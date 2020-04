Was ist dir am wichtigsten in der Liebe? Dein Sternzeichen weiß es genau!

Jeder von uns hat seine eigenen Ansprüche an Liebe und Beziehung - und legt auf bestimmte Gesten und Zärtlichkeiten oft mehr wert als der Partner, dem andere Punkte wichtiger sind. Begründet ist das meist in unserer Persönlichkeit - und unserem Sternzeichen. Im Video seht ihr, was speziell eurem Sternzeichen in der Liebe am Allerwichtigsten ist!