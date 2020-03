Das macht dein Sternzeichen am liebsten, wenn es Zeit für sich hat

Ständig hetzen wir von einem Termin zum nächsten, arbeiten lange To-do-Listen ab oder kümmern uns um das Wohl unserer Liebsten - haben wir dann plötzlich etwas Zeit für uns, wissen wir erst mal nicht weiter: Was tun mit der geschenkten Zeit? Wenn es dir auch manchmal so geht, kann dir dein Sternzeichen vielleicht weiterhelfen. Denn das verrät nicht nur viel über deinen Charakter, sondern weiß auch, wie du ruhige Minuten, Stunden oder Tage am liebsten nutzt, um abzuschalten. Im Video erfährst du, was dein Sternzeichen dann am liebsten macht.