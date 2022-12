Unser Sternzeichen kann eine Menge über uns verraten. Insbesondere Charakter- und Wesenszüge lassen sich leicht anhand des Geburtshoroskops erklären – und so auch die Ambitionen in puncto Karriere.

Was sich hinter einer erfolgreichen Karriere verbirgt, ist breit gefasst und von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Während manchen eine solide Mitte auf der Karriereleiter reicht, streben andere die ganz große Karriere an. Beides ist absolut legitim und hängt vorrangig von unserem Charakter und unseren Lebensumständen ab – und vielleicht ein kleines bisschen von unserem Sternzeichen.

Welches ist das erfolgreichste Sternzeichen?

In einer Auswertung, mit der "databyte" Deutschlands Führungsebene genauer unter die Lupe nahm, kam unter anderem ein spannendes Ergebnis ans Licht – es hat mit unserem Sternzeichen zu tun.

Insgesamt 1.300 Führungspersonen, die bei deutschen Weltmarktführern arbeiten, wurden dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Erste umfasste männliche und weibliche Inhaber, Geschäftsführer sowie geschäftsführende Gesellschafter. Die zweite Gruppe beinhaltete männliche und weibliche Vorstände und Vorstandsvorsitzende. Was besonders auffällig ist: Die Geburtstage der Protagonist:innen liegen oft zwischen dem 21. März und dem 20. April. Genauer gesagt: Jede zehnte Person der Untersuchung ist im Sternzeichen Widder geboren. Zufall? Vielleicht ja. Ganz überraschend ist das Ergebnis aber nicht. Widder zeichnen sich durch ihr konsequentes und beharrliches Vorgehen aus. Das dürfte ihnen auf der Karriereleiter zugutekommen.

Laut Studie: Auch diesen Sternzeichen steht eine erfolgreiche Karriere bevor

Eine Studie der britischen Firma UK Domain aus dem Jahr 2018 hat hingegen ergeben, dass die Sternzeichen Steinbock, Waage und Zwillinge am erfolgreichsten sind. Ironischerweise belegt das Sternzeichen Widder in dieser Untersuchung den letzten Platz. Das beweist also: Egal, welchem Tierkreiszeichen wir angehören – unsere Karriere wird damit weder stehen noch fallen.

Jedes Tierkreiszeichen nutzt seine Karrierechancen anders

Vielleicht kommen uns gewisse Charaktereigenschaften, die unserem Sternzeichen zugeschrieben werden, in unserer Karriere zugute. Das trifft aber nicht nur auf ein einziges, sondern auf alle Tierkreiszeichen zu. Ein sensibler Krebs kann genauso gut eine erfolgreiche Karriere anstreben wie der pflichtbewusste Steinbock. Wichtig ist, dass wir unsere Stärken richtig einsetzen, auf unser Innerstes hören und uns niemals in eine Rolle drängen lassen, die wir in der Tiefe unseres Herzens gar nicht erstrebenswert finden.

Beachte: Es gibt auch Menschen mit dem Sternzeichen Widder, Steinbock, Waage oder Zwillinge, die nicht besonders viel Wert auf die Karriere legen, genauso wie alle anderen Sternzeichen noch erfolgreicher sein können. Das liegt vielleicht daran, dass sie von anderen Sternzeichen beeinflusst werden. Wichtig ist, dass du dich bei deinem Geburtshoroskop immer auch am Aszendent, Mond und den anderen Planeten orientierst. Findest du dort andere Tierkreiszeichen, könnte es sein, dass deine Charaktereigenschaften abweichen. Hier findest du unseren Aszendentenrechner.

Verwendete Quellen: databyte, UK Domain