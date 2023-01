Mach dich bereit für das Glücksjahr 2023. Das Horoskop verrät, welche Sternzeichen in diesem Jahr das Gesamtpaket an Glück erhalten.

Wenn du eines der folgenden Sternzeichen bist, dann kannst du dich besonders glücklich schätzen! Wir verraten, welche Tierkreiszeichen vom großen Glück profitieren und wie du es schaffst, in diesem Jahr die beste Version deiner selbst zu werden.

Widder

Das Mars-Jahr wird viele Veränderungen, aber auch gleichzeitig gute Chancen mit sich bringen. Es ist an der Zeit, Altlasten loszuwerden, Negativität zu beseitigen und offen für neue Sichtweisen zu werden. Was du dafür brauchst? Grundvertrauen. Lass dich dazu mal vom Schicksal statt von deinem "Ich will …" leiten. Auch wenn das für deinen Kopf erst mal nach einer großen Hürde klingt: Es wird dein kosmischer Schlüssel zum Glück. Denk auch immer daran, dass Liebe und Beziehungen zwar wichtig sind, achte aber auch dringend darauf, dass du dein eigenes Wohlbefinden und deine Gesundheit nicht aus den Augen verlierst. Du wirst 2023 in allen Lebensbereichen weiterkommen, wenn du es schaffst, dich etwas mehr von deinen Selbstzweifeln zu befreien, und anfängst, dir mehr zu vertrauen. Zwischenzeitlich kann es zu vorübergehenden Rückschlägen oder Enttäuschungen kommen, aber die Energie der Planeten und die göttliche Fügung des Universums sind an deiner Seite.

Löwe

In diesem Jahr kommst du dem Ziel, deinen Platz in der Welt zu finden, so nah wie noch nie. Die Ereignisse der vergangenen Jahre haben dein Bewusstsein stark erweitert, und jetzt ist es Zeit für praktisches Handeln und Ergebnisse. Die karmische Ordnung zur inneren Einstellung wird sich ändern, sodass deine Bemühungen die lang ersehnten Früchte tragen. Wichtig hierbei: den Fokus nicht verlieren und dir selbst immer wieder Raum geben, dann ist das Glück ganz auf deiner Seite. Ein schönes Ritual für deinen Neustart: deine Wünsche für das Jahr auf einen Zettel schreiben, ihn über Räucherstäbchen mit Weihrauch magisch aufladen und den Zettel für einen Tag bei dir tragen. Anschließend dem Feuer übergeben und verbrennen.

Skorpion

Das Jahr 2023 kann kommen, und es bringt zunehmenden spirituellen Einfluss auf Liebe und Beziehungen mit. Dieses Jahr ist die optimale Zeit, um zwischenmenschliche Beziehungen jeglicher Art zu vertiefen und zu stärken. Das Gute daran ist, dass du über viel geistig-starke Energie verfügst, die dir helfen wird, deine Ziele in allen Lebensbereichen zu erreichen. Aber: Übernimm dich nicht. Durch deine "Alles oder nichts"-Einstellung neigst du dazu, dich – wenn es sein muss – bis zu Erschöpfung zu verausgaben. Manchmal bemerkst du dann nicht, wie ausgebrannt du wirklich bist, bis dein Körper dir deutliche Signale sendet. Nimm dir viel Zeit für Meditationen und dein geistiges Wohlbefinden, um deine innere Balance zu gewährleisten.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Jahreshoroskop, astrolgy.com, solaris.de