschnitt mit dem Versprechen, dass es jetzt besser wird. Doch leider meint das Schicksal es manchmal anders mit uns. Vor allem vier Sternzeichen haben einen ganz schön wackeligen Start in das neue Jahr. Zum Glück ist das kein Grund zur Verzweiflung - denn die gute Nachricht ist, dass sie alle schon in wenigen Wochen sehr viel besser dastehen, als sie je erhofft hätten. Im Video seht ihr, wer sich vorher mit so mancher Laune des Schicksal herumplagen muss.