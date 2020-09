Erfolg auf der ganzen Linie: Seht im Video, welche drei Sternzeichen ab 3. September einfach die allerbeste Woche überhaupt haben.

Manchmal gibt es so Phasen, in denen einfach alles so richtig glatt läuft. Für drei Sternzeichen beginnt jetzt so eine Woche, in der ihnen einfach alles gelingt - und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Auffällig ist, wie verschieden dabei die jeweiligen Stärken zum Tragen kommen.

Glück im Job, oder Glück in der Liebe? Einfach mal beides!

Das große Plus dieser Sternzeichen ist ab dem 21. September eine einmalige Strahlkraft, die ihnen für alle ihre Ziele echten Rückenwind schenkt. Damit reißen sie auch ihre Mitmenschen mit und können gleichzeitig in Job und Privatleben ganz neue Höhepunkte erleben. Im Video erfahrt ihr mehr!