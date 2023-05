Liebeshoroskop: Diesen Sternzeichen steht ein turbulentes Wochenende bevor

Ab Freitag können sich alle Sternzeichen auf ganz viele Liebes-Vibes aus dem Universum einstellen. Bei einigen Sternzeichen knistert es besonders stark. Andere hingegen stellen ihre Beziehungen auf den Prüfstand.

Achtung, es wird emotional, gefühlvoll und turbulent! Schon am Freitag starten wir in ein Wochenende, das die eine oder andere prickelnde Begegnung bereithalten kann. Venus und Uranus treffen sich im Sextil, das bedeutet: Liebesenergie trifft auf die Kraft der Neuanfänge. Eine Konstellation, die die Chance auf die ganz große Liebe bereithält, aber auch Bestehendes auf den Prüfstand stellt. Das kann für die einen eine Achterbahnfahrt der Gefühle bedeuten, für die anderen aber auch das ganz große Glück. Daher unbedingt die Augen offen halten und ruhig mutig über den eigenen Schatten springen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Bei welchen Sternzeichen in Liebesdingen besonders viel in Bewegung ist, verraten wir dir hier.

Krebs

Liebesgöttin Venus im eigenen Zeichen schürt schon seit geraumer Zeit romantische Sehnsüchte. Vielleicht stellst du deshalb gerade deine Beziehung in Frage, überlegst, ob sie für dich noch passend ist oder ob du vielleicht nicht doch noch mehr von der Liebe erwarten kannst. Am Freitag könntest du darauf eine Antwort finden. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und ernst zu nehmen, was gerade in Sachen Liebe geschieht. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.

Jungfrau

Schön länger spürt die Jungfrau das Bedürfnis, sich in Liebesdingen wieder mehr auszuleben und fallen zu lassen. Am Wochenende solltest du daher auf dein Bauchgefühl vertrauen und den Impulsen folgen, die das Universum dir schickt. Halte dich an die Menschen in deinem Leben, die dich inspirieren und erfüllen. Deine Sinnlichkeit darf endlich den Raum einnehmen, den sie schon länger einfordert. Spring über deinen Schatten! Und falls ein letztes Quäntchen Mut noch fehlt, schickt dir Glücksplanet Jupiter einen zusätzlichen Selbstbewusstseinsschub, der es dir um einiges leichter machen wird.

Skorpion

Was sind deine ganz tiefen Bedürfnisse? Was brauchst du iin Beziehungen? Was fehlt gerade? Diese Fragen drängen bei Skorpionen am Wochenende an die Oberfläche und gleichzeitig bietet das Venus-Uranus-Sextil am Freitag eine ausgezeichnete Gelegenheit, dich selbst wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken und dich von dem zu lösen, was dir nicht guttut. Das birgt viel Potenzial, an dir selbst zu wachsen und dich mit dem Menschen weiterzuentwickeln, der dir am allerwichtigsten sein sollte: dir selbst. Und ganz nach dem Gesetz der Anziehung werden dann auch genau jene Personen in dein Leben treten, die genauso viben wie du. Freu dich auf das Wochenende, love yourself and wait for it!