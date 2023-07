Das kennst du sicher: Du Guckst zufällig immer zur gleichen Zeit auf die Uhr? Im Alltag fallen dir immer wieder die selben Nummern auf? Manchmal ist es fast schon unheimlich, wie sich bestimmte Zahlen häufen? Dann begegnest du möglicherweise immer wieder den sogenannten Angel Numbers. Ihre Bedeutung wird heiß diskutiert. Die einen sagen Zufall oder Confirmation Bias, also eine Art kognitive Denkverzerrung, die dazu führt, dass wir das, was wir ohnehin schon glauben, bekräftigt wissen wollen. Andere vermuten hinter den Zahlen weitaus mehr, nämlich Einblicke in ihre Beziehung, die Liebe, Job und Glück.

Laut Lehre der Numerologie sind sie ein Zeichen des Universums. Vor allem Nummern aus drei gleichen Ziffern, den sogenannten Angel Numbers (zum Beispiel 111, 222, 333, etc.) wird eine besonders wichtige Bedeutung zugeschrieben. Denn sie gelten, ähnlich wie Horoskope als eine Art Wegweiser durch das Leben. Ein Guide, den uns das Universum an die Seite stellt.

Woher kommen die Love Angel Numbers?

Das Prinzip stammt aus der Numerologie – eine Praktik, die sich mit den Zusammenhängen von Zahlen und Menschen – ihren Seelen, ihrem Charakter, ihrem Lebensweg, beschäftigt. Schon die alten Ägypter, Babylonier und Maya waren davon überzeugt, dass Zahlen eine große Macht besitzen. Jede Zahl hat demnach eine einzigartige Schwingung, die ihr bestimmte Eigenschaften verleiht. Kommt eine Ziffer im Trio, wirkt das wie ein Verstärker und unterstreicht deren Bedeutung. Wir erklären, welche magische Zahl zu deinem Sternzeichen gehört und was sie bedeutet. Klick dich einfach durch unsere Galerie.

Du interessierst dich für weitere Themen rund um Astrologie, Spiritualität und Horoskope? Dann schon doch mal in unserer Rubrik Horoskop vorbei und lass dich inspirieren.

Quellen: Brigitte.de, astrotalk.com, lifestyleasia.com