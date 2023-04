Monatshoroskop 3 Sternzeichen, die im April alle anderen in den Schatten stellen

Im April recken nicht nur die Frühblüher ihre Blüten in die ersten warmen Sonnenstrahlen, auch drei Sternzeichen werden mit einem Selbstbewusstseins-Boost vom Universum beschenkt. Gehört deines dazu?

April ist als eigensinniger Monat bekannt. Regen, Schnee, Sonne, Frost und warme Temperaturen: Alles ist möglich. Letzteres gilt auch für drei Sternzeichen, die im April richtig durchstarten und vor Selbstbewusstsein nur so strahlen. Während andere noch nicht ganz im Frühlingsmodus angekommen sind, stehen für diese Drei die Sterne richtig gut und alle Zeichen auf volle Kraft voraus.

Fische

Fische sind im April absolute Überflieger. Hochmotiviert im Job und beim Sport, heiß begehrte Singles und sehr gern gesehene Gesellschaft auf jeder Party und nettem Get together. Mars und Merkur sorgen diesen Monat dafür, dass du mit deiner positiven Aura einfach jeden in deinen Bann ziehst. Den Fisch nicht um sich haben zu wollen, grenzt fast schon an ein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich sprühst du nur so vor Lebensfreude und positiven Vibes. Das wirkt sich auch auf die Liebe aus. Singles können sich vor Angeboten kaum retten, während Paare ihre Beziehung auf eine tiefere und noch intimere Ebene bringen. Egal, ob ein kleiner Snack für zwischendurch oder die ganz große Liebe – für den Fisch ist ein buntes Potpourri an Möglichkeiten angerichtet. Was für ein Monat!

Stier

Dank Merkur und Uranus stehen beim Stier im Job alle Zeichen auf Fortschritt und Weiterentwicklung. Stillstand ist nicht mehr, jetzt darf es richtig vorangehen und dafür lohnt es sich, noch ein Schippchen mehr Power oben drauf zu legen. Veränderungen sind herzlich willkommen, du bist sowas von bereit, dich in spannende Aufgaben und Abenteuer zu stürzen und freust dich darauf, Neues dazu zu lernen. Dein Energielevel ist hoch und du hast richtig Lust auf Bewegung und Sport, aber auch Wellness und Entspannung stehen hoch im Kurs. Venus sorgt jedenfalls für den Glow, passend zur Topform, in der du dich befindest. Enjoy!

Zwillinge

Beliebt auf allen Ebenen – mit einem Zwilling will gerade jede:r gern Zeit verbringen. Egal, ob Kolleg:innen, Kund:innen, Chef:in oder im Freundeskreis. Mars boostet dein Selbstvertrauen, Venus versorgt dich mit einer umwerfenden Aura. Alle genießen deine Gesellschaft und lassen sich gern von dir motivieren und inspirieren – denn du steckst alle mit deiner Energie an. Das macht sich auch in der Liebe bemerkbar: Venus und Jupiter machen dich ready für den schönsten Flirt des Monats – und die große Liebe. Augen auf und Fühler ausgefahren ab dem 11.4.! Paare hingegen leben die Romantik und verwöhnen sich gegenseitig. Du machst in allen Bereichen das Beste aus deinen Möglichkeiten. So kann der Monat nur grandios werden.