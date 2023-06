Am 21.6. ist Sommersonnenwende. Sie läutet zum einen den offiziellen Sommerbeginn ein, zum anderen wandert die Sonne in den gefühlvollen Krebs. Was das für einige Sternzeichen bedeutet, liest du hier.

Heute, den 21.6. beginnt die entspannte Krebs-Saison, das heißt, die Sonne wandert in das Wasserzeichen und bleibt dort für die kommenden vier Wochen. Damit bricht jetzt eine Zeit der Ruhe und inneren Einkehr an. Unsere Themen sind: unser Zuhause, unsere Wurzeln, Geborgenheit, Familie, Freund:innen und die ganz eigenen Bedürfnisse. Wir spüren jetzt sehr deutlich, welche Menschen uns wichtig sind und mit wem wir auch zukünftig unser Leben gestalten möchten. Du darfst dir jetzt den Raum und die Zeit nehmen, dich ganz mit dir selbst und deinem Inneren zu beschäftigen, aber auch einfach mal nur du selbst im Hier und Jetzt sein und spüren. Die Krebsenergie lädt uns alle dazu ein, unsere Seele zu streicheln und es uns richtig gut gehen zu lassen, bevor die Sonne Ende Juli in den feurigen Löwen wandert.

Einigen Sternzeichen bringt die Sonne im Krebs jetzt Klarheit in Reibungspunkten, andere spüren in der Krebs-Saison besonders deutlich, welche Bedürfnisse sie haben und gewinnen Erkenntnisse darüber, was ihnen fehlt und was sie für ihr Wohlbefinden brauchen.

3 Sternzeichen, denen die Sonne im Krebs Klarheit verschafft

Krebs

Die Krebs-Saison ist auch für Krebse selbst die Zeit, in der sie ganz bewusst spüren, was sie brauchen, aber ihnen fällt auch auf, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Das Wasserzeichen gibt gern, ist fürsorglich und immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Allerdings ist es gar nicht gut darin, sich um sich selbst zu kümmern oder Unterstützung einzufordern, wenn es selbst diese braucht. Doch das kann sich jetzt ändern, du hast es selbst in der Hand. Mit dem Eintritt der Sonne ins eigene Zeichen, spürst du deutlich, wo deine wahren Bedürfnisse liegen und welche Sehnsüchte in dir schlummern. Wichtig ist nun: Lass deine Lieben daran teilhaben, sie können schließlich keine Gedanken lesen.

Waage

Die Waage strebt stets nach Harmonie. Konflikte sind so gar nicht in ihrer DNA vorgesehen. Doch das führt nicht selten dazu, dass du dich selbst zurückstellst, statt laut deine Meinung zu sagen, Grenzen zu setzen oder auch Entscheidungen zu treffen. Streit lässt sich nun mal auch in den besten Beziehungen nicht vermeiden und ist er konstruktiv, brauchen wir ihn auch, um uns weiterzuentwickeln. Doch durch deine Unentschlossenheit und Nachgiebigkeit wirst du leider leicht zum Spielball für die Interessen anderer. Damit ist jetzt Schluss! Die Krebsenergie unterstützt dich ab sofort dabei, standhafter und durchsetzungsfähiger zu sein, indem du deine eigenen Bedürfnisse hinterfragst und an erster Stelle setzt. Nutze die Kraft und lass deine Lieben wissen, was du wirklich zu sagen hast, was dich stört und wo du gehört, gesehen und ernst genommen werden willst. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dich ihre Reaktion überraschen.

Steinbock

Steinböcken fällt es schwer, loszulassen und anderen mal die Zügel zu überreichen. Sie sind es gewohnt, Verantwortung für Ihre Familie zu tragen. Doch nicht selten kommen damit die Probleme anderer on top. Was dann auf der Strecke bleibt: Du selbst, lieber Steinbock. Gleichzeitig ärgert dich, dass deine Mitmenschen sich nicht immer so dankbar zeigen, wie du es dir wünschen würdest. Doch das sollte angesprochen werden, wenn es in dir brodelt. Da kommt die Krebsenergie genau richtig. Die Sonne in deinem Gegenzeichen verleiht dir den richtigen Antrieb, um auch mal Schwäche zulassen zu können und zu zeigen, wenn du verletzt oder traurig bist. Gleichzeitig unterstützen die Sterne dich dabei, das Nein-Sagen zu üben und so Grenzen zu setzen. Denn auch deine Energie und Hilfsbreitschaft ist irgendwann erschöpft. Eine gute Zeit zum Auftanken!