Lyriden 2022 Diesen Sternzeichen erfüllt der Sternschnuppenregen einen Wunsch

Am Wochenende erreichen die Lyriden ihren Höhepunkt. Für welche Sternzeichen im Zuge dessen laut Horoskop ein Wunsch in Erfüllung gehen könnte, liest du hier.

Jedes Jahr im Frühling beleben die sogenannten Lyriden unseren Himmel und lassen uns glauben, es regne Sterne. Vom 14. bis zum 30. April ist das Spektakel für uns zu sehen, seinen Höhepunkt erreicht es stets um den 22. April – durchschnittlich 18 Sternschnuppen pro Stunde soll es dann geben. In manchen Jahren können es jedoch mehr sein, 1982 ließen sich 90 Meteore pro Stunde sichten. In Deutschland sind die Lyriden am besten in der Nacht von Freitag, den 22. April, auf Samstag zu beobachten. Ab 21 Uhr nehmen sie an Fahrt auf, besonders gut lassen sie sich außerhalb der Stadt an einem dunklen, nicht durch Straßenlaternen und Co. künstlich erhellten Standort bestaunen.

Was sind die Lyriden und warum sehen wir sie?

Bei den Lyriden handelt es sich um einen Meteorstrom aus den Zerfallsprodukten des Kometen C/1861 G1, auch bekannt als Thatcher. Auf seiner elliptisch verlaufenden Bahn um die Sonne verliert der Komet kontinuierlich Material und hinterlässt eine Staub- beziehungsweise Trümmerwolke als Spur. Im April kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Umlaufbahn dieses Kometen. Wenn die Trümmerteilchen von Thatcher mit hoher Geschwindigkeit auf unsere Atmosphäre treffen, bringen sie Luftteilchen zum Leuchten, die uns als Sternschnuppen erscheinen.

Einem Mythos zufolge heißt es, dass wir uns etwas wünschen können, sobald wir eine Sternschnuppe am Himmel sehen. Besonders folgende Sternzeichen haben laut Horoskop unter dem Einfluss der Lyriden, also dank der Trümmerwolke unseres zerfallenden Kometenfreundes Thatcher, gute Chancen darauf, dass mindestens einer ihrer Wünsche in Erfüllung gehen wird – egal, ob sie leuchtende Luftteilchen in unserer Atmosphäre erkennen oder nicht.

Horoskop: Diesen Sternzeichen erfüllen die Lyriden einen Wunsch

Fische

Für Fische ist es in der Regel selbstverständlich, auf andere Menschen einzugehen und für sie da zu sein. Was sie sich jedoch von Herzen wünschen, ist jemand, der genau so auf sie eingeht und sie auffängt, wenn sie es brauchen. Laut Horoskop könnte sich im Zuge der Lyriden dieser Wunsch erfüllen. Voraussetzung dafür ist zwar, dass das Wasserzeichen den Mut aufbringt, sich zu öffnen und fallenzulassen. Doch auch dabei kann der Einfluss der Lyriden vielleicht eine Hilfe sein.

Widder

Der Wunsch, sich von äußeren Vorgaben zu befreien und den eigenen Sehnsüchten und Werten zu folgen, ist den meisten Menschen vertraut – auch dem Widder. Zur Zeit des Lyridenhöhepunktes wird das Feuerzeichen seine intimsten und wichtigsten Bedürfnisse besonders klar und deutlich spüren und erkennen, was in seinem Leben wirklich zählt und von Bedeutung ist. Es mag banal erscheinen, doch diese Erkenntnis, dieses klare Gefühl, ist die Grundlage echten Glücks.

Krebs

Krebse werden die Lyriden dabei unterstützen, loszulassen, was sie blockiert und daran hindert, sich neuen Chancen und Lebensmodellen zu öffnen. Im Zuge dessen wird das Wasserzeichen feststellen, dass Veränderungen zu gestalten und sich darauf einzulassen, eine Chance und eine Stärke von ihm ist, und dass es bestens für die vor ihnen liegende Zeit aufgestellt und gewappnet ist. Diese Erfahrung schenkt dem Krebs Mut und Selbstvertrauen.

Verwendete Quellen: nationalgeographic.de, heise.de, wa.de, Brigitte-Zweiwochenhoroskop