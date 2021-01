von Marie Mühlenberg

Ein Jahr voller Liebe? Das erwartet 2021 besonders diese vier Sternzeichen, bei denen in diesem Jahr wahrscheinlich die Hochzeitsglocken läuten werden.

Nach dem vergangenen Jahr sehnen wir uns 2021 wohl alle nach einigen positiven Highlights. Und die wird es geben, denn einigen Sternzeichen steht in diesem Jahr besonders der Sinn nach Romantik und den großen Gesten. Kein Wunder also, dass es sie in diesem Jahr besonders häufig ins Standesamt zieht.

Diese Sternzeichen sagen „Ja, ich will!“

Wer also diese Sternzeichen in seinem Freundeskreis hat oder vielleicht sogar selbst dazugehört, fängt am besten schon mal an zu sparen und die Hochzeit zu planen - denn dieses Jahr darf gefeiert werden!