Horoskop Diese Sternzeichen landen besonders oft in toxischen Beziehungen

von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg Sie sind hilfsbereit, loyal und geben ihren vollen Einsatz – doch genau deshalb sind diese drei Sternzeichen so attraktiv für Menschen, die sie ausnutzen wollen.

Toxische Menschen wissen verdammt gut, wie sie ihr Umfeld am besten manipulieren können. Wer einmal in ihren Fokus geraten ist, wird schamlos ausgenutzt, kontrolliert – und sofort fallen gelassen, wenn sie ihre "Funktion" nicht mehr erfüllen. Leider sind drei Sternzeichen ganz besonders anfällig für dieses Verhalten - denn ihre Persönlichkeit bietet den Manipulator*innen die perfekten Angriffspunkte.

Liebes-Horoskop: Diese Sternzeichen sind besonders anfällig für toxische Beziehungen

Oft haben die betreffenden Sternzeichen nämlich Selbstzweifel und Unsicherheiten, die ein gefundenes Fressen für toxische Menschen sind. Schamlos nutzen sie den vermeintlichen "Makel" und drängen andere Leute in eine Situation, in der sie sich "beweisen" müssen. Dass sie in Wahrheit niemandem etwas schuldig sind, geht dann viel zu oft völlig unter - bis sie sich hoffentlich irgendwann von dem schädlichen Einfluss lösen können.

