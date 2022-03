Am Freitag, den 18. März, ist Vollmond. Welche Sternzeichen der Lenzmond laut Horoskop besonders begünstigt, liest du hier.

Halbzeit im aktuellen Mondkreislauf: Am Freitag, den 18. März, um etwa 8.20 Uhr am Morgen ist Vollmond. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne, und der Mond schwebt aus unserer Sicht der Sonne genau gegenüber. In dieser Konstellation sehen wir seine voll von der Sonne beschienene Seite – es sei denn, der Himmelskörper bewegt sich zufällig gerade im Schatten der Erde, was eine Mondfinsternis zur Folge hätte. Im März ist das nicht der Fall, diesen Monat zeigt sich uns unser Trabant in seiner vollen Pracht. Für unsere Wahrnehmung wird der Mond in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag kreisrund und hell erscheinen.

Wie jeder Vollmond hat auch der Märzvollmond einen eigenen Namen: Unsere Vorfahren haben ihn "Lenzmond" genannt (also "Frühlingsmond" für alle, die den veralteten Begriff "Lenz" für diese Jahreszeit nicht mehr kennen). Die Algonkin, Ureinwohner Nordamerikas, tauften den Märzvollmond "worm moon" ("Wurmmond"), weil zu dieser Zeit der Schnee zu schmelzen begann und die Vögel die ersten Würmchen aus dem Boden picken konnten.

In diesem Jahr befindet sich der Mond zum Peak seiner vollen Phase im Tierkreiszeichen Jungfrau. Und auf folgende Sternzeichen wird er laut Horoskop besonders positiv wirken.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die der Vollmond am 18. März besonders hell erstrahlen lässt

Stier

Für Stiere beginnt mit dem Vollmond eine sehr positive, vielversprechende, energiegeladene Phase. Du hast nun große Lust, die Welt zu entdecken, dich selbst besser kennenzulernen und herauszufordern, deine Berufung zu finden. Und die Chancen, dass es dir gelingt, stehen überaus gut. Vielleicht bekommen einige deiner Mitmenschen etwas Angst angesichts so viel Tatendrangs. Doch davon brauchst du dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Du kennst deine Mission und kannst dir und deinen Fähigkeiten hundertprozentig vertrauen – also volle Kraft voraus!

Krebs

Der Lenzmond wirft Licht auf die besonderen Stärken des Krebses: komplexe Zusammenhänge erkennen, hinter die Fassade blicken, anderen Menschen Mut machen und dabei helfen zu sehen und zu verstehen, was ihnen sonst verborgen ist und Rätsel aufgibt. Deine Intuition und Sensibilität zeichnen dich aus, und nicht umsonst schätzen deine Mitmenschen diese Eigenschaften an dir. Die Liebe und Wärme, die du nun ausstrahlst und gibst, bekommst du im selben Maße zurück, wenn nicht sogar in noch größerem.

Jungfrau

Der Vollmond in deinem Zeichen verleiht dir die nötige Kraft und den Mut, dich Herausforderungen zu stellen, die du sonst eher meidest – und auf diese Weise über dich hinauszuwachsen. Nun kannst du dich von Ballast trennen, der dich schon viel zu lange aufgehalten und eingeschränkt hat. Du fühlst dich zunehmend frei und stark, erkennst deine Bedürfnisse und Besonderheit. Beste Voraussetzungen, um dein Leben in die Hand zu nehmen und gemäß deinen persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, timeanddate.de, planetares-astrologie.com