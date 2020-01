4 Sternzeichen, die wirklich jeden Mann haben können, den sie wollen!

Es gibt ja diese Frauen, die müssen nur mit dem Finger schnipsen und schon liegen ihnen alle Männer zu Füßen. Wie machen die das bloß? Mit einem strahlendem Lächeln? Mit 90-60-90-Maßen? Sinnlichen Blicken? Kann alles sein - allerdings spielt auch noch ein anderer Faktor eine Rolle: das Sternzeichen!

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Sterne Einfluss auf unser Wesen haben. Warum sonst müssen wir still zustimmen, wenn wir unser Horoskop oder die Charakterisierung unseres Sternzeichens lesen? Wenn wir ehrlich sind, stimmt es doch viel zu oft, um es als bloßen "Astro-Humbug" abzutun.

Und es ist ja auch so herrlich unterhaltend: Die Sterne verraten uns zum Beispiel, welches Tierkreiszeichen die größte Zicke ist, worüber sich die Sternzeichen am meisten aufregen oder wer am häufigsten fremdgeht.

Bist du ein Männerflüsterer?

Auch auf die Frage, welche Sternzeichen besondere Männer-Magneten sind, haben die Sterne ein Antwort. Zwar sollte man diese nicht zu ernst nehmen (Männer-Magneten können JEDES Sternzeichen haben), doch es ist schon interessant, welche Tierkreiszeichen die Kunst der Verführung offenbar als "kosmische Gabe" erhalten haben. Schau ins Video und du erfährst, ob dein Sternzeichen dabei ist.