Was gibt es Schöneres im Sommer, als sich zu verlieben? Drei Sternzeichen dürfen sich dieses Jahr noch auf viele Schmetterlinge im Bauch freuen - welche das sind, erfährst du im Video.

"Love is in the air ..." - Vor allem für drei Sternzeichen stehen die Sterne gut, dass sie dieses Jahr noch ihr Herz verlieren werden. Was als harmloser Sommerflirt beginnt, kann sich dann sogar zu etwas sehr Ernsthaftem mit den ganz großen Gefühlen entwickeln! Und gibt es etwas Schöneres, als gemeinsam mit einer neuen Liebe den Spätsommer zu genießen? Spaziergänge am Strand, zum Sommerhit des Jahres tanzen und zusammen den Sonnenuntergang bewundern? Eben! Im Video erfährst du, ob dein Sternzeichen auch zu den Glücklichen gehört!