Das machen die Sternzeichen als Erstes nach dem Sex

Ob dein Partner nach dem Sex gerne ausgiebig kuschelt, eine raucht oder direkt auf und davon ist, ist auch von seinem Sternzeichen abhängig. Während Sternzeichen wie Krebs, Wassermann oder Fische sehr emotionale und Nähe suchende Personen sind, wollen andere danach am liebsten so schnell wie möglich verschwinden. Genauso unterschiedlich ist das Selbstbewusstsein der Sternzeichen, während der Löwe keinerlei Zweifel an seiner Bettperformance hat, hegen andere Sternzeichen permanent Zweifel an ihrer Leistung. Im Video zeigen wir dir, was die einzelnen Sternzeichen nach dem Sex machen.