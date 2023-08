3 Sternzeichen, die in der Liebe zu niedrige Ansprüche haben

Liebes-Horoskop 3 Sternzeichen, die in der Liebe zu niedrige Ansprüche haben

von Pia Klaus Manch einer ist zwar ständig verliebt oder in einer Beziehung – jedoch trotzdem unglücklich. Vor allem Sternzeichen stellen immer wieder zu niedrige Anforderungen an eine Beziehung.

Viele genießen ihr Single-Dasein in vollen Zügen, andere dagegen sind ungern allein und möchten nach dem Ende einer Beziehung schnell wieder eine:n Partner:in an ihrer Seite haben. Der Prozess der Suche fällt manchen besonders schwer, schließlich kann es alles andere als leicht sein, sich immer wieder neu zu öffnen. Welche Erwartungen wir an unser Date und die Liebe haben, wird dabei auch von den Sternen beeinflusst.

Liebes-Horoskop: Zu niedrige Erwartungen können in toxischen Beziehungen enden

Erwartungen in Sachen Dating sind ein schwieriges Thema, denn zu hohe Ansprüche sorgen dafür, dass wir womöglich nie die oder den Richtige:n finden und zu niedrige Standards können unserer Psyche schaden und am Ende sogar in einer toxischen Beziehung enden. Welche drei Sternzeichen besonders oft zu niedrige Erwartungen haben, verraten wir euch im Video.

Verwendete Quelle: pinkvilla.com