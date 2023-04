Mai-Horoskop: 3 Sternzeichen, die das Universum besonders reich beschenkt

Der Mai ist ein wundervoller Monat in Mitteleuropa, doch das sagt nicht unbedingt etwas über das Schicksal einzelner Menschen. Wer eines der folgenden Sternzeichen hat, kann allerdings optimistisch sein: Sie haben laut Horoskop einen Super-Mai vor sich.

Ein Monat, der mit einer durchtanzten Nacht beginnt, kann eigentlich nur gut werden, oder? In den meisten Fällen gilt das für den Mai, einen der schönsten Monate des Jahres. In diesem Jahr beginnt er mit einem freien Montag und endet beinahe auch mit einem – Pfingsten fällt nämlich in den Wonnemonat, auf den 28. und 29. Mai, so haben wir jede Menge Gelegenheit zu feiern und uns zu entspannen.

Aus astrologischer Sicht steht einem schönen Mai ebenfalls wenig im Wege: Die Sonne ist aufgeladen mit der ausbalancierten Energie des Stiers, zum Ende des Monats schwenkt sie um zur lebensbejahenden Kraft der Zwillinge. Venus wechselt Anfang Mai in den Krebs, was unseren Beziehungen zugute kommt: Intime Themen gehen wir nun mit sehr viel Sensibilität und Feingefühl an. Merkur, wie die Sonne unter dem Zeichen des Stiers, beendet zur Monatsmitte seine Rückläufigkeit und ermutigt dazu, nach vorne zu blicken und mit Bedacht und klaren Werten und Prioritäten der Zukunft zu begegnen. Die Voraussetzungen lassen wenig zu wünschen übrig.

Folgende Sternzeichen können dabei besonders fröhlich in den Mai tanzen: Ihnen möchte das Universum in diesem Monat ganz viele schöne Momente, Erfahrungen und Chancen zukommen lassen.

Mai-Horoskop: Sternzeichen, die das Universum nun besonders reich beschenkt

Steinbock

Steinböcke können in diesem Monat loslassen und richtig auftanken. Was du dir in der Vergangenheit aufgebaut hast, wofür du gearbeitet und gekämpft hast, trägt nun Früchte und braucht weniger deiner Energie als zuvor. Das setzt Kapazitäten bei dir frei, um die schönen Seiten des Lebens auszukosten: Zeit mit deinen Liebsten verbringen, dich in deinen Hobbys austoben, einfach nur sein und die Welt auf dich wirken lassen. Dazu lädt dich das Universum jetzt ein und wenn du die Einladung einnimmst, gibt es eventuell noch ein Überraschungsgeschenk obendrauf.

Stier

Mit der Energie der Sonne und des Merkur im eigenen Zeichen fühlt sich der Stier in diesem Monat stark und belastbar und verfügt dabei über einen klaren Blick. Du setzt deine Kraft mit großer Achtsamkeit und Klugheit ein, verlierst nie deine Prioritäten aus den Augen und genießt jeden noch so kleinen schönen Moment. Deine Mitmenschen schätzen deine Präsenz und die Balance, die du ausstrahlst, deine Freund:innen suchen deine Nähe und Kolleg:innen und Vorgesetzte vertrauen dir und respektieren dich. Stell dir schon mal eine Playlist zusammen, der Mai wird für dich ein einziger Tanz.

Zwillinge

Für Zwillinge beginnt ihre Hochphase insbesondere mit dem Eintritt der Sonne in ihr Zeichen, doch schon in den Wochen davor geht es mit jedem Tag bergauf. Du bist nun inspiriert, zuversichtlich und neugierig aufs Leben. Veränderungen heißt du willkommen, Herausforderungen nimmst du motiviert und selbstbewusst an, denn dein Mut ist jetzt dreimal so stark wie deine Angst. Mit dieser Einstellung wird der Mai nicht nur Wonne-, sondern auch ein Wachstumsmonat für dich.

