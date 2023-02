Waagen sind oft perfektionistisch, Krebse empathisch, der Steinbock zielstrebig? Ihre positiven wie negativen Charaktereigenschaften können bei Sternzeichen hin und wieder für aufwühlende Nächte sorgen.

Die Sternzeichen sind so vielseitig wie die Menschen, die in ihnen geboren werden. Was uns und andere Personen unseres Sternzeichens teilweise miteinander verbindet, hat im Gespräch sicherlich schon den einen oder die andere verwundert. Tatsächlich gibt es neben vielen positiven Eigenschaften eines Tierkreiszeichens ebenso Herausforderungen und Schwächen, die mit ihnen einhergehen. Diese können bis in ihr Unbewusstes vordringen und so auch Einfluss auf ihre Träume nehmen.

Diese Albträume plagen Sternzeichen besonders häufig:

Steinbock

Menschen des Tierkreiszeichens Steinbock sind zielstrebig und ehrgeizig und haben meist herausragende leitende Fähigkeiten, weshalb sie sich oft in Führungspositionen wiederfinden. Doch ihre Gewissenhaftigkeit im Job und hinsichtlich der Kolleg:innen kann ebenso dazu führen, dass sie sich zu viel zumuten und die Arbeit sie übermannt. Gerade weil sich ein Steinbock ungern die Hilfe anderer sucht und überwiegend versucht, sich alleine durchzubeißen. Das sorgt meist dafür, dass der Leistungsdruck ihn stark belastet – bis in die Traumwelt.

Albträume können sich um eine kurz bevorstehende Deadline drehen oder darum, das Team auf der Arbeit zu enttäuschen und das Ansehen zu verlieren. Vielleicht bricht auch ein riesiger Haufen Arbeit über dir zusammen oder stapelt sich immens in die Höhe – oder du verlierst den Boden unter den Füßen. Das größte Thema, sowohl beruflich als auch privat, ist für Steinböcke ein Kontrollverlust. Es kann helfen, sich dieses Problems bewusst zu werden und langsam daran zu arbeiten. Hilfe anzunehmen und sich selbst Fehler zu verzeihen, sind erste wichtige Schritte.

Wassermann

Das Sternzeichen Wassermann zeichnet sich durch seine Kreativität aus. Es ist aufregend und reißt andere Menschen mit seiner geselligen Art mit. Durch die vielen Ideen und die kreative Ader sind Wassermänner oft sehr individuelle Personen. Das heißt aber auch, dass sie sich ungern einschränken lassen und rebellisch agieren können, wenn es um ihre persönlich empfundene Freiheit geht – beispielsweise in der Beziehung. Die freiheitsliebenden Eigenschaften sorgen daher oft für (innere) Konflikte.

Ängste, die Wassermann-Geborene in ihre Träume begleiten, können von dem Gefühl herrühren, einen Teil ihrer Freiheit oder Kreativität einzubüßen. Beispielsweise arbeiten sie an einem Werk, das einfach nicht fertig wird oder ihnen nicht gefallen will, egal was sie tun. Oder sie träumen, dass sie nur noch für ihren Beziehungsmenschen da sind und keine Zeit mehr für ihre eigenen Interessen haben. Meist entstehen diese Albträume aus dem Gefühl, eingeschränkt zu sein. In einer Beziehung sollten Wassermänner daher offen ihre Grenzen kommunizieren und sich neben der Zeit für ihre Kreativität Pausen gönnen, um ihre Reserven wieder aufzufüllen. Selbstbestimmtheit ist ihnen besonders wichtig.

Fische

Das Sternzeichen Fische hat ein gutes Einfühlungsvermögen, ist dadurch verständnisvoll und verzeihend. Durch ihre besonders charismatische Aura wirken diese Personen aber oft – wissend oder unwissend – manipulativ auf andere Menschen. Was ebenfalls damit zusammenhängt, dass sie nie alles von sich selbst preisgeben und so den Blick der anderen in die gewünschte Richtung lenken.

Wird ein Mensch des Sternzeichens Fische zu sehr bedrängt, kann er:sie regelrecht um sich schlagen, so heftig wie das Meer selbst. In Momenten der Überforderung träumen Fische häufig vom Ertrinken. Das Wasser, das sie umgibt, fühlt sich an wie der Druck, den sie verspüren und der scheinbar unaufhaltsam sowie allumfassend ist. Weitere Albträume sind Naturkatastrophen, denen sie schutzlos ausgeliefert sind. Wenn es zu solchen Träumen kommt, sollten Fische reflektieren, was sich in ihrem Leben geändert hat. Wo haben sie das Gefühl, in eine nicht zu kontrollierende Situation hineingeraten zu sein?

Widder

Menschen des Sternzeichens Widder sind leidenschaftlich, willensstark, abenteuerlustig und zielstrebig. Ihre Eigenschaften machen sie zu guten Führungspersönlichkeiten, die gern Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig sorgen sie aber auch dafür, dass sie impulsiv handeln oder Mitmenschen mit ihrer Direktheit verletzen können, wenn diese ein anderes Mindset als sie selbst an den Tag legen. Manche Widder neigen zu Herrschsucht und Arroganz.

Kontrollverlust in einer Situation ist eine große Angst des Widders. Diese zeigt sich bei Nacht in Träumen, in denen er einer Situation schutzlos ausgeliefert ist. Beispielsweise ist er nackt bei einer Präsentation oder in einem wichtigen Gespräch mit dem:der Chef:in, er verpasst ein wichtiges Event oder ist unvorbereitet in einem Meeting, was nicht zu seiner Natur passt. Die Kontrolle zurückzuerlangen, gelingt nur mit einer guten Selbstreflexion. Manchmal müssen Widder die Verantwortung abgeben, damit der innere Druck nachlässt.

Stier

Der wertbewusste Stier ist ein sehr geerdetes Sternzeichen. Er mag Traditionen, ist treu und verlässlich. Da er gern an seinen konservativen Werten festhält, kann er aber auch stur sein und damit gewisse Konflikte verursachen. Was ein Stier sich in den Kopf setzt, ist schwer zu ändern.

Sicherheit, Ordnung und Treue sind das A und O für Stier-Geborene, die diese Werte oft in altbekannten Mustern finden. Wenn sie das Gefühl haben, den Halt zu verlieren und aus den ihnen bekannten Strukturen gerissen zu werden, träumen sie oft vom Fallen. Für das Tierkreiszeichen, das gern mit beiden Füßen auf der ihm vertrauten Erde steht, ist das eine besonders ausdrucksstarke Angst. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass es im Traum den Boden unter den Füßen verliert. Stiere sollten nach einer solchen Nacht darüber nachdenken, wo sie das Gefühl haben, aus ihren Gewohnheiten gerissen zu werden – und ob der Grund wirklich ein negativer ist oder doch ein positiver sein könnte.

Zwillinge

Zwillinge sind tolerante und sehr kommunikative Personen, die mit ihrer Art schnell eine Traube Menschen um sich scharen können. Sie knüpfen schnell neue Kontakte und sind gute Freund:innen. Allerdings sind sie auch sehr wissbegierig und stets auf der Suche nach spannenden neuen Erfahrungen.

Das sorgt dafür, dass sie teilweise flatterhaft oder sprunghaft sind – und Distanz in der Liebe brauchen. Denn sie haben Angst davor, sich ihren Empfindungen zu stellen. Ein typischer Albtraum kann daher sein, dass der Zwilling von etwas oder jemandem verfolgt wird. Er weiß nicht wohin, und versucht um jeden Preis, der Situation zu entkommen. Eine weitere Angst kann sich darin manifestieren, dass Zwillinge träumen, paralysiert zu sein und sich aus ihrer körperlichen Starre nicht lösen können. Herauszufinden, was sie gerade einschränkt oder ihnen zu nahe geht, kann ihnen mit ihren Sorgen helfen.

Krebs

Krebse sind äußerst empfindsame und gefühlsbetonte Menschen. Ihre ausgeprägte Empathie macht sie anderen Menschen gegenüber zu angenehmen Gesprächspartner:innen, die gerne für einen Rat hinzugezogen werden. Sie besitzen eine große Seelenkraft, die sie meist zu sehr willensstarken Persönlichkeiten macht.

Ihre Empfindsamkeit kann Krebse aber auch zu sensibel oder überempfindlich reagieren lassen. Diesen Menschen sind ihre Liebsten ausgesprochen wichtig. Wenn sie die Liebe gefunden haben, hoffen sie, dass diese ein Leben lang hält. Teilweise macht sie dieser Wunsch sie abhängig von ihrer Lieblingsperson. Der häufigste Albtraum für Krebse ist der Tod einer geliebten Person, den sie im Traum, egal was sie tun, nicht verhindern können. Eine weitere Version dieser Angst kann sich darin zeigen, dass die geliebte Person aufhört, sie zu lieben. Betroffene Krebse sollten sich ihrer Abhängigkeit geliebter Personen bewusst werden und bei Ängsten mit ihren Beziehungsmenschen sprechen.

Löwe

Wie das stark wirkende Tier der Savanne sind Löw:innen selbstbewusst, sportlich und leidenschaftlich. Ihre Selbstständigkeit und ihr gesundes Selbstvertrauen führen teilweise aber auch zu Misstrauen gegenüber anderen Menschen oder sogar zu Selbstverliebtheit. Sie sehen sich selbst oft an erster Stelle und möchten sich so nach außen zeigen.

Das führt zu einer weitverbreiteten Angst unter Löwe-Geborenen: dass sie ihr gutes Erscheinungsbild nicht halten können. Ein häufiger Albtraum kann daher sein, dass sie ihre Zähne oder Haare verlieren – oder durch andere drastische Veränderungen an ihrem eigenen Ansehen einbüßen. Im Traum kann sich das auch als Unsichtbarkeit äußern oder als Sprechen, ohne gehört zu werden. Nicht wahrgenommen zu werden, ist eine große Angst der Löwen. Sie sollten sich bewusst werden, von wem sie zurzeit Beachtung suchen und weshalb sie vielleicht das Gefühl haben, diese nicht zu bekommen.

Jungfrau

Jungfrau-Charaktere zeichnen sich durch ihr analytisches Verständnis aus. Sie sind außerdem unabhängig und sorgfältig. Jungfrau-Geborene sind gut darin, Missverständnisse anzusprechen, aber weniger gut darin, Kompromisse einzugehen. Das führt oft zu Schwierigkeiten in Beziehungen. Außerdem halten die perfektionistisch veranlagten Jungfrauen ihre Gefühle oft unter Verschluss, um den Schein nach außen zu wahren.

Der Eindruck auf andere Menschen ist Personen im Tierkreiszeichen Jungfrau besonders wichtig. Daher träumen sie in aufwühlenden Zeiten oft, zu spät zu kommen oder ein Treffen zu verpassen. Ihre eigenen Ansprüche zu verletzen, ist eine große Sorge, der sie sich häufig stellen müssen. Ihre analytische Fähigkeit ist ihnen ebenfalls wichtig, weshalb auch der Traum, die eigenen Erinnerungen zu verlieren, auftreten kann.

Waage

Die Waage ist kreativ und kontaktfreudig. Sie wirkt auf andere charmant, und durch ihr ausgeprägtes Harmoniebedürfnis wird sie gerne zur diplomatischen Schlichterin unter Freund:innen oder Familienmitgliedern. Waagen wollen für andere da sein, und die Beziehungen sind ihnen ausgesprochen wichtig.

Die Diplomatie nimmt die Waage aber teilweise zu ernst. Da sie allen Parteien gerecht werden will, kann sie sich in der Aufgabe verlieren. Sie ist lieber für andere da als für sich selbst und behältihre wahren Gefühle oft für sich. Deshalb sind Waagen oft weniger gelassen und fühlen sich missverstanden. Das kann sich in ihren Träumen zeigen. Typische Albträume der Waage können sich darum drehen, dass nahestehende Menschen sich von ihnen abwenden. Der Gedanke, allein gelassen oder von vertrauten Menschen betrogen zu werden, gehört zu ihren größten Ängsten.

Skorpion

Skorpione haben eine nahezu magische Ausstrahlung. Sie sind leidenschaftlich und loyal. Diese Eigenschaften lassen sie teilweise dominant und besitzergreifend werden. Skorpion-Geborene erwarten oft viel von anderen Menschen – und in Beziehungen möchten sie, dass ihr:e Partner:in den gleichen Vorstellungen folgt wie sie selbst.

Skorpione träumen oft davon, dass ihr:e Partner:in ihnen fremdgeht oder sie die Person auf andere Weise nicht halten können. Da der Skorpion gern sein ganzes Leben vorausplant, ist ein Traum des Verlorenseins ebenfalls häufig. Die Person weiß nicht, wo sie ist und wie sie zurückfindet.

Schütze

Das Sternzeichen Schütze besticht oft durch optimistische und visionäre Züge. Diese Menschen sind freiheitsliebend und abenteuerlustig, zeichnen sich aber auch durch ihre Ehrlichkeit aus. Durch ihre beschwingte und unabhängige Art haben Schütze-Geborene oft Angst vor Abhängigkeit. Sie sind unbeständig und mögen keine festen Strukturen.

Albträume des Schützen haben oft damit zu tun, etwas nicht tun zu können, das er liebt. Beispielsweise einem Hobby nicht nachgehen oder eine Reise nicht antreten zu können – oder in einem Raum gefangen zu sein. Nicht mehr so frei leben zu können, wie es der Schütze eigentlich gewohnt ist, ist eine seiner größten Ängste.

