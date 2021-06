von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg

Nein, die Vergangenheit hat mit diesen drei Sternzeichen noch lange nicht abgeschlossen. Im Juni meldet sie sich bei ihnen zurück - und das mit Macht.

Egal, wie sicher wir uns sind, endlich mit der Vergangenheit durch zu sein - in vielen Fällen meldet sie sich doch plötzlich wieder zur Stelle, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Drei Sternzeichen machen im Juni die Erfahrung, dass ihnen so manche Altlast aus vergangenen Zeiten plötzlich den Weg zu neuem Glück versperrt.

Diese Sternzeichen müssen ihre Vergangenheit überwinden

Das klingt auf den ersten Blick beängstigend, ist aber in Wahrheit ein gutes Signal - denn dass die Vergangenheit sich jetzt so energisch bemerkbar macht, ist vor allem eine Reaktion auf zahlreiche positive Entwicklungen, die diese Sternzeichen nun angestoßen haben. Dass diese oft im Konflikt mit Meinungen und Autoritäten aus einer früheren Lebensphase stehen, ist dabei ganz natürlich und ein guter Impuls, seine eigene Einstellung in vielen Punkten neu zu hinterfragen. Wenn sie sich der Vergangenheit mit Mut, Offenheit und Empathie stellen, werden alle Sternzeichen gestärkt daraus hervorgehen - und sich von ihr nicht so schnell wieder kontrollieren lassen.

