Diese Sternzeichen finden sich noch in diesem Jahr

Astro-Matches made in heaven

Mindestens genauso schön wie im Frühling ist das Verlieben während der Adventszeit. Gemeinsames Kuscheln, verträumte Stimmung – einfach nur wunderschön. Welche Sternzeichen laut Astrologie das perfekte Match bilden? Wir klären auf.

Du wirst nervös, dein Bauch zieht sich zusammen und sobald die Person eine Nachricht schreibt, fängst du wie wild an zu grinsen? Ziemlich eindeutige Indizien dafür, dass dein Gegenüber eine Rolle in deiner Gefühlswelt spielt, du eventuell sogar verknallt bist.

Achte mal darauf, welches Sternzeichen diese Person hat. Wenn man nämlich der Astrologie Glauben schenkt, hat das Sternzeichen durchaus einen Einfluss bei der Partner:innenwahl. Das bestätigt auch der Tinder-JahresrückblickYear in Swipe, denn nach Rauchgewohnheiten, Haustieren und Ernährung sind es die am häufigsten hinzugefügten Profil-Eigenschaften. Finde jetzt heraus, bei welchem Sternzeichen du auf ein Match made in heaven hoffen darfst.

Astrologisches Match mit Feuer: Löwe und Widder

Ein Blick in das Liebeshoroskop dieser beiden verrät: keine Spur von Frost, im Gegenteil. Bei diesen beiden Tierkreiszeichen liegt sowas von Feuer in der Luft – an ihnen zieht der Winter glatt vorbei. Gerade ist die beste Zeit für euch beide, um viel Zeit zu Hause zu verbringen, zu kuscheln und euch intensiv kennenzulernen.

Steinbock und Fische: Gegensätze ziehen sich an

Gleich und gleich gesellt sich gern? Nicht bei diesen Tierkreiszeichen, die vom Naturell nicht unterschiedlicher sein könnten. Trotz ihres antagonistischen Wesens ergänzen sich Steinbock und Fische in den wesentlichen Dingen, die eine Beziehung ausmachen wie Vertrauen und einem guten Verständnis der anderen Person. An manchen Stellen müssen sie vielleicht noch an ihrer Kommunikation zueinander arbeiten, das ist allerdings kein Hindernis, denn ihr astrologisches Match ist bereits besiegelt.

Fundamentale Liebe: Krebs und Stier

Diese beiden Lovebirds haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, welches sie auch miteinander verbindet und füreinander kompatibel macht. Zum Glück kristallisiert sich das schon während des Flirtens heraus, sodass ihr auf Anhieb auf Augenhöhe seid und euch dadurch ein gutes Fundament aufbauen könnt.

verwendete Quellen: BRIGITTE.de, tinderpressroom.com