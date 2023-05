Unsere Sexualität ist vielfältig und individuell. Sowohl mit dem:der Partner:in als auch mit uns selbst können wir immer wieder neu auf Entdeckungsreise gehen und herausfinden, was uns gefällt und was wir nicht so gern mögen. Während Waagen sich gar nicht so gern festlegen und lieber ein wenig experimentieren wollen, behalten Jungfrauen gern die Kontrolle. Dennoch heißt das nicht, dass sie nicht auch neue Seiten an sich entdecken können oder die Kontrolle auch mal abgeben möchten. Um herauszufinden, was Freude bereitet und was man vielleicht nicht unbedingt braucht, sind Sextoys eine aufregende Option, das zu erkunden oder mehr Drive und Spaß ins Sexleben zu bringen. Und das betrifft sowohl die Solonummer als auch Sex zu zweit, zu dritt, zu viert... Doch welches Spielzeug passt zu dir?

Die Qual der Wahl

Die Auswahl ist riesig, die Preisspanne auch. Manche Sextoys gönnt man sich nicht einfach mal zwischendurch, schon gar nicht, wenn man nicht sicher ist, ob sie auch zu einem passen und halten, was sie versprechen. Deshalb haben wir hier ein wenig Inspiration für dich gesammelt und – je nach Sternzeichen und den entsprechenden Eigenschaften und Bedürfnissen – eine Auswahl zusammengestellt. Etwas Heißes für den feurigen Widder? Etwas Besonderes für den sich schnell langweilenden Schützen oder ein Toy für zwei für den rebellisch-romantischen Krebs? Das Tolle ist, die meisten Toys sind vielfältig einsetzbar und machen sowohl zu zweit als auch allein jede Menge Spaß.

Hauptsache, es fühlt sich gut an

Hier ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und unsere kleine Sammlung soll nur als Anregung dienen. Also klick dich durch und lass dich von den spannenden Toys inspirieren. Deren Aufgabe ist es nämlich in erster Linie: ein gutes Gefühl geben, dich mit deinem Körper verbinden und dir eine tolle Zeit schenken.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.