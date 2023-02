von Mara Rehfisch Kennst du diese Glückssträhnen, in denen dir das Leben einfach in die Karten spielt? Diese drei Sternzeichen haben im Februar einen ganzen Kopf voller Glückssträhnen.

Glücksmomente lassen sich nicht wirklich vorhersagen, aber gerade deshalb wissen wir das ungeahnte Glück meist besonders zu schätzen. Auch in welcher Form die Hochgefühle ihren Weg zu uns finden, ist meist unklar und wird erst im Nachhinein richtig deutlich. Astrologisch gesehen sind es allerdings diese drei Sternzeichen, für die die Planeten-Konstellationen im Februar besonders gut stehen.

Sternzeichen Stier: Ausdauer zahlt sich aus

Der Stier ist bekannt für seine Hartnäckigkeit und Ausdauer. Wenn du also schon lange an einer Sache dran bist – egal ob beruflich oder privat – stehen die Chancen gut, dass du gegen Ende Februar, Anfang März endlich an dein Ziel kommst. Verantwortlich dafür ist die Venus-Mars-Konjunktion, die gerade im neunten Haus des höheren Denkens steht und bald in dein 10. Haus der Karriere gleitet.

Das sollte allerdings nicht der Grund sein, weshalb du jetzt die Füße hochlegst und abwartest. Denk daran, dass die Tendenzen vom Universum gegeben sind, es zum größten Teil aber immer noch in deiner Verantwortung liegt, was du aus deinem Leben machst. Deine treuen Begleiter sollten hierbei immer Geduld und Durchhaltevermögen sein!

Jungfrau: Die kleinen Dinge schätzen

Wenn es bei der Jungfrau um das Thema Glück im Februar geht, sollte sie eines nicht vergessen: Das Glück liegt oft in den kleinen Dingen, die im Alltag manchmal in Vergessenheit geraten! Für Jungfrau-Geborene bedeutet das in erster Linie, dass sie ihr Augenmerk auf die bereits vorhandenen Dinge lenken sollten – egal ob materiell oder emotional – und die Schönheit der Sachen anerkennen, die für sie selbstverständlich sind.

Abgesehen davon stehen in diesem Monat vor allem die Türen der Möglichkeiten offen. Was du on top brauchst, ist der Mut, auch durch diese Türen zu gehen und neue Wege einzuschlagen. Der Februar hat großes Potenzial, dein Glücksmonat zu werden – vor allem im Bereich Finanzen!

Krebs: Beziehungen intensivieren

Für Krebse ist der Beginn der Venus-Mars-Konjunktion im Februar ausgesprochen wichtig, denn sie steht in ihrem siebten Haus der Beziehungen. Konkret bedeutet das, dass viele Partnerschaften eine große Chance auf Wachstum haben, während Singles besonders viel Talent dafür haben, sowohl potenzielle Flirts als auch Kolleg:innen von sich zu überzeugen.

Im März bewegt sich die Konjunktion in Krebs' achtes Haus der Intimität, was darauf hindeuten könnte, dass deine Bemühungen sich auszahlen und du bestehende Verbindungen stabilisierst. Wie wär's für den Anfang mal mit einem Gehaltsgespräch oder die Frage nach einem Date?

